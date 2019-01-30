Производство индейки выросло на 12%

В 2018 году производство индейки в России увеличилось на 12% или 28 тыс. т (здесь и далее — в убойном весе) до 259 тыс. т, сообщил президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев на семинаре, посвященном развитию индейководства, в ходе выставки «Зерно-комбикорма-ветеринария».
В конце первого квартала прошлого года объем производства во всех хозяйствах предварительно прогнозировался на уровне 300-310 тыс. т, напомнил он, однако неблагополучная ситуация по гриппу птиц значительно сократила возможности предприятий. Причем основные потери были связаны не с необходимостью уничтожения птицы, а с ограничениями оборота продукции. «В большинстве случаев они оказались необоснованными, — отметил Давлеев. — Регионы перестраховывались и не принимали продукцию, хотя она была свободна от гриппа птиц. Это в частности привело к той сложной финансовой ситуации, которая сложилась в «Евродоне», а серия последующих вспышек заболевания почти добила предприятие». В итоге компания выпустила лишь около 45 тыс. т индейки, хотя рассчитывала выйти на 110-120 тыс. т.
Хотя в прошлом году объемы оказались ниже ожидаемых, тем не менее, в последние 10 лет Россия стала одним из самых быстро растущих производителей индейки в мире со среднегодовым уровнем увеличения объемов на 25%. Такой динамики больше ни у кого не было, подчеркнул Давлеев. Кроме нашей страны производство увеличили Польша, Чили и Испания, тогда как у традиционных лидеров — в США, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Бразилии — производство стагнирует или даже снижается. Согласно данным ФАО, почти половину индейки в мире производят США, Россия находится на седьмом месте по объему выпуска этого мяса. «Если у нас не будет никаких форс-мажоров, то мы в следующем году обгоним Италию и выйдем на шестое место», — оценил эксперт.
Первое место в рейтинге крупнейших российских производителей индейки сохранила группа «Дамате», причем со значительным отрывом от конкурентов. В 2018 году она увеличила объемы на 42% до 88,3 тыс. т и расширила свою долю рынка до 34%, рассказал Давлеев. «Евродон» снизил выпуск на 6%, его доля рынка оценивается в 17%, что на 2% меньше, чем было в 2017-м. За счет этого свои позиции укрепила «Тамбовская индейка» (проект «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes): она увеличила производство на 21% до 37,65 тыс. т, ее доля рынка составила 15%. Один из исторических лидеров — «Краснобор» - нарастил объемы на 7% до 24,6 тыс. т, его доля рынка достигла 9%. На пятое место вышел комплекс «Руском-агро» («Морозовская птицефабрика»), практически удвоив производство до 9,1 тыс. т (4% рынка). Немного отстала компания «Абсолют Агро», которая произвела 8,8 тыс. т.
Топ-5 компаний выпустили 82% индейки в России, остальные 18% пришлось на 17 региональных игроков и примерно 30 крупных КФХ, уточнил Давлеев. «ЛПХ И КФХ в прошлом году произвели около 3 тыс. т индейки — примерно на 60% меньше, чем в предыдущие годы. Это связано с сокращением предложения инкубационного яйца, которое мы в основном импортируем, и 15%-ным удорожанием валют», — добавил он.