Из-за вспышки птичьего гриппа на севере Германии будут уничтожены 8,8 тыс. гусей. Как сообщает Reuters со ссылкой на министерство окружающей среды земли Шлезвиг-Гольштейн, 1,8 ты. с гусей на ферме в Дитмаршене заразились вирусом H5 с низким риском к распространению. Еще 7 тыс. гусей с подозрением на птичий грипп выявлены на другом предприятии, принадлежащей этому этому же фермеру, однако пока неизвестно, имеет ли штамм низкий уровень риска распространения (Н5) или это высокопатогенный штамм H5N8.

За последние несколько недель о появлении птичьего гриппа H5N8, занесенного перелетными птицами, сообщили целый ряд европейских стран, а также Израиль и Индия. Большинство сообщений касается выявления заболевания у диких птиц, однако в Германии, Венгрии, Австрии и Нидерландах случаи заражения были выявлены среди домашних уток и индюков. Власти приняли решение об уничтожении контактировавшего с вирусом поголовья, а также предприняли дополнительные меры предосторожности. В понедельник, 21 ноября, о первом случае птичьего гриппа H5N8 на одной из ферм сообщила Дания. О предпринятых мерах, направленных на предотвращение контакта между дикими и домашними птицами, отчитались власти Швейцарии. Швеция повысила уровень угрозы птичьего гриппа до второго (из трех), благодаря чему отныне вся домашняя птица должна находиться в закрытых помещениях. Во Франции уровень риска заражения птиц увеличен в некоторых районах до высокого, в целях безопасности хозяйствам, расположенным вдоль маршрута миграции перелетных птиц, предписано кормить домашних пернатых в закрытых помещениях, сообщает Euronews. Нидерланды ввели 72-часовой запрет на транспортировку внутри страны продукции птицеводства, включая самих птиц, яйца, помет и использованную солому.

Некоторые страны ввели запрет на импорт продукции птицеферм из стран, где обнаружены случаи заражения. Так, в понедельник Украина объявила об ограничениях на импорт мяса птицы и продуктов птицеводства из ряда регионов Германии из-за угрозы вируса птичьего гриппа, на прошлой неделе аналогичный запрет был введен Украиной в отношении птицеводческой продукции из Болгарии, Венгрии и Австрии.



Распространение высокопатогенного гриппа штамма H5N8 этой осенью идет неожиданно быстрыми темпами, сказал «Агроинвестору» президент AGRIFOOD Strategies, вице-президент Международной программы развития птицеводства Альберт Давлеев. Однако, отметил он, грипп птиц в данном случае распространяется не от предприятия к предприятию, а исключительно перелетными птицами, для части которых вирус не является смертельным. «Такое развитие событий является почти неизбежным в условиях свободного выгула промышленной птицы, становящегося популярным в Европе, а также в зонах зимовки перелетных водоплавающих птиц», — сказал Давлеев. В летнее время на территории северной Европы, северной Сибири и северной Канады во время летнего гнездования формируется огромный «котел», в котором пернатые обмениваются разными болезными, в том числе и гриппом птиц, а затем осенью его новые штаммы распространяются по путям миграции к регионам зимования.



В то же время занос на территорию России гриппа птиц через импорт племенного материала, кормовых ингредиентов или оборудования практически ничтожен, отмечает Давлеев. По его словам, Россельхознадзор строго контролирует завоз птицы из регионов с существующими или возможными очагами заражения, выстроена жесткая система выдачи разрешений на импорт из разных стран мира, которая позволяет контролировать и предупреждать ветеринарные риски. Кроме того, избежать заноса гриппа в Россию перелетными птицами в этом осенне-зимнем сезоне удалось избежать благодаря очень ранним холодам, но не стоит исключать рисков эпизоотий в весенне-летний период, когда перелетные птицы вновь будут пересекать территорию России в результате сезонных миграций в северном направлении, предупредил Давлеев. «Однако Россельхознадзор весьма эффективно мониторит состояние по гриппу птиц в дикой фауне при помощи специальных программ полевых исследований и вовремя сообщает об обнаружении опасностей у перелетных птиц», — сказал Давлеев.



Сегодня приняты все меры для предотвращения заноса, подтверждает гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. «У нас все предприятия закрытого типа и все меры предосторожности соблюдаются», — сказала она «Агроинвестору». По ее словам, на российских птицеводческих предприятиях и в личных подсобных хозяйствах принят жесткий порядок по условию содержания птиц, а регионы, где обнаружено заболевание, сразу закрываются для импорта. «К тому же мы ничего из Европы не везем, у нас все свое есть», — добавила она.