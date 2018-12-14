«Мираторг» инвестирует 1 млрд рублей в производство говядины вагю

«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины, заселил ферму, которая будет специализироваться на производстве мяса от скота японской породы вагю, отличающегося повышенной мраморностью. Плановая мощность площадки, расположенной в Бабынинском районе Калужской области — более 2 тыс. бычков в год. Материнское стадо превысит 5 тыс. животных. О планах производства говядины от КРС породы вагю компания сообщила летом этого года. Инвестиции в новое направление работы холдинга составят около 1 млрд руб.



На ферме будут выращивать животных, полученных в результате скрещивания лучшей генетики японской породой вагю с абердин-ангусами. Первые телята должны появиться в мае 2019 года. «У нас есть быки-чемпионы породы вагю, их семенем мы оплодотворяем телок породы абердин-ангус. Приплод — бычки кросса вагю/абердин-ангус будут отправляться на доращивание, откорм и убой, — рассказал «Агроинвестору» представитель «Мираторга» Дмитрий Сергеев. — Пока речь идет о кроссе F1, то есть 50/50, но в перспективе возможно и производство кросса F2, где 75% генов будет от породы вагю».



Плановые объемы производства, а также процентное распределение продукции по каналам продаж холдинг не уточняет. «Важно, что и кросс F1, и кросс F2 классифицируются как вагю и оцениваются по системе грейдов, принятых для данного вида говядины, — обращает внимание Сергеев. — Для получения премиальной говядины сверхвысокой мраморности важна не только генетика, но и правильная система «медленного откорма», когда животные стоят на фидлоте порядка 500 дней (для абердин-ангусов это срок составляет 200 дней)».



Запуск пилотной фермы по выращиванию бычков кросса вагю — это важный этап в реализации стратегии компании, направленной на рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, говорится в сообщении «Мираторга». «Мы понимаем, что это мясо востребовано на внешних рынках, однако видим и достаточно высокий спрос в отечественном сегменте HoReCa. Разумеется, вагю — премиальный продукт, однако мы уверены, что сможем конкурировать с импортной говядиной и расширить рынок».



«Мираторг» пока не готов озвучить ценовую политику, однако признает, что стоимость вагю кросса F1 будет выше, чем мраморной говядины других мясных пород. Согласно прайс-листу одного из интернет-магазинов, специализирующегося на продаже мяса, отруб рибай категории А5 из Японии стоит свыше 22 тыс. руб./кг, аналогичный отруб категории B3 от кросса вагю обойдется в 13,3 тыс. руб./кг. Рибай Prime Black Angus в онлайн-магазине «Мираторга» стоит около 5,2 тыс. руб./кг.



«Мираторг» инвестировал в сумме свыше 92 млрд руб. в строительство вертикально интегрированного межрегионального производства высококачественной говядины. Проекты реализуются в Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской и Калининградской областях. В Калужской области холдинг занимается производством кормов, воспроизводством стада и выращиванием молодняка для последующего откорма и переработки. В развитие производства говядины в регионе вложено свыше 7,7 млрд руб. Фидлоты расположены в Брянской и Орловской областях. Убой и переработка мяса бычков кросса вагю будет осуществляться в Брянской области, уточнил Сергеев.



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания производит свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину, а также занимается растениеводством, молочным животноводством, мясопереработкой и розничной торговлей, производством готовых блюд. Кроме того, холдинг реализует проекты выращивания овощей в открытом грунте и строит МЭЗ для выпуска растительных масел. По итогам прошлого года «Мираторг» занял второе место среди крупнейших производителей мяса (521 тыс. т в убойном весе) в рейтинге «Агроинвестора». По итогам трех кварталов этого года холдинг произвел 77 тыс. т говядины — на 35% больше, чем за аналогичный период 2017-го.



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