«Мираторг» на треть увеличил производство говядины

«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины и свинины, по итогам 2018 года увеличил производство говядины на 32% относительно 2017-го, до 108 тыс. т в живом весе, сообщила компания.



Сейчас на 94 фермах в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях содержится более 600 тыс. голов КРС породы абердин-ангус. Согласно бизнес-плану холдинга, к 2021 году стадо скота увеличится до 1 млн животных. «Мы видим растущий спрос на высококачественную говядину как в сегменте HoReCa, так и в рознице», — отмечает компания.



Кроме строительства новых животноводческих площадок она намерена повышать эффективность переработки мяса. По информации Агентства по сопровождению инвестиционных проектов Брянской области, в этом году входящая в «Мираторг» «Брянская мясная компания» начнет строительство четвертой очереди линии по переработке мясной продукции и комплекса по убою скота. Инвестиции в проект превысят 5 млрд руб. Сейчас мощность предприятия, по данным холдинга, составляет 150 тыс. т в год. В том числе в регионе будут забивать и перерабатывать бычков кросса вагю с фермы в Калужской области. Площадка была заселена животными в середине декабря 2018 года. Первые телята, полученные при скрещивании генетики японской породой вагю с абердин-ангусами должны появиться в мае этого года.



Также «Мираторг» увеличил производство розовой телятины в 2,8 раза до 7,34 тыс. т в живом весе. Проект по откорму бычков молочного стада был запущен в начале 2017-го на базе фермы «Благодатенская» в Курской области и за год вышел на плановую мощность — 30 тыс. голов в год. На конец 2018-го на предприятии было 20,8 тыс. телят, большая часть которых была закуплена на фермах средних и малых сельхозпроизводителей, сообщает компания. В прошлом году агрохолдинг приобретал молодняк КРС для откорма — телят в возрасте от трех дней — у 65 участников рынка из более чем 20 регионов страны.



Развитие в России отрасли специализированного мясного скотоводства — один из важных трендов мясного рынка, ранее говорил «Агроинвестору» руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. По его словам, Минсельхоз и производители понимают, что необходимо улучшать структуру поголовья КРС, увеличивая в нем долю скота мясного направления. Кроме того, эксперт отмечает положительную тенденцию более рационального использования шлейфа молочного стада. Предложение российской говядины улучшается с точки зрения качества, хотя по объемам производства мы пока находимся на уровне последних лет, признает Юшин.



По данным Росстата, за 11 месяцев прошлого года производство КРС на убой в сельхозорганизациях выросло на 6,4% к аналогичному периоду 2017-го, составив 883 тыс. т. Президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев оценивает уровень самообеспеченности внутреннего рынка говядиной примерно в 60%. Поэтому импорт этого вида мяса существенно выше, чем птицы и свинины. Так, по данным ФТС на 23 декабря 2018 года, в Россию было ввезено 280,7 тыс. т говядины, 75,8 тыс. т мяса птицы и 73,8 тыс. т свинины (все данные без учета поставок из стран ЕАЭС). Тем не менее, ввоз говядины был меньше, чем в 2017-м — тогда ее импорт превышал 309 тыс. т. При этом растет и экспорт говядины, хотя показатели и небольшие: к 23 декабря прошлого года за рубеж было отправлено 5,8 тыс. т против 3,7 тыс. т в 2017-м (без учета ЕАЭС).



Мясоперерабатывающий комплекс «Мираторга» в Брянской области аттестован для поставок говядины в ОАЭ и Японию. Президент холдинга Виктор Линник уверен, что выполнить задачу увеличения экспорта продовольствия до $45 млрд реально, но необходимо увеличивать вывоз продукции высокого передела, в том числе мяса. «Чиновникам надо усилить работу по открытию платежеспособных экспортных рынков для российских производителей. У нас на пути ветеринарные, тарифные и нетарифные ограничения, — обращает внимание он (цитата по «Интерфаксу»). — Снять эти ограничения критически важно, поскольку зарубежные рынки имеют колоссальный потенциал потребления сельхозпродукции».



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания производит свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину, а также занимается растениеводством, молочным животноводством, мясопереработкой и розничной торговлей. Кроме того, холдинг реализует проекты выращивания овощей в открытом грунте и строит МЭЗ для выпуска растительных масел. По итогам 2017 года «Мираторг» занял второе место среди крупнейших производителей мяса с 521 тыс. т в убойном весе, а также стал первым по посевным площадям под урожай 2018 года в рейтингах «Агроинвестора».

