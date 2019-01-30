Производство индейки выросло на 12%

В 2018 году производство индейки в России увеличилось на 12% или 28 тыс. т (здесь и далее — в убойном весе) до 259 тыс. т, сообщил президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев на семинаре, посвященном развитию индейководства, в ходе выставки «Зерно-комбикорма-ветеринария».



В конце первого квартала прошлого года объем производства во всех хозяйствах предварительно прогнозировался на уровне 300-310 тыс. т, напомнил он, однако неблагополучная ситуация по гриппу птиц значительно сократила возможности предприятий. Причем основные потери были связаны не с необходимостью уничтожения птицы, а с ограничениями оборота продукции. «В большинстве случаев они оказались необоснованными, — отметил Давлеев. — Регионы перестраховывались и не принимали продукцию, хотя она была свободна от гриппа птиц. Это в частности привело к той сложной финансовой ситуации, которая сложилась в «Евродоне», а серия последующих вспышек заболевания почти добила предприятие». В итоге компания выпустила лишь около 45 тыс. т индейки, хотя рассчитывала выйти на 110-120 тыс. т.



Хотя в прошлом году объемы оказались ниже ожидаемых, тем не менее, в последние 10 лет Россия стала одним из самых быстро растущих производителей индейки в мире со среднегодовым уровнем увеличения объемов на 25%. Такой динамики больше ни у кого не было, подчеркнул Давлеев. Кроме нашей страны производство увеличили Польша, Чили и Испания, тогда как у традиционных лидеров — в США, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Бразилии — производство стагнирует или даже снижается. Согласно данным ФАО, почти половину индейки в мире производят США, Россия находится на седьмом месте по объему выпуска этого мяса. «Если у нас не будет никаких форс-мажоров, то мы в следующем году обгоним Италию и выйдем на шестое место», — оценил эксперт.



Первое место в рейтинге крупнейших российских производителей индейки сохранила группа «Дамате», причем со значительным отрывом от конкурентов. В 2018 году она увеличила объемы на 42% до 88,3 тыс. т и расширила свою долю рынка до 34%, рассказал Давлеев. «Евродон» снизил выпуск на 6%, его доля рынка оценивается в 17%, что на 2% меньше, чем было в 2017-м. За счет этого свои позиции укрепила «Тамбовская индейка» (проект «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes): она увеличила производство на 21% до 37,65 тыс. т, ее доля рынка составила 15%. Один из исторических лидеров — «Краснобор» - нарастил объемы на 7% до 24,6 тыс. т, его доля рынка достигла 9%. На пятое место вышел комплекс «Руском-агро» («Морозовская птицефабрика»), практически удвоив производство до 9,1 тыс. т (4% рынка). Немного отстала компания «Абсолют Агро», которая произвела 8,8 тыс. т.



Топ-5 компаний выпустили 82% индейки в России, остальные 18% пришлось на 17 региональных игроков и примерно 30 крупных КФХ, уточнил Давлеев. «ЛПХ И КФХ в прошлом году произвели около 3 тыс. т индейки — примерно на 60% меньше, чем в предыдущие годы. Это связано с сокращением предложения инкубационного яйца, которое мы в основном импортируем, и 15%-ным удорожанием валют», — добавил он.



В ближайшие пять лет производство индейки будет последовательно развиваться по двум направлениям — горизонтальной и вертикальной интеграции, рассказал Давлеев. Продолжится географическая экспансия продаж, создание новых проектов, а также углубление комплексности производств и увеличение доли выпуска продукции с добавленной стоимостью. «В 2019 году мы ожидаем прироста отечественного производства примерно на 70-80 тыс. т до 330-340 тыс. т, — оценил он. — Это произойдет в результате строительства новых ферм, выхода на полную мощность комплекса «Дамате» (его анонсированный план на этот год — 140 тыс. т), значительного увеличения производства «Тамбовской индейки» (20 тыс. т), роста объемов выпуска продукции «Краснобора», «Агро плюс», «Рускома». Есть шанс, что «Евродон» до конца года возобновит производство». Однако для развития производства необходимо создание мощной системы защиты предприятий от гриппа птиц, подчеркнул Давлеев.