Автовазбанк требует с белгородской структуры «Белой птицы» 21 млрд рублей

Подконтрольный Центробанку Автовазбанк, бывший актив Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, подал заявление о включении 20,9 млрд руб. в реестр требований кредиторов ООО «Белая птица — Белгород». Об этом сообщает «Абирег» со ссылкой на сообщение конкурсного управляющего Людмилы Быковец. В сообщении уточняется, что причиной возникновения задолженности послужили кредитные договоры и договоры поручительства.



Кроме того, в картотеке арбитражных дел числятся три заявления на включение кредиторов от банка «Возрождение», также ранее находившегося под контролем Ананьевых, — на 3 млрд руб., 121 млн руб. и 419 млн руб. В октябре Автовазбанк вступил в дело о банкротстве «Белой птицы — Ростов»: как следует из определения суда, в ноябре 2016 года и июне 2017 года между Промсвязьбанком и «Белой птицей — Ростов» были заключены два кредитных соглашения на 1,6 млрд руб. каждый, права требования по которым в мае 2018 года были переданы Автовазбанку. Сумма просроченной задолженности по этим договорам составляет 78 млн руб. Еще 671 млн руб. составляют исковые требования Автовазбанка к «Белой птице-Курск».



Арбитражный суд Белгородской области признал «Белую птицу — Белгород» банкротом в начале декабря минувшего года. В соответствии с решением суда кредиторы вправе предъявить свои требования к ликвидируемому должнику, рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 22 мая. В отношении «Белой птицы — Ростов» в конце января 2019 года была введена процедура наблюдения с предоставлением отчета 18 июля. Дело о банкротстве «Белой птицы — Курск» в настоящее время рассматривается в Арбитражном суде Курской области. Кроме того, процедуры банкротства введены в отношении других структур «Белой птицы» - АО «Загорье» и «Белгородского комбината хлебопродуктов».



Ранее представитель банка «Траст», на базе которого ЦБ создает фонд плохих долгов, Александр Соколов в интервью «Ведомостям» рассказывал, что общий долг «Белой птицы» составляет около 26 млрд руб. По словам Соколова, ранее «Белая птица» вместе с другими активами Промсвязьбанка была передана на баланс Автовазбанка. Сам Автовазбанк, как предполагается, в марте войдет в фонд плохих активов «Траста».



В конце прошлого года долги «Белой птицы-Курск», ООО «Белой птицы — Белгород» и «Загорья» на общую сумму 6,5 млрд руб. были приобретены группой «Черкизово». Как говорилось в сообщении последней, возобновить производство на курском предприятии планируется в первом квартале 2019 года. Затраты на перезапуск компания оценила в 0,5 млрд руб. В декабре структуры «Черкизово» обратились в ФАС с ходатайством о покупке доли в ООО «Белая птица — Курск», в конца января ходатайство антимонопольным органом было одобрено.



Финансовые проблемы у «Белой птицы» начались после объявления о санации Промсвязьбанка братьев Ананьевых 15 декабря 2017 года. Согласно рейтингу Росптицесоюза, по итогам 2017-го «Белая птица» занимала четвертое место среди крупнейших производителей птицы по итогам прошлого года с долей рынка 5% (302 тыс. т мяса в живом весе). Группа «Черкизово» тогда занимала второе место с объемом выпуска 615 тыс. т (доля 11%).

