Гордеев предложил создать «зерновую ОПЕК»

Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с предложением создать на мировом зерновом рынке объединение, подобное Организации государств-экспортеров нефти (ОПЕК). Соответствующее предложение чиновник высказал после переговоров с министром продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлией Клекнер, сообщила пресс-служба вице-премьера.

По словам Гордеева, целью создания «зерновой ОПЕК» станет обеспечение стабильности зернового рынка, координация ценовой политики на зерно и решение проблем с голодом на планете. В такую организацию могли бы войти страны, экспортирующие зерно: Россия, США, Канада, Аргентина, государства-члены ЕС и другие. «На следующем саммите министров сельского хозяйства в Берлине в рамках выставки «Зеленая неделя» Алексей Гордеев предлагает обсудить вопрос координации стран — ведущих производителей зерна на мировом уровне», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в ходе переговоров с Юлией Клекнер обсуждался вопрос производства органической продукции. Стороны указали на необходимость стремиться к взаимному признанию сертификатов на органическую продукцию для обеспечения эквивалентности систем производства, сертификации и контроля. А по итогам посещения выставки ANUGA-2019 в Кельне Гордеев объявил, что ассортимент и качество российской пищевой продукции свидетельствуют о готовности к экспорту на европейский рынок, где ее дополнительным конкурентным преимуществом станут экологичность и натуральность. «Линейка нашей продукции, с точки зрения ассортимента, уже полностью соответствует привычкам европейских покупателей. Мы считаем, что она [российская продукция] более качественная, сельское хозяйство меньше использует различные виды химических обработок. Таким образом, это более экологически чистая продукция», — сказал Гордеев (цитата по ТАСС), отметив необходимость «перестройки» российского экспорта на готовую продукцию.

Пока же основная доля в российском экспорте АПК по-прежнему приходится на сырьевые товары. Так, согласно мониторингу Минсельхоза, с 1 января по 22 сентября Россия продала за рубеж продукции АПК на $16,5 млрд. Доля зерновых в зарубежных поставках составляла 33,7%, на втором месте — рыба, ракообразные и моллюски (19,5%).

Вопрос образования «зерновой ОПЕК» поднимался Россией еще с 2007 года, тогда организацию предлагалось создать с участием Украины и Казахстана для обмена информацией, сотрудничества в сфере маркетинга и создания международной зерновой биржи. Однако в 2009 году Евросоюз предостерег Украину от участия в переговорах по созданию «зерновой ОПЕК», против формирования подобного объединения выступили и крупнейшие участники украинского зернового рынка. Осенью 2013 года вопрос вновь поднимался на встрече глав правительств Украины и России Николая Азарова и Дмитрия Медведева. Тогда заявлялось, что объединение будет создано в течение полугода, однако это так и не состоялось.

По сравнению с той идеей «зернового ОПЕК» нынешняя инициатива Алексей Гордеева еще менее реалистична, полагает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «ОПЕК по своей сути — это картель, которая разрушает рыночные механизмы торговли, и никто в мире это не приветствует. Во-вторых, интересы членов подобного объединения будут почти всегда различны. Не говоря уж об опасениях, которые неизбежно возникнут со стороны стран-потребителей зерна», — сказал «Агроинвестору» Корбут. Он напомнил, что есть рыночные механизмы, которые позволяют соблюдать баланс между интересами экспортеров и импортеров, и «лучше рынка пока еще никто ничего не придумал». «Хотя в нынешний период непрерывных торговых войн произойти может все, у меня нет уверенности, что создание «зернового ОПЕК» будет рациональным», — добавил Корбут.

Мировой зерновой рынок несопоставим с нефтяным: если торговля нефтью составляет $1-1,5 трлн в год, то зерном — всего $100-120 млрд, в свою очередь отмечает старший менеджер группы по оказанию услуг компаниям АПК Ernst&Young Максим Никиточкин. «При этом мировая торговля пшеницей — то, что волнует Россию в первую очередь, — составляет около $40 млрд в год, то есть влияние на мировую экономику относительно невелико», — заметил Никиточкин «Агроинвестору». Он также напомнил, что цены на нефть, в отличие от зерна, имеют решающее значение для экономик стран-членов ОПЕК, однко даже при наличии организации цены на нефть весьма волатильны. «И это при том, что объемы производства нефти не столь амплитудны и не так сильно подвержены влиянию факторов, не контролируемых людьми, как пшеницы, на объем производства которой огромное влияние оказывает урожайность, зависящая от климатических факторов, на которые не сможет повлиять "зерновой ОПЕК"», — рассуждает Никиточкин.

Согласно последнему прогнозу Международного совета по зерну (IGC), мировое производство зерна в сезоне-2019/20 составит 2159 млн т, из которых 370 млн т будет продано на мировом рынке. Из этого объема 165 млн т придется на основных экспортеров — Аргентину, Австралию, Канаду, Евросоюз, Казахстан, Россию, США и Украину.