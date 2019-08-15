ВТБ закрыл сделку по покупке доли крупного зернотрейдера

ВТБ сообщил, что закрыл сделку по приобретению 70% в капитале компании «Мирогрупп Ресурсы», которая входит в топ-10 крупнейших российских экспортеров зерна. Ее покупка является важным шагом в реализации стратегии ВТБ на зерновом рынке, отметил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. Сумма сделки не уточняется.



«Данная транзакция позволит нам добиться прозрачного ценообразования на зерно на внутреннем рынке Российской Федерации и обеспечить поддержку в организации биржевой торговли, — приводятся слова Соловьева в сообщении ВТБ. — За счет формирования трейдинговой и логистической инфраструктуры банк сможет продавать качественное зерно на международных рынках напрямую конечным потребителям». Такая система позволит снизить риски для всех участников и будет способствовать более эффективной работе с экспортерами, производителями и инфраструктурными компаниями, считает топ-менеджер. Совладелец «Мирогрупп Ресурсы» Андрей Долуда уточнил, что участие в проекте с группой ВТБ позволит компании взаимодействовать с производителями, минуя посредников. «Используя сформированную ВТБ инфраструктуру, мы сможем синхронизировать все элементы торгового цикла, в том числе создавая новые технологические схемы управления экспортной логистикой», — сказал он.



О том, что ВТБ стал владельцем контрольной доли «Мирогрупп» стало известно в июне. Тогда глава группы Андрей Костин сообщил об этом агентству Bloomberg в кулуарах Петербургского международного экономического форума. До этого в начале года Андрей Долуда выкупил 50% «Мирогрупп Ресурсы» у группы «Дело» и стал единственным владельцем компании.



На прошлой неделе ВТБ закрыл сделку по приобретению 50% + одна акция крупнейшего в стране железнодорожного оператора по перевозкам зерна — группы компаний «Рустранском» (ГК РТК). О том, что компании ведут переговоры, стало известно в мае. «Одна из приоритетных задач акционеров — модернизация существующей зерновой логистической инфраструктуры в России. Это позволит максимально эффективно реализовывать экспортный зерновой потенциал страны, а также повысит конкурентоспособность российского зерна на международном рынке», — говорится в сообщении ВТБ по итогам сделки. По словам Соловьева, приобретение доли в ГК РТК органично вписывается в стратегию ВТБ на зерновом рынке. Она предусматривает достижение синергии за счет объединения активов транспортной экспортной логистики и трейдинга.



Кроме того, в мае ВТБ купил 99,99% Новороссийского зернового терминала за 35,8 млрд руб. В феврале 2019 года в результате урегулирования задолженности ВТБ получил долю 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», оценочная справедливая стоимость которой составила 9,7 млрд руб. Доля прямого участия ВТБ в крупнейшем активе компании — «Новороссийском комбинате хлебопродуктов» - составляет 33,7%. Также в апреле сообщалось, что ВТБ ведет переговоры о покупке доли в зерновом терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel. Информации о закрытии этой сделки пока нет.



ВТБ хочет создать вертикально интегрированного игрока на рынке зерна, чтобы расширить экспортные возможности рынка, пояснял Юрий Соловьев. Компания планирует экспортировать до 15 млн т зерна и рассчитывает занять минимум 30% рынка «Будем взаимодействовать с правительством и пытаться выстроить [работу]. Попробуем здесь поработать пару лет», — рассказывал Андрей Костин РБК. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский ранее говорил «Агроинвестору», что ВТБ активно собирает различные активы в единый пакет, но чтобы стать крупным оператором на зерновом рынке, их необходимо увязать между собой.



«Мирогрупп ресурсы» - дистрибутор на рынке зерновых и масличных агрокультур, компания основана в 2014 году. По подсчетам аналитического центра «Русагротранса», в сезоне-2017/18 «Мирогрупп» стала седьмым экспортером зерна, отгрузки компании увеличились на 28% до 1,9 млн т. По итогам 11 месяцев сезона-2018/19 компания занимала шестое место с 1,9 млн т. Выручка «Мирогрупп ресурсы» в 2017 году, согласно kartoteka.ru, выросла на 14% до 22 млрд руб., чистая прибыль упала на 41% до 36 млн руб.

