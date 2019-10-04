Россия экспортировала 4,5 млн тонн зерна в сентябре

По предварительным данным, отгрузки зерновых из России в сентябре составили около 4,5 млн т, сообщил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. В том числе вывоз пшеницы оценивается почти в 4,1 млн т, ячменя — 300 тыс. т, кукурузы — 150 тыс. т.



Таким образом, экспорт зерна в прошлом месяце оказался чуть выше августа, когда он равнялся 4,4 млн т. «Это произошло несмотря на то, что в начале сентября экспортные цены на пшеницу упали до $184 за тонну, и в течение месяца примерно на этом уровне и оставались. Восстановление цен началось лишь в конце месяца, и только сейчас они вернулись на уровни $191-192 за тонну, то есть на уровень июля. Также в сентябре произошло укрепление рубля, которое за месяц составило около 5%», — отметил Павенский. При этом если смотреть на внутренний рынок, то на Юге цены снизились незначительно, а в Центре фактически оставались на одном уровне. «В результате доходность экспортеров оставалась на очень низком уровне», — констатирует Павенский.



Перевалка в глубоководных портах в сентябре снизилась до 2,9 млн т против 3,2 млн т в августе. Также продолжила падать и рейдовая перевалка через порт Кавказ. По данным аналитического центра «Русагротранса», за месяц отгрузки на рейде составили 1 млн т против почти 1,5 млн т в августе. В октябре эти объемы продолжат снижаться. «Это связано, во-первых, с определенными ужесточениями по весовому контролю перевозок автотранспортом. Во-вторых, сказывается сокращение запасов зерна в южных регионах, откуда, собственно, и поступает автотранспортом более 90% объемов в малые порты и на рейд», — пояснил Павенский.



Так, к 1 сентября запасы пшеницы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах находились на пятилетнем минимуме. По данным Росстата, всего у российских аграриев и переработчиков хранилось 30,5 млн т злака, что на 10% ниже аналогичного периода 2018-го. При этом в южных регионах объемы снизились на 14% до 12,7 млн т. «Это самый низкий показатель после 2014 года, когда к 1 сентября запасы составляли 11,7 млн т», — добавил Павенский.



В сентябре 2018 года экспорт зерна составлял 5 млн т, включая 4,4 млн т пшеницы. В тот период экспортные цены на пшеницу достигали $220 за тонну. В октябре 2019-го аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует вывоз около 4 млн т, из которых 3,5 млн т придется на пшеницу. По оперативным данным ФТС, с 1 июля по 30 сентября 2019-го Россия продала за рубеж 13,5 млн т зерна, что на 13% ниже аналогичного прошлогоднего показателя. В том числе пшеницы отгружено 11,4 млн т, ячменя — 1,3 млн т, кукурузы — 0,45 млн т.

