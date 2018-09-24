«Мираторг» начал выращивать овец

«Мираторг», крупнейший производитель свинины и говядины в России, запустил пилотный овцеводческий комплекс закрытого типа с круглогодичным стойловым содержанием овец в Фатежском районе Курской области. Мощность комплекса — до 50 тыс. животных единовременно, что позволит производить 3,3 тыс. т мяса в живом весе в год. Проект предполагает выращивание племенного ядра с высокой генетикой, маточного поголовья и откорм ягнят до четырех-шести месяцев и достижения веса 45-55 кг.



Инвестиции в комплекс составили 2,87 млрд руб. По данным «Мираторга», это первая в России индустриальная овцеферма. Содержание животных на закрытых площадках гарантирует постоянный зооветеринарный контроль, строгое соблюдение рациона питания и стабильно высокое качество мяса, отмечает компания. В этом году планируется произвести до 294 т ягнятины в живом весе, уточнил «Агроинвестору» представитель холдинга. Реализовывать готовую продукцию планируется на внутреннем рынке, а также отправлять на экспорт.







«Запуск пилотной овцефермы является важным этапом в реализации стратегии компании, направленной на рост производства и повышение доступности высококачественного мяса для потребителей, — отмечает президент «Мираторга» Виктор Линник. — Мясная отрасль нашей страны обладает огромным потенциалом не только для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, но и для расширения экспорта. Эффективное индустриальное производство мяса позволяет получить высококачественный, а главное конкурентоспособный по цене и востребованный на мировых рынках продукт».



«Развитие мясного животноводства в России в перспективе должно быть направлено не только на удовлетворение внутренних нужд страны, но и на реализацию экспортного потенциала, — подтвердил участвовавший в открытии фермы министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. — Сегодня у нас есть все возможности и необходимая поддержка со стороны государства для того, чтобы кратно увеличить объемы производства мяса и выйти на мировые рынки с экологически чистой и качественной продукцией».



Изначально ферму планировалось запустить осенью 2017 года, однако в начале 2018-го «Мираторг» сообщил, что ввод предприятия откладывается до весны из-за проблем с формированием стада. Завоз овец породы дорпер из Австралии пришлось перенести, поскольку не нашлось достаточного количества животных для разовой поставки. Но весной комплекс тоже не был запущен. Холдинг не стал менять породу и все-таки сумел сформировать необходимое маточное стадо, уточняет представитель «Мираторга». По его словам, порода дорпер характеризуется хорошими мясными качествами туш и шкур, высокой конверсией при откорме, полиэстричностью (могут размножаться независимо от сезона).



Ранее Виктор Линник сообщал, что в случае успешной реализации пилотного проекта холдинг планирует построить еще не менее 10 ферм, общий объем инвестиций в проект оценивался в 20 млрд руб. На открытии первого комплекса топ-менеджер подтвердил, что компания рассматривает возможность расширения производства ягнятины после оценки реализации пилотной стадии. «Критерием успешности любого коммерческого проекта является его рентабельность. Сейчас компания рассматривает возможность создания до 12 овцеводческих ферм закрытого типа с круглогодовым стойловым содержанием высокопродуктивного мелкого рогатого скота в нескольких регионах ЦФО», — уточнил представитель агрохолдинга.



Также ранее «Мираторг» планировал заниматься переработкой ягнятины. Предполагалось, что мощность линии составит 1,5 млн голов в год. «Действительно, при масштабировании проекта и расширении производства до 1 млн ягнят в год потребуется строительство отдельной мясохладобойни. Но в данный момент решение [о ее строительстве] не принято, а забой будет производиться на действующих мощностях компании», — прокомментировал представитель холдинга.



По данным Росстата, в 2016 году поголовье овец и коз в России снизилось на 0,3%, в 2017-м — еще на 1,3% до 24,5 млн животных. Из общего количества лишь 17% приходилось на сельхозорганизации, основная же часть — 46% — содержалась в хозяйствах населения, 37% — в крестьянских (фермерских) хозяйствах. В Курской области к концу 2017 года насчитывалось 96,6 тыс. овец и коз — 0,4% от общероссийского поголовья. Потребление баранины в стране в последние пять лет было на уровне в среднем 1,4-1,5 кг на человека в год — около 2%.



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Он производит свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, а также занимается растениеводством, молочным животноводством, мясопереработкой, розничной торговлей, реализует проекты выращивания овощей в открытом грунте и строительства МЭЗа для выпуска растительных масел. По итогам прошлого года «Мираторг» занял второе место в рейтинге крупнейших производителей мяса, составляемом «Агроинвестором». По данным компании BEFL, холдинг контролирует 676 тыс. га земли и является вторым в стране по площади земельного банка.

