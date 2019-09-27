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Аналитика
Переходящие запасы пшеницы опустятся до пятилетнего минимума
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
27 сентября 2019
Текущая урожайность агрокультуры на 1,7% ниже прошлогоднего уровня
К 1 сентября запасы пшеницы в России были на 10% ниже объема на эту дату в 2018 году
Фото: Е. Разумный

Переходящие запасы пшеницы в России к концу сезона-2019/20 составят 6 млн т, что станет минимальным показателем за последние пять лет, прогнозирует Российский зерновой союз (РЗС). К концу предыдущего сельхозгода они оценивались в 10 млн т. «Валовой сбор мы прогнозируем больше, чем в прошлом сезоне, — на уровне 74,9 млн т. Однако тогда мы имели высокий уровень на начало года — около 18 млн т. Соответственно рыночные ресурсы в текущем сезоне значительно меньше», — сказала «Агроинвестору» директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина.

Экспорт пшеницы в текущем сезоне союз оценивает в 34 млн т — на 1,2 млн т меньше 2018/19. По словам Тюриной, этот прогноз учитывает спрос со стороны мирового рынка и традиционных покупателей российской пшеницы, а также активизацию торговли со странами Африки. При этом внутренние цены постепенно начинают приближаться к конкурентоспособному уровню, уверена она. «Изначально в начале сезона мы имели очень высокий уровень цен, в результате чего с июля по 25 сентября видим сокращение экспорта пшеницы на 1,8 млн т к предыдущему аналогичному периоду. Однако под давлением Франции и Украины, в которых высокий урожай и которые являются нашими главными конкурентами, ситуация начинает выправляться», — сказала Тюрина. Она также добавила, что в этом сезоне преимуществом России может стать более высокое качество зерна. По данным аналитического центра «Русагротранса», экспортные цены на российскую пшеницу с 12,5% протеина с поставкой в октябре за последнюю неделю выросли на $2 до $187/т. Цены предложения на ноябрьскую поставку — $191/т, спроса — $187/т. Французская мукомольная пшеница 11,5% предлагается по $184/т, украинская — $184,5/т, американская SRW — $212/т.

Урожай пшеницы в текущем сезоне РЗС ожидает на уровне 74,9 млн т, а всего зерна — 121,7 млн т. «Основная положительная динамика связана с ячменем, — поясняет Тюрина. — Его текущая урожайность на 11% выше, чем на аналогичную дату прошлого года. При этом обмолочен 91% площадей, то есть мы близки к завершению и можем говорить о том, что этот высокий уровень урожайности сохранится. Поэтому мы прогнозируем увеличение валового сбора ячменя на 4 млн т до 21 млн т».

Урожайность пшеницы на 1,7% ниже прошлогодней, однако производство увеличится за счет расширения посевных площадей на 0,5 млн га, напомнила Тюрина. Что касается кукурузы, то ее производство, как ожидает союз, вырастет на 2,1 млн т до 13,5 млн т. «Пока убрано только четверть посевных площадей, но текущая урожайность почти на 45% выше, чем в прошлом году на аналогичную дату. Это очень хороший показатель, и он дает основания прогнозировать увеличение сбора за счет роста урожайности и увеличения посевных площадей на 100 тыс. га», — указала эксперт.

Аналитическая компания «ПроЗерно» прогнозирует, что остатки пшеницы на конец сезона-2019/20 составят 8,6 млн т, а всего зерна — 13 млн т. «Это такой уровень, который был традиционен во многие сезоны до большого урожая 2016 и 2017 годов», — рассказывал гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко 20 сентября на конференции Russian Crop Production — 2019/20, организованной «Агроинвестором». На начало текущего сезона переходящие запасы всего зерна, по данным компании, составили 15,2 млн т, на начало прошлого — 24,8 млн т.

Международный совет по зерну (IGC) прогнозирует переходящие запасы зерна в России к 1июля 2020 года на уровне 11,6 млн т без учета Крыма, в том числе 9,6 млн т пшеницы. В своем сентябрьском обзоре аналитики IGC также повысили прогноз по валовому сбору зерновых на 1,5 млн т до 112,9 млн т, оставив прогноз по пшенице без изменений (73,7 млн т). Экспорт пшеницы из России IGC ожидает в объеме 33,7 млн т. Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США прогнозирует, что остатки пшеницы в России сократятся до 7,3 млн т без учета Крыма.

По данным Росстата, запасы зерна на 1 сентября в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях равнялись 42,8 млн т, что на 6,5% ниже аналогичной даты 2018-го. В то числе запасы пшеницы составляли 30,5 млн т — на 10,3% ниже уровня 2018-го.

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