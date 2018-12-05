«Черкизово» потратило 4,6 млрд рублей на «Алтайский бройлер»

Группа «Черкизово» Игоря Бабаева сообщила о завершении объявленной в июле сделки по приобретению «Алтайского бройлера». Об этом Бабаев сказал во вторник на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Сумма сделки составила 4,6 млрд руб., уточняет компания.



Покупка птицефабрики позволит «Черкизово» выйти на рынок Сибирского федерального округа и упрочит позиции группы на российском рынке мяса птицы, отметил Бабаев. «Сибирь — важный для нас регион, в наших планах — активная экспансия и выход в крупнейшие города Сибирского округа», — подчеркнул основатель холдинга. В ближайшие два-три года компания намерена увеличить производственные мощности алтайской птицефабрики с почти 60 тыс. т до 100 тыс. т мяса птицы в год. На базе предприятия группа намерена развивать собственную систему дистрибуции в Сибири. На первом этапе «Черкизово» продолжит выпускать продукцию под брендом «Алтайский бройлер», в дальнейшем предполагает наладить производство других брендов мяса птицы, а также увеличивать поставки в Сибирь продукции мясопереработки.



В перспективе «Черкизово» не исключает выхода на другие традиционные для группы рынки. Как уточняется в сообщении пресс-службы губернатора края, в частности, в будущем компания планирует построить в Алтайском крае предприятия по производству свинины. «Мы считаем, что имеющиеся земельные угодья, растениеводство, производство комбикормов, современное животноводство с последующей переработкой на убойных заводах с глубокой переработкой — это будущее Алтайского края, и мы рассматриваем наше участие в этом направлении», — отметил Бабаев. Томенко, в свою очередь, пообещал, что власти региона будут «очень серьезное внимание уделять поддержке, содействию в реализации планов» всех предприятий края, которые думают о своем развитии.



Ранее «Алтайский бройлер» - крупнейший производитель мяса птицы в Алтайском крае — входил в холдинг «Приосколье». Птицефабрика начала выпуск продукции в 2008-м, а полностью проект был реализован в 2012 году. Объем инвестиций составил около 7 млрд руб. В структуру предприятия входят инкубаторий, комбикормовый завод, четыре площадки откорма бройлеров, завод в Бийске по убою и переработке мяса птицы. О том, что «Алтайский бройлер», единственный остающийся у «Приосколья» актив за пределами Белгородской области, могут готовить к продаже, еще в апреле «Агроинвестору» рассказывали источники на рынке. Тогда стало известно, что основной владелец «Приосколья» Геннадий Бобрицкий намерен консолидировать у себя 100% акций «Алтайского бройлера» и подал ходатайство в управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю о приобретении 60% компании. В начале июня ходатайство было одобрено. В 2017-м выручка АО «Алтайский бройлер» составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 545 млн руб., следует из данных kartoteka.ru.



«Алтайский бройлер» изначально был спроектирован как полностью вертикально интегрированный комплекс для производства примерно 100 тыс. т мяса бройлера в убойном весе в год, что в текущих ценах могло бы составлять годовой оборот в 10 млрд руб., ранее рассказывал «Агроинвестору» президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Однако в прошлом году компания произвела лишь 67 тыс. т в живом весе. Минусом предприятия может быть его географическая удаленность, так как на построение логистики придется потратить значительный объем средств, отмечал аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Именно удаленность от основных производственных активов, затрудняющая взаимодействие на национальном уровне дистрибуции, вынудила «Приосколье» продать «Алтайский бройлер», согласен Давлеев. В то же время эти инвестиции в конечном итоге могут окупиться по мере увеличения экспорта или наращивания портфеля активов на рынке Урала и Зауралья, уверен Нигматуллин.



Для «Черкизова» покупка «Алтайского бройлера» станет еще одним шагом к расширению своих кластеров, полагает исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. При этом риски для группы минимальны, так как она имеет большой опыт сделок M&A и давно наработанные технологии интеграции новых активов. Плюс немаловажным фактором является хорошая ресурсная база в Алтайском крае. В результате сделка, по словам Нигматуллина, позволяет «Черкизово» не только упрочить свои позиции на рынке и совершить экспансию на рынок Сибири, но и открывает возможность для интенсификации экспортных поставок в Азию с географической точки зрения. Ранее «Черкизово» оценивало, что сделка позволит увеличить долю группы на российском рынке мяса бройлера до 12%.



По данным Росптицесоюза, в 2017-м «Приосколье» являлось крупнейшим производителем мяса бройлеров с долей рынка 12% (642,2 тыс. т в живом весе). «Черкизово» находилось на втором месте с 11% (615,3 тыс. т), в этом году компания рассчитывает выйти в лидеры.

