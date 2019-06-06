Китай разрешил поставки новых видов российской сельхозпродукции

Россия и Китай подписали соглашения о расширении перечня и объема поставляемых в Китай зерновых и масличных агрокультур и продуктов их переработки. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, подписание документов состоялось 5 июня на встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В частности, подписаны соглашения о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое, рапсу, свекловичному жому, соевому, рапсовому, подсолнечному шротам, жмыхам и ячменю. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, это позволит нарастить объемы экспорта, в том числе сои, интерес к которой проявляет китайская сторона. «Со своей стороны, Россия планирует значительно увеличить производство и поставки этой культуры, в том числе из регионов Дальнего Востока», — отмечает пресс-служба министерства.



Как поясняет Россельхознадзор, стороны внесли корректировки в протокол от 17 декабря 2015 года. «Вносимые изменения отменяют так называемую регионализацию территории России по соевым бобам. Данная культура сможет ввозиться в Китай со всей территории страны», — говорится в сообщении службы. Одновременно Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР подписаны три протокола, которые позволят начать экспорт в Китай со всей территории России соевого, рапсового, подсолнечного шротов, жмыхов, свекловичного жома, а также с учетом действия принципа регионализации — ячменя. Кроме того, внесены изменения в протокол о фитосанитарных требованиях к пшенице, позволяющие экспортировать пшеницу из Курганской области. Ранее разрешения на экспорт пшеницы получили Алтайский и Красноярский края, Новосибирская, Омская, Амурская и Челябинская области.



В ближайшее время пройдут инспекции российских предприятий, которые готовы поставлять переработанную продукцию в Китай, и в течение нескольких месяцев буду открыты конкретные производители для доступа на китайский рынок, ожидает исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. «Подписанные документы открывают рынок Китая в первую очередь в такой важной части, как соевый и подсолнечный шрота. На сегодняшний день по маслу и шроту мы видим высокий интерес со стороны китайских потребителей», — сказал «Агроинвестору» Мальцев.



По его словам, Китай и Индия — это два главных целевых рынка в рамках экспортной стратегии масложировой отрасли к 2024 году. Согласно оценке союза, к этому времени отгрузки шротов в Китай вырастут до 2,7 млн т. «Преимущественно это подсолнечный шрот. Соевый шрот мы будем преимущественно поставлять пищевой — так называемый «белый лепесток», так как конкурировать с ГМО-шротом, поступающим в Китай из других стран на корма, нам не представляется возможным по экономическим соображениям», — заметил Мальцев.



Экспорт соевых бобов в Китай, в свою очередь, будет постепенно сокращаться. «Сейчас мы экспортируем в Китай около 900 тыс. т бобов, однако это вынужденная мера ввиду отсутствия доступа на китайский рынок по шротам. Ожидаем, что теперь мы будем переходить с экспорта сырья в виде соевых бобов на экспорт переработанной продукции — соевого шрота и соевого масла», — добавил Мальцев.



Что касается свекловичного жома, то открытие китайского рынка к резкому росту поставок не приведет, полагает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «По железной дороге из европейской части страны везти жом дорого, дороговато и с алтайского Черемновского сахарного завода. Поставлять морем пока не позволяет инфраструктура, к тому же оперативно собрать большие партии жома непросто», — сказал «Агроинвестору» Иванов. Тем не менее, уверен он, необходимо прорабатывать все варианты поставок на все рынки.



По данным Минсельхоза, в 2018 году товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 25% и составил почти $4,5 млрд. За январь-апрель текущего года объем торговли сельхозтоварами вырос на 5%, превысив $1,5 млрд. Как говорится в сообщении российского аграрного ведомства, министерство надеется на оперативное решение вопроса признания принципов регионализации России по опасным заболеваниям животных. Это позволит начать поставки свинины, говядины и оленины из регионов России с благополучной эпизоотической ситуацией и с предприятий с высоким уровнем биологической защиты. В конце прошлого года китайский рынок был открыт для поставок замороженного мяса птицы. Согласно прогнозу Минсельхоза, в ближайие годы экспорт мяса птицы в Китай может достичь 150 тыс. т/год.

