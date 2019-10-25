ОЗК создает Объединенный зерновой терминал

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК), 50% плюс одна акция которой принадлежит государству, планирует создать Объединенный зерновой терминал на базе двух крупнейших зерновых терминалов — «Новороссийского комбината хлебопродуктов» (НКХП) и Новороссийского зернового терминала (НЗТ). Как сообщает газета «Ведомости», это предполагает стратегия развития ОЗК на 2020-2024 годы. Представитель ОЗК подтвердил «Агроинвестору» эту информацию.



В соответствии с разработанной концепцией, НКХП и НЗТ планируется объединить и реконструировать. Реконструкция двух терминалов позволит практически удвоить суммарную мощность перевалки, которая вырастет с текущих 13,1 млн т до 25 млн т к 2024 году. Мощность единовременного хранения увеличится с 370 тыс. т до 870 тыс. т. Увеличение емкостей хранения позволит «существенно нарастить номенклатуру продукции для работы на терминале, а также обеспечит возможность работать с нишевыми культурами (зернобобовые, масличные и т. п. ) и формировать специальные судовые партии под заказ», рассказал представитель ОЗК. Наращивание мощности перевалки, в свою очередь, обеспечит сокращение ставки за перевалку за счет более высокой операционной эффективности и экономии благодаря эффекту масштаба, что повысит конкурентоспособность российского зерна на мировых рынках, уверена ОЗК. Что именно подразумевает объединение двух терминалов, компания не уточняет.



«Объединенной зерновой компании» принадлежит 50,1% акций НКХП, еще 33,2% — у группы ВТБ, указано на сайте терминала. В отчете ВТБ за первое полугодие 2019 года говорится, что к 30 июня доля участия в НКХП увеличена до 33,7%. Новороссийский зерновой терминал на 100% принадлежит ВТБ. Также ВТБ владеет 50% минус одна акция в самой ОЗК. По данным аналитического центра «Русагротранса», НКХП и НЗТ в сезоне-2018/19 отгрузили на экспорт 9,3 млн т зерна, что составляет 22% всего российского зернового экспорта, в сезоне-2017/18 — 12,6 млн т (24%). Площадь НЗТ 7,2 га, у него два причала протяженностью 0,4 км, которые могут принимать суда с максимальным дедвейтом 65 тыс. т. Длина причала НКХП — 268 м, он принимает судна с дедвейтом до 72 тыс. т.



Увеличение мощностей перевалки на НКХП и НЗТ планировалось давно, однако цель объединения пока не очень понятна, комментирует президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Повышение эффективности зачастую означает рост цен, а цены на услуги по перевалке и так на запредельно высоком уровне», — сказал Злочевский «Агроинвестору». В этой связи он напомнил, что самый эффективный способ снижения цен — это конкуренция. «Во времена, когда НКХП и НЗТ находились под контролем группы «Сумма», терминалы конкурировали между собой, никак не согласовывая ни свою ценовую политику, ни распределение квот. Если сейчас они будут объединены в единую структуру, то большой вопрос, как это будет работать, и как их в принципе можно объединить, так как терминалы имеют разные товарные потоки и разные коммуникации», — добавил Злочевский.



Летом этого года глава ВТБ Андрей Костин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь создать новую компанию — лидера российского зернового рынка, вертикально-интегрированный «Объединенный зерновой холдинг». Как говорилось в письме, холдинг сможет консолидировать связанные с экспортом и хранением зерна активы и «взять на себя функции ведущего трейдера российской пшеницы». Кроме долей НКХП, НЗТ и ОЗК группе ВТБ с этого года принадлежит 50% плюс одна акция «Рустранскома», крупнейшего железнодорожного перевозчика зерна, а также 70% зернотрейдера «Мирогрупп ресурсы».



Кроме того, до конца года ВТБ рассчитывает закрыть сделку по покупке 50% зернового терминала «Тамань» у украинского агрохолдинга Kernel, сообщил на этой неделе Костин. «Сделка по покупке терминала в Тамани идет потихоньку. Там не так просто все. Есть существующий акционер, торговля по цене, есть другой акционер. Но мы движемся. Я считаю, что до конца года надо завершить», — цитируют «Вести.Экономика» главу ВТБ.

