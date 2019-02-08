20 крупнейших компаний выпустили 2,7 млн тонн свинины

В ходе конференции «Где маржа», организованный Институтом конъюнктуры аграрного рынка, гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев представил рейтинг 20 крупнейших производителей свинины по итогам 2018 года. Топ-20 компаний в сумме выпустили почти 2,7 млн т свинины (здесь и далее — в живом весе) — на 326 тыс. т больше, чем в 2017-м. Их доля в общем объеме промышленного производства увеличилась с 61,8% до 65,1%, а доля в общем производстве (4,8 млн т) превысила 56%. В том числе на трех ведущих производителей пришлось почти 892 тыс. т свинины или около 21,5%. При этом на сформировавшихся рынках этот показатель превышает 50%, отметил Ковалев, так что о монополизации речи не идет. В перспективе доля ведущих игроков продолжит расти, и к 2022 году на топ-3 будет приходиться около 35% промышленного выпуска свинины, а 20 ведущих компаний будут производить примерно 76%, что соответствует общемировой практике.



Первую строчку традиционно занимает «Мираторг», лидирующий в отрывом в более чем 200 тыс. т. По итогам 2018 года холдинг выпустил свыше 422 тыс. т свинины, примерно на 7 тыс. т больше, чем в 2017-м (здесь и далее данные по производству в 2017 году взяты из предыдущего топ-20 свиноводов). Однако доля компании незначительно уменьшилась — с 10,9% до 10,2%. Вторую строчку, как и годом ранее, занимает «Черкизово». Благодаря запуску новых свинокомплексов группа увеличила производство с 212 тыс. т до 250 тыс. т, а долю рынка — с 5,5% до 6,1%. С четвертого на третье место переместился холдинг «Агро-Белогорье», увеличивший производство со 178,9 тыс. т (4,7%) до 219,4 тыс. т (5,3%). Такой прирост обеспечили пять новых комплексов компании, которые вышли на проектную мощность. В этом году она рассчитывает вырасти еще на 10 тыс. т. «Русагро» хотя и прибавила около 11 тыс. т до 218,45 тыс. т, но все же выбыла из первой тройки, опустившись на четвертую позицию. За пять лет холдинг намерен увеличить производство свинины более чем вдвое: он возводит новые площадки в Тамбовской области и Приморском крае, достраивает секции на имеющихся комплексах. Первую пятерку, как и по итогам 2017-го, замыкает «Великолукский свиноводческий комплекс». За прошедший год компания увеличила производство со 175 тыс. т до 215,8 тыс. т.



Шестую строчку занимает «АгроПромкомплектация». Хотя компания увеличила производство свинины со 163,2 тыс. т до 192,5 тыс. т, ее место в рейтинге осталось прежним. А вот следующий участник — «Агроэко» - поднялся с девятой на седьмую строчку благодаря росту выпуска свинины со 104,5 тыс. т (данные компании) до 159,3 тыс. т. «Сибирская аграрная группа», напротив, потеряла одну позицию в рейтинге и переместилась с седьмого на восьмое место. Правда, объем ее производства при этом заметно увеличился — со 129,8 тыс. т до 150 тыс. т. Холдинг «КоПитания» также опустился на одну строчку и занимает девятое место со 107,6 тыс. т свинины. В 2017-м компания выпустила на 1,1 тыс. т меньше. Топ-10 закрывает АПК «Дон» с показателем 104,5 тыс. т. По итогам 2017 года она была 11-й с объемом 86,3 тыс. т.



Агрофирма « Ариант» переместилась с 10-го на 11-е место, хотя увеличила производство с 87 тыс. т до 99,4 тыс. т. Группа «Останкино» сохранила 12-ю позицию, несмотря на уменьшение производства с 80 тыс. т до 77 тыс. т. Следующие две компании — «Белгранкорм» и «Эксима» - также остались на позициях, которые занимали в прошлом рейтинге, на 13-й и 14-й. Первый произвел 66 тыс. т свинины (в 2017-м было 65,5 тыс. т), вторая — 63,8 тыс. т (61,5 тыс. т). А вот «УК РБПИ Групп» поднялась разу на пять строчек — с 20-й на 15-ю. Компания увеличила объем выпуска свинины с 46,5 тыс. т до 61,7 тыс. т.



Последнюю пятерку рейтинга открывает агрохолдинг «Талина» с показателем 59,2 тыс. т против 57,7 тыс. т в 2017-м. В прошлый раз компания была на одну строчку выше. «Башкирская мясная компания», напротив, улучшила позицию и переместилась с 18-го на 17-е место. За год она увеличила производство с 48 тыс. т до 58 тыс. т. В отличие от нее холдинг «Коралл» потерял две строчки, опустившись с 16-й на 18-ю, хотя и прибавил 2,3 тыс. т до 54,4 тыс. т. Новый участник рейтинга — компания «Промагро» - заняла 19-е место с объемом 53,3 тыс. т. Ранее она уже входила в топ-20 — по итогам 2013 года холдинг был 20-м с 24 тыс. т свинины, но с тех пор не попадал в число лидеров. Замыкает топ-20 «Камский бекон» с почти 51 тыс. т свинины. По итогам 2017 года он был 17-м с 48,5 тыс. т. «Комос Групп», которая в прошлом списке лидеров была на 19-й строчке, покинула рейтинг.



В целом производство свинины во всех хозяйствах в прошлом году достигло 3,7 млн т в убойном весе, оценил НСС. Это почти на 200 тыс. т или на 5,5% больше, чем в 2017-м. В том числе прирост в сельхозорганизациях был на уровне 8% — почти 240 тыс. т. КФХ и ЛПХ в сумме снизили объемы на 45,7 тыс. т. В 2019 году производство в целом увеличится еще на 4-5% (150-170 тыс. т в убойном весе), прогнозирует Ковалев. К 2022-му прирост по всем хозяйствам составит около 900 тыс. т до 4,4 млн т, в том числе производство свинины в сельхозорганизациях увеличится почти на 1,1 млн т к уровню 2017-го, достигнув 4 млн т в убойном весе, рассчитывает НСС. В основном такую динамику обеспечат предприятия из топ-20. Инвестиции в увеличение мощностей по производству свинины — с почти 2,4 млн т в 2017 году до 3,6 млн т (обе цифры в живом весе) к 2022-му составят 379 млрд руб.

