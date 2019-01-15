«Транснефть» хочет создать единого зернового оператора на юге страны

«Транснефть» ведет переговоры о создании единого зернового оператора на юге России на базе зернового терминала Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Об этом сообщил президент «Транснефти» Николай Токарев. По его словам, никаких договоренностей по этому вопросу пока нет, однако компания рассматривает его как один из приоритетных.



«Считаем, что имеет смысл организовать работу порта в части зерна автономно. И должен быть единый оператор, который будет заниматься профессионально и будет контролировать цены на рынке. Мы сейчас эту работу ведем», — приводятся слова Токарева в сообщении на сайте компании. Зерновой оператор должен будет работать в южных регионах — Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Ростовской области. «В каком виде мы будем дальше взаимодействовать — это в процессе обсуждения: либо это будет самостоятельная структура, либо у нас будут совместные предприятия. В ближайшее время это станет понятно», — сказал Токарев.



Он добавил, что «Транснефть» ведет переговоры по этому вопросу с банком. «Но не только банк, он один из тех, кто будет участвовать в этой модели, в каком виде — это предстоит согласовать. Тема очень щепетильная и для порта чувствительная», — отметил он. В то же время, как сообщают «Ведомости», вопрос предполагается решить оперативно. «Никто не заинтересован тянуть: новая посевная, новый урожай, нужна ясность. Постараемся сделать все быстро», — цитирует Токарева издание. Пресс-служба «Транснефти» на запрос «Агроинвестора» пока не ответила.



В 2018 году «Транснефть» консолидировала контрольный пакет (62%) акций НМТП — крупнейшего порта России. В декабре Токарев заявлял, что «Транснефть» готова выделить из порта зерновой терминал, если решит создать на его базе единого экспортного оператора для оптимизации цен и внедрения господхода, сообщает «Прайм».



У опрошенных «Агроинвестором» экспертов инициатива «Транснефти» вызвала много вопросов. Директор аналитического центра «СовЭкона» Андрей Сизов предположил, что речь может идти о «неком объединении» входящего в НМТП Новороссийского зернового терминала (НЗТ) с «Новороссийским комбинатом хлебопродуктов» (НКХП). «Мне кажется, идея создания на рынке некого монополиста сейчас все же не очень реалистична. Если же речь идет действительно идет о монополии, то это будет означать по большому счету конец российскому растениеводству и, соответственно, конец российскому экспорту», - сказал «Агроинвестору» Сизов. Он напомнил, что сейчас на рынке действуют сотни компаний, производители зерна могут решать, куда и за сколько его продавать. «В случае появления одной компании конкуренции на рынке не станет», — подчеркнул Сизов.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут также назвал инициативу «Транснефти» не совсем понятной. «Неясно, на что идет замах и каковы его цели и желаемые результаты. Если этот единый оператор будет закупать зерно на рынке, таким образом создав очередную госмонополию, то что будет происходить с теми частными компаниями, которые существуют сейчас?» - задался вопросом эксперт. При этом, заметил он, такая ситуация войдет в противоречие не только со здравым смыслом, но и с антимонопольным законодательством. «Контроль цен — это вопрос к ФАС», — напомнил Корбут.



«Транснефть» контролирует только один из трех зерновых терминалов в Новороссийске, в свою очередь напоминает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Так, в Новороссийске работают НЗТ, НКХП, а также терминал КСК. «Каким образом они собираются расширить свое влияние, мне неизвестно. Второе и главное, зачем?» - прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. По его мнению, монополизация нанесет ущерб зерновому рынку. «Наверное, это сделает Новороссийск еще менее гибким, чем он есть сейчас», — предположил Рылько, подчеркнув, что в Новороссийске «хотелось бы видеть серьезного профильного инвестора».



«Транснефть» получила контрольный пакет акций НМТП, приобретя в конце 2018 года у группы «Сумма» арестованных братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых 50% в совместном предприятии Novoport Holding, владеющем 50,1% в НМТП. Стоимость сделки составила $750 млн. Кроме порта в Новороссийске группа НМТП включает порт Приморск на Балтийском море и порт Балтийск в Калининградской области. Грузооборот терминалов группы НМТП в 2017-м составил 143,5 млн т, в январе-октябре 2018-го — 116,9 млн т, из которых 10,7 млн т пришлось на перевалку зерна.

