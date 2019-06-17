Товарный экспорт сократился впервые с 2015 года

В первом квартале 2019 года общий товарный экспорт из России сократился впервые с конца 2015-го (в сопоставимых ценах с учетом сезонности), при этом как минимум наполовину это связано с коррекцией в агропромышленном комплексе, следует из доклада «Сюжеты внешней торговли», подготовленного Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).



В первом квартале поставки сельскохозяйственной продукции снизились почти на 16% к четвертому кварталу 2018 года и на 30% по отношению к пиковому уровню середины прошлого года, обращают внимание аналитики. Таким образом, период высоких объемов экспорта продукции АПК (прежде всего зерновых), длившийся с середины 2017 года, завершился, говорится в докладе. Причиной «всплеска» стал рекордный валовый сбор зерна в 2017 году, который привел к рекордным запасам и позволил какое-то время поддерживать объемы поставок, несмотря на умеренный урожай 2018-го, поясняет ЦМАКП. При этом продажи за рубеж пищевой продукции в первом квартале увеличились на 2% относительного предыдущего, прежде всего за счет роста вывоза растительных масел. Также центр обращает внимание на повышение отгрузок мукомольно-крупяной продукции и готовых кормов для животных. Заметное падение экспорта отмечено лишь по напиткам, в первую очередь из-за сокращения поставок пива в Казахстан и замедления роста его экспорта в Китай.



Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что в этом году экспорт продукции АПК из России останется на уровне показателя 2018-го, когда он составил $25,7 млрд. Однако Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозировал, что агроэкспорт в 2019-м сократится до $24-25 млрд: скажется как снижение вывоза зерна, так и уменьшение цен на него, тогда как доля другой продукции остается небольшой и не сможет нивелировать это падение.



Менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков Ernst & Young Максим Никиточкин отмечает, что большинство стран все активнее ведут протекционистскую политику, закрывают свои рынки, открывая их в основном для самого необходимого сельхозсырья: зерновых, масличных, мороженой рыбы. По его прогнозу, в 2019 году экспорт продукции АПК может составить $25-26 млрд.



В конце прошлого года были открыты поставки молочной продукции и птицы в Китай. Этот успех вдохновил некоторых производителей серьезно рассмотреть перспективы экспорта своей продукции, говорит руководитель центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет. Отдельного внимания заслуживает процесс распределения плановых объемов экспорта по регионам страны. Минсельхоз последовательно проводит выездные совещания, на которых согласует объемы поставок за рубеж по каждому региону, говорит эксперт. Они закрепляются в паспортах регионов, подписываемых губернаторами, а также в электронном бюджете. Тем самым агроведомство пытается переложить ответственность по достижению объема вывоза в $45 млрд к 2024 году с себя на регионы, считает один из отраслевых экспертов, попросивший об анонимности.



В то же время реализация этих задач регионами находится под большим вопросом, так как для этого не обеспечены условия — как минимум, не доведено финансирование, прокомментировал Шеремет «Агроинвестору». Деньги пока не распределяются, а основные объемы господдержки сдвинуты на более поздние периоды, обращает внимание он, добавляя, что экспортная программа и обещанная господдержка этого направления способствуют сохранению интереса инвесторов к сельскому хозяйству. «Координация действий Минсельхоза и регионов является ключевым фактором успеха экспортной программы в сфере АПК, а также роста отрасли в 2019—2024 годах», — уверен он.

