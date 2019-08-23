ВТБ просит Владимира Путина помочь создать объединенный зерновой холдинг

Банк ВТБ обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь ему создать новую компанию — лидера российского зернового рынка, вертикально-интегрированный «Объединенный зерновой холдинг». Это необходимо для того, чтобы снизить роль иностранных трейдеров и позволить государству повысить контроль над экспортом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо, которое председатель правления ВТБ Андрей Костин направил главе государства. По информации «Ведомостей», письмо датировано 26 июня. Из копии документа следует, что изучить вопрос поручено премьер-министру Дмитрию Медведеву. Его пресс-секретарь уточнил изданию, что по этому поручению идет работа. «Агроинвестор» направил запрос в ВТБ.

Новый холдинг может консолидировать связанные с экспортом и хранением зерна активы и «взять на себя функции ведущего трейдера российской пшеницы», цитирует Reuters письмо главы ВТБ. По его мнению, это обеспечит более выгодное для отечественных производителей ценообразование на глобальном рынке и позволит повысить эффективность логистики. Сейчас около 50% экспорта российской пшеницы приходится на международных трейдеров, они контролируют 25% мощностей по перевалке зерна в морских портах, при этом значительная часть добавленной стоимости остается в офшорах, обращает внимание Костин.

Он также напоминает, что банк уже проделал часть работы и собрал ряд активов в зерновом секторе. Так, на прошлой неделе банк сообщил, что закрыл сделку по приобретению 70% в капитале компании «Мирогрупп Ресурсы», которая входит в топ-10 крупнейших российских экспортеров зерна. Ранее ВТБ приобрел 50% плюс одну акцию крупнейшего в стране железнодорожного оператора по перевозкам зерна — группы компаний «Рустранском». В мае банк купил 99,99% Новороссийского зернового терминала за 35,8 млрд руб., в феврале в результате урегулирования задолженности получил долю 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании» (ОЗК). Последняя является государственным зерновым оператором и агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций, а также выполняет функции по организации сохранности зерна государственного интервенционного фонда. По состоянию на начало июня ВТБ инвестировал в зерновые проекты около $1 млрд, ранее говорил Reuters первый замглавы ВТБ Юрий Соловьев.

Костин просит провести приватизацию ОЗК, продав 25% акций, при этом сохранив за государством блокирующий пакет. По его мнению, это позволит вывести компанию на новый уровень развития. «Агроинвестор» обратился в ОЗК с просьбой прокомментировать инициативу ВТБ. Кроме того, глава банка пишет, что необходимо изменить структуру собственности «Зернового терминального комплекса Тамань», которым сейчас на паритетных началах владеют украинский холдинг Kernel и швейцарский трейдер Glencore. В апреле сообщалось, что ВТБ ведет переговоры о покупке доли Kernel, из письма Костина следует, что вопрос проработан, но для сделки необходимо разрешение правительства. Также он просит содействия в утверждении инвестиционных планов РЖД и «Автодора» по строительству железнодорожной и автомобильной инфраструктуры возле портов Новороссийска и Тамани. Еще одно пожелание банкира — продлить срок использования вагонов-зерновозов в 2020—2023 годах, когда предполагалось списание 30% парка. Это необходимо, чтобы не допустить дефицит на рынке перевозок и роста ставок. Для консолидации и приобретения дополнительных активов ВТБ потребуется еще два-три года, оценивает Костин.

ВТБ хочет создать вертикально интегрированного игрока на рынке зерна, чтобы расширить экспортные возможности рынка, пояснял ранее Юрий Соловьев. Компания планирует экспортировать до 15 млн т зерна и рассчитывает занять минимум 30% рынка. Приход ВТБ в сектор повысит конкурентоспособность российской сельскохозяйственной продукции за рубежом, считает он. «На сегодняшний день созданы локальная и международная платформы для трейдинга, логистика, перевалка. В целом, наша стратегия предусматривает достижение синергии за счет объединения активов в области транспортной экспортной логистики и торговли», — говорил Соловьев в июне Reuters.

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