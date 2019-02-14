Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
67.104
eur
75.602
moex
2460.82
brent
63.88
пшеница
514.2
сахар
12.75

Компании
«Мираторг» увеличит производство бройлеров за 4,6 млрд рублей
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
14 февраля 2019
Также холдинг создаст лабораторию для получения сексированного семени мясного КРС
В 2018 году холдинг выпустил более 114 тысяч тонн мяса бройлера
Фото: М. Стулов

«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины и свинины, на Российском инвестиционном форуме в Сочи заключил соглашение с правительством Брянской области о расширении комплекса по выращиванию, убою и переработке бройлеров, сообщила компания. Стоимость проекта — 4,6 млрд руб. Он предполагает запуск новых площадок для выращивания птицы общей мощностью 16 млн голов в год. Расширение комплекса по переработке мяса позволит увеличить производство на 40 тыс. т в год.

В 2018 году холдинг выпустил более 114 тыс. т мяса бройлера — примерно на уровне 2017-го. Комплекс «Брянский бройлер» был создан с нуля и запущен в 2014 году, инвестиции превысили 25 млрд руб. Производственная цепочка включает 20 птицеводческих площадок, инкубаторий и мясоперерабатывающий комплекс, а также выращивание зерновых и выпуск комбикормов. Общее поголовье превышает 8,7 млн бройлеров. Предприятие аттестовано для поставок на зарубежные рынки. Ранее «Мираторг» сообщал, что в этом году планирует увеличить производство за счет роста поголовья птицы и повышения глубины переработки. По итогам 2017 года, согласно рейтингу Росптицесоюза, «Мираторг» стал девятым в стране по объему производства мяса бройлера с долей рынка около 2%. Выручка предприятия за 2017 год составила 12,5 млрд руб., чистая прибыль — 1,56 млрд руб.

По данным Росстата, в прошлом году все хозяйства страны произвели почти 6,7 млн т птицы в живом весе — на 0,7% больше, чем в 2017-м. В том числе в Брянской области было выпущено 280,3 тыс. т (+0,6%). По объему производства птицы регион стал третьим в Центральном федеральном круге после Белгородской и Тамбовской областей.

Кроме того, «Мираторг» заключил соглашение о создании в Брянской области станции для получения семени мясного КРС с лабораторией по производству сексированного семени. На станции будет единовременно содержаться 40 племенных быков. Инвестиции в проект оцениваются в 618 млн руб.

«Новая площадка станет базой получения генетического материала для выращивания животных с лучшими качественными характеристиками для расширения производства говядины и эффективного пополнения материнского стада, — пояснил президент «Мираторга» Виктор Линник. — Инвестиции в инновационные технологии будут способствовать ускорению темпов роста производства высококачественной говядины и выходу на зарубежные рынки с высокими требованиями к генетическим качествам животных». Проект будет не только решать задачи импортозамещения в мясном скотоводстве, но и в перспективе предполагает развитие экспорта племенного скота, добавил он.

«Мираторг» инвестировал свыше 60 млрд руб. в строительство вертикально интегрированного производства говядины «от поля до прилавка» с центром в Брянской области. В прошлом году холдинг выпустил 108 тыс. т говядины в живом весе — на 32% больше, чем в 2017-м. Стадо КРС специализированной мясной породы абердин-ангус на фермах компании превышает 600 тыс. животных, в ближайшие несколько лет оно будет расширено до 1 млн голов. В частности, компания вложит 3 млрд руб. в строительство трех ферм в Тульской области, такое инвестиционное соглашение холдинг также подписал в ходе форума в Сочи. Каждая площадка будет рассчитана на 4,5 тыс. животных маточного стада. Запуск и заселение новых ферм намечены на 2020 год. «Мираторг» реализует проект производства говядины в регионе с 2016 года и уже вложил в него 7,6 млрд руб. Сейчас у компании там 11 ферм с общим поголовьем более 54 тыс. животных.

«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания производит свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину, а также занимается растениеводством, молочным животноводством, мясопереработкой и розничной торговлей. Кроме того, холдинг реализует проекты выращивания овощей в открытом грунте и строит МЭЗ для выпуска растительных масел. По итогам 2017 года «Мираторг» занял второе место среди крупнейших производителей мяса с 521 тыс. т в убойном весе, а также стал первым по посевным площадям под урожай 2018 года в рейтингах «Агроинвестора».

Новость дополняется

Показать еще

Статьи по теме
«Мираторг» на треть увеличил производство говядины
«Мираторг» вложит 15 млрд рублей в увеличение производства мяса
«Мираторг» возглавил рейтинг агрохолдингов по выручке
Консолидация на тяжелом рынке. Число сделок в АПК сокращается, но их объем становится больше
20 крупнейших компаний выпустили 2,7 млн тонн свинины

Читайте такжеПревосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL


Рекомендации
Рекомендации
СПЕЦПРОЕКТ
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
СПЕЦПРОЕКТ
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
СПЕЦПРОЕКТ
Новый стандарт обработки семян кукурузы
Ежегодная премия «АГРОИНВЕСТОР ГОДА 2019»
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект «Защита семян»
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией