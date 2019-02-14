«Мираторг» увеличит производство бройлеров за 4,6 млрд рублей

«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины и свинины, на Российском инвестиционном форуме в Сочи заключил соглашение с правительством Брянской области о расширении комплекса по выращиванию, убою и переработке бройлеров, сообщила компания. Стоимость проекта — 4,6 млрд руб. Он предполагает запуск новых площадок для выращивания птицы общей мощностью 16 млн голов в год. Расширение комплекса по переработке мяса позволит увеличить производство на 40 тыс. т в год.



В 2018 году холдинг выпустил более 114 тыс. т мяса бройлера — примерно на уровне 2017-го. Комплекс «Брянский бройлер» был создан с нуля и запущен в 2014 году, инвестиции превысили 25 млрд руб. Производственная цепочка включает 20 птицеводческих площадок, инкубаторий и мясоперерабатывающий комплекс, а также выращивание зерновых и выпуск комбикормов. Общее поголовье превышает 8,7 млн бройлеров. Предприятие аттестовано для поставок на зарубежные рынки. Ранее «Мираторг» сообщал, что в этом году планирует увеличить производство за счет роста поголовья птицы и повышения глубины переработки. По итогам 2017 года, согласно рейтингу Росптицесоюза, «Мираторг» стал девятым в стране по объему производства мяса бройлера с долей рынка около 2%. Выручка предприятия за 2017 год составила 12,5 млрд руб., чистая прибыль — 1,56 млрд руб.



По данным Росстата, в прошлом году все хозяйства страны произвели почти 6,7 млн т птицы в живом весе — на 0,7% больше, чем в 2017-м. В том числе в Брянской области было выпущено 280,3 тыс. т (+0,6%). По объему производства птицы регион стал третьим в Центральном федеральном круге после Белгородской и Тамбовской областей.



Кроме того, «Мираторг» заключил соглашение о создании в Брянской области станции для получения семени мясного КРС с лабораторией по производству сексированного семени. На станции будет единовременно содержаться 40 племенных быков. Инвестиции в проект оцениваются в 618 млн руб.



«Новая площадка станет базой получения генетического материала для выращивания животных с лучшими качественными характеристиками для расширения производства говядины и эффективного пополнения материнского стада, — пояснил президент «Мираторга» Виктор Линник. — Инвестиции в инновационные технологии будут способствовать ускорению темпов роста производства высококачественной говядины и выходу на зарубежные рынки с высокими требованиями к генетическим качествам животных». Проект будет не только решать задачи импортозамещения в мясном скотоводстве, но и в перспективе предполагает развитие экспорта племенного скота, добавил он.



«Мираторг» инвестировал свыше 60 млрд руб. в строительство вертикально интегрированного производства говядины «от поля до прилавка» с центром в Брянской области. В прошлом году холдинг выпустил 108 тыс. т говядины в живом весе — на 32% больше, чем в 2017-м. Стадо КРС специализированной мясной породы абердин-ангус на фермах компании превышает 600 тыс. животных, в ближайшие несколько лет оно будет расширено до 1 млн голов. В частности, компания вложит 3 млрд руб. в строительство трех ферм в Тульской области, такое инвестиционное соглашение холдинг также подписал в ходе форума в Сочи. Каждая площадка будет рассчитана на 4,5 тыс. животных маточного стада. Запуск и заселение новых ферм намечены на 2020 год. «Мираторг» реализует проект производства говядины в регионе с 2016 года и уже вложил в него 7,6 млрд руб. Сейчас у компании там 11 ферм с общим поголовьем более 54 тыс. животных.



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания производит свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину, а также занимается растениеводством, молочным животноводством, мясопереработкой и розничной торговлей. Кроме того, холдинг реализует проекты выращивания овощей в открытом грунте и строит МЭЗ для выпуска растительных масел. По итогам 2017 года «Мираторг» занял второе место среди крупнейших производителей мяса с 521 тыс. т в убойном весе, а также стал первым по посевным площадям под урожай 2018 года в рейтингах «Агроинвестора».



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