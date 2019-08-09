ВТБ заплатил 35,8 млрд рублей за НЗТ

Сумма сделки по приобретению группой ВТБ Новороссийского зернового терминала (НЗТ) составила 35,8 млрд руб. Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности банка за первое полугодие 2019 года. «В мае 2019 года группа приобрела 99,99% обыкновенных акций ЗАО «Новороссийский зерновой терминал» за общее вознаграждение в размере 35,8 млрд руб.», — указано в отчете. Стоимость активов НЗТ оценена в 36,7 млрд руб., обязательства — 0,9 млрд руб.



О подписании обязывающих документов стороны объявили в феврале, тогда говорилось о приобретении 100% акций НЗТ. Тогда эксперты оценивали сделку в диапазоне 25-30 млрд руб. До этого владельцем НЗТ был Новороссийский морской торговый порт, контролирующим акционером которого (62%) является «Транснефть». По данным аналитического центра «Русагротранса», на новороссийские зерновые терминалы в сезоне-2018/19 пришлись самые большие объемы отгрузки зерна за рубеж — 12,9 млн т, что составляет более 30% российского зернового экспорта. НЗТ имеет площадь 7,2 га, два причала протяженностью 0,4 км, которые могут принимать суда с максимальным дедвейтом 65 тыс. т.



В феврале 2019 года в результате урегулирования задолженности ВТБ получил долю в 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», оценочная справедливая стоимость которой составила 9,7 млрд руб., говорится в отчете. «Группа оказывает существенное влияние на компанию и учитывает инвестицию в качестве инвестиции в ассоциированную компанию по методу долевого участия», — отмечается в документе. Крупнейшим активом ОЗК является «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП), другой крупный зерновой терминал в Новороссийске. Также в июне ВТБ увеличил долю прямого участия в НКХП, по состоянию на 30 июня доля ВТБ составляла 33,7%.



В середине мая агентство Reuters со ссылкой на четыре источника на железнодорожном и зерновом рынках сообщило, что ВТБ договаривается о приобретении контрольного пакета «Рустранскома» (РТК), в состав которого входит «Русагротранс». В начале июня ВТБ сообщил о подписании обязывающих документов о покупке 50% плюс одна акция РТК, однако в отчете за полугодие о завершении сделки ничего не говорится. Также не сообщается ни о приобретении зернотрейдера «Мирогрупп ресурсы», о чем глава ВТБ Андрей Костин говорил агентству Bloomberg в июне, ни о покупке доли в зерновом терминале Тамань.



По результатам сделок банк хочет построить вертикально интегрированного игрока на рынке зерна, чтобы расширить экспортные возможности рынка, ранее заявлял первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. «Будем взаимодействовать с правительством и пытаться выстроить [работу]. Попробуем здесь поработать пару лет», — рассказывал Костин агентству РБК. Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, в свою очередь, не исключал, что в перспективе активы НЗТ и НКХП будут объединены, после чего переданы в управление или проданы.

