Производство свинины достигло 4,9 млн тонн

По предварительным данным, в 2018 году объем производства свинины в России составил 4,86 млн т в живом весе, что на 6,2% больше, чем в 2017-м, сообщил Минсельхоз после рабочей встречи, посвященной развитию свиноводства. На этот год ведомство поставило перед отраслью задачу сохранить набранные темпы роста.



Ранее гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев отмечал, что темпы увеличения производства сохраняются на очень высоком уровне, и динамика прошедшего года — одна из самых значительных, притом что база уже достаточно высокая. Тем не менее, к 2022 году производство свинины в сельхозорганизациях увеличится еще почти на 1,1 млн т в убойном весе к уровню 2017-го, ожидает союз. Прирост по всем хозяйствам составит около 900 тыс. т (объемы в ЛПХ продолжат снижаться) до 4,4 млн т в убойном весе. Основную прибавку обеспечат компании из топ-20 крупнейших игроков рынка свинины, многие из которых сейчас реализуют проекты увеличения производства. Если по итогам 2017 года их общая доля в промышленном производстве свинины составляла 63%, то к 2022-му увеличится примерно до 76%, подсчитал НСС.



«Мираторг», крупнейший в России производитель свинины, в 2018 году увеличил производство этого вида мяса на 1,9% до 423 тыс. т в живом весе, сообщает компания. Она объясняет позитивную динамику запуском новых площадок, а также повышением эффективности мощностей по убою и переработке. У холдинга около 90 производственных комплексов в Белгородской и Курской областях. Стратегическая цель «Мираторга» - увеличить производство свинины до 1 млн т в живом весе. Это позволит существенно повысить экономическую и физическую доступность свинины для потребителей на внутреннем рынке и нарастить экспортный потенциал, рассчитывает холдинг. Сейчас он реализует межрегиональный проект по удвоению мощностей, который предполагает строительство новых животноводческих площадок, комбикормовых заводов и крупнейшей в Европе роботизированной мясохладобойни. После выхода на полную мощность предприятие в Курской области будет производить 525 тыс. т свинины в убойном весе в год. Запуск первых цехов запланирован на 2020 год.



Группа «Черкизово», которая по итогам 2017 года занимала второе место в рейтинге НСС топ-20 производителей свинины, в 2018-м увеличила объемы ее выпуска на 17% до 247,3 тыс. т. Компания намерена повышать показатели эффективности работы, чтобы снизить себестоимость, увеличить объем производства и повысить рентабельность свиноводческого бизнеса, следует из ее сообщения. В начале недели «Альфа-Банк» открыл группе кредитную линию на 15,4 млрд руб. В том числе деньги будут использованы на строительство двух репродукторов и до 20 комплексов доращивания-откорма. Всего в этом году «Черкизово» планирует построить пять новых площадок доращивания-откорма.



«Русагро», бывшая третьей в стране по объему производства свинины в 2017 году, еще не обнародовала итоги работы за 2018-й. Ранее гендиректор компании Максим Басов говорил «Агроинвестору», что в этом году объемы останутся примерно на уровне 2017-го, когда было выпущено 207,4 тыс. т в живом весе. Однако за пять лет холдинг намерен увеличить производство свинины более чем вдвое. Холдинг возводит новые площадки в Тамбовской области и Приморском крае, достраивает секции на имеющихся комплексах и улучшает технологию работы.



Холдинг «Агро-Белогорье» был на четвертом месте в рейтинге НСС по результатам работы в 2017 году. В 2018-м компания увеличила объемы на 24% и реализовала 213,5 тыс. т свинины в живом весе. Это стало возможно благодаря выходу на проектную мощность пяти новых комплексов. В 2019-м «Агро-Белогорье» намерено увеличить объем еще на 10 тыс. т. Также компания планирует сосредоточиться на качественных показателях и продолжит работать над привесами, конверсией корма и сохранностью поголовья.



Среди ключевых вызовов, которые будут иметь наиболее важное значение для свиноводства в этом году, Юрий Ковалев в ходе рабочей встречи в Минсельхозе назвал значительный (на 60-80%) рост цен на зерно. Это приведет к повышению себестоимости производства свинины на 10-15%. При этом союз прогнозирует уменьшение оптовых цен на свинину на 5-10% на фоне продолжающегося роста предложения. В этом году производство прибавит около 160 тыс. т в убойном весе, кроме того, за счет поставок из Бразилии импорт увеличится на 80-100 тыс. т. Еще один важный фактор — активизация и систематизация совместной работы государства и бизнеса по открытию рынков Юго-Восточной Азии, прежде всего Китая. Кроме того, необходимо продолжать борьбу с африканской чумой свиней, а также совершенствовать нормативно-правовую базу в частности для решения вопросов деятельности свиноводческих предприятий по обращению с отходами, обратил внимание Ковалев.



Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что ключевыми факторами, влияющими на развитие всего животноводства, являются формирование современной племенной базы, развитие логистики, укрепление ветеринарной защиты и наращивание экспортного потенциала. Для реализации этих задач государство продолжает поддерживать отрасль.

