Саудовская SALIC может купить долю в терминале КСК

Группа «Дело» проведет переговоры с саудовской сельскохозяйственной и животноводческой инвесткомпанией SALIC о совместном развитии зернового терминала группы в Новороссийске. Об этом сообщил ТАСС гендиректор «ДелоПортс» (входит в группу) Игорь Яковенко. «Делегация группы компаний «Дело» во главе с президентом Сергеем Шишкаревым приняла участие в инвестиционных мероприятиях [Российско-саудовского инвестиционного] форума, на площадке которого была достигнута договоренность о проведении переговоров с сельскохозяйственной и животноводческой инвестиционной компанией SALIC по совместному развитию зернового бизнеса в России и, в частности, по проекту развития новороссийского зернового терминала КСК группы компаний "Дело"», — сказал Яковенко.



Источник ТАСС в группе уточнил, что речь может идти в том числе и о продаже компании SALIC доли в зерновом терминале КСК. Представитель «Дела» подтвердил «Агроинвестору» лишь сам факт будущих переговоров. «Говорить о сроках или долях пока преждевременно», — уточнил он.



Управляющий директор SALIC Халед Аль Абуди в свою очередь подтвердил, что компания рассматривает возможность инвестирования в российские агропроекты в районе Черного моря. «Мы считаем, что район черноморского побережья России — очень важный регион, и мы хотим инвестировать там», — приводит РИА «Новости» слова Халеда Аль Абуди. Он напомнил, что Россия экспортирует зерно в Саудовскую Аравию, особенно ячмень. «Мы думаем и о том, что российская пшеница тоже будет поставляться в Саудовскую Аравию», — добавил он.



Накануне глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и министр окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдурахман Аль-Фадли подписали меморандум о взаимном расширении экспорта сельхозпродукции и продовольствия. Как говорится в сообщении российского аграрного ведомства, товарооборот планируется увеличить в том числе за счет наращивания поставок из России зерновых — пшеницы, кукурузы, ячменя. Как сообщил Патрушев в Эр-Рияде, по итогам прошлого года королевство стало крупнейшим импортером российского ячменя, и глава Минсельхоза выразил надежду, что положительный опыт распространится и на другую зерновую продукцию.



В июне сообщалось, что «Дело» ведет переговоры о продаже доли в терминале КСК с COFCO, крупнейшей продовольственной корпорацией Китая. Тогда речь шла о 25% акций. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько оценивал «Ведомостям» стоимость всего терминала примерно в 25 млрд руб., соответственно 25% могут стоить 6,25 млрд руб. Однако в начале октября стало известно, что китайский зерновой трейдер вышел из переговоров. Тем не менее Яковенко говорил Reuters, что группа не оставляет планов продать этот пакет и ведет переговоры с другими возможными покупателями.



SALIC в первую очередь приобретает производственные активы, также у компании есть инвестиции в инфраструктурные и торговые проекты — в Канаде совместно с Bunge, говорит директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. И в случае с КСК, если сделка состоится, маловероятно, что SALIC ограничится только вложениями в терминал, компания может пойти и дальше — в торговлю и, возможно, и производство зерна, полагает Сизов. Он также заметил, что Саудовская Аравия является перспективным направлением для российских зерновых. «Напомню, что недавно на саудовские тендеры была допущена черноморская пшеница. Также Саудовская Аравия ослабила требования по содержанию зерна, поврежденного клопом-черепашкой: нулевая норма была повышена до 0,5%. В России такую пшеницу найти не очень сложно. Плюс, Саудовская Аравия является рынком номер один для российского ячменя, и, вероятно, останется им в ближайшее время», — перечисляет Сизов. В то же время эксперт не исключил, что переговоры с SALIC могут ничем не закончиться. «Так, в 2017 году SALIC заявлял о возможных совместных аграрных проектах с АФК «Система», однако переговоры тогда завершились безрезультатно», — напомнил «Агроинвестору» Сизов.



КСК — третий по величине зерновой терминал в Черноморском регионе после Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) и зернового терминального комплекса «Тамань». В презентации на сайте КСК говорится, что мощность терминала составляет 4,5 млн т зерна в год, вместимость силосов — 115,6 тыс. т. В 2013 году 25% плюс одну акцию КСК у «ДелоПортс» выкупила Cargill. Сейчас КСК строит новый глубоководный причал и емкости для хранения зерна, что позволит к 2021 году увеличить мощность терминала до 6 млн т. Стоимость проекта оценивается в 3,6 млрд руб.

