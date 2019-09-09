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«Мирогрупп» увеличила отгрузки зерна в 2,5 раза
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
9 сентября 2019
Компания вышла в лидеры по экспорту через Черное море
Конъюнктура зернового рынка привела к падению рентабельности экспортеров вплоть до отрицательной
Фото: Д. Абрамов

Зерновой трейдер «Мирогрупп ресурсы», 70% акций которого принадлежат ВТБ, в июле-августе увеличил поставки зерна на экспорт в 2,5 раза, сообщают «Ведомости» со ссылкой на предварительные оценки Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). За два месяца текущего сезона отгрузки компании составили 799 тыс. т.

Данные подтвердил совладелец «Мирогрупп» Андрей Долуда, сын вице-губернатора Кубани Николая Долуды (у Андрея Долуды остается 30% «Мирогрупп»). Рост он объяснил задачами, поставленными акционерами перед компанией. В результате «Мирогрупп» впервые стала лидером по отгрузкам зерна через терминалы Черного моря — основного экспортного хаба, на который приходится 40% от общего экспорта зерна, отмечает ИКАР. В целом по экспорту зерна из России «Мирогрупп» по итогам двух месяцев сезона-2019/20 вышла на четвертое место среди экспортеров. В сезоне-2017/18, по подсчетам аналитического центра «Русагротранса», «Мирогрупп» была седьмой, отгрузки компании выросли на 28% до 1,9 млн т.

В целом, согласно оперативным данным ФТС, c 1 июля по 2 сентября Россия сократила экспорт зерна на 14% до 9,1 млн т, из которых 7,7 млн т пришлось на пшеницу, 1 млн т — на ячмень и 0,3 млн т — на кукурузу. Экспорт из зерновых терминалов Черного моря за два месяца снизился до 3,7 млн т против 4,2 млн т в июле-августе 2018-го, следует из данных ИКАР. Ведущие трейдинговые компании — ТД «Риф», «Астон» и Glencore — сократили отгрузки с черноморских терминалов в начале текущего сезона, пишут «Ведомости», в том числе вывоз ТД «Риф» упал в 10 раз до 58 тыс. т.

За последние недели экспортные цены снизились примерно на $10 за тонну, что не могло не сказаться на рентабельности экспортеров, отмечает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. В том числе на прошлой неделе снижение цен на пшеницу с 12,5% протеина составило $3 до $186 за тонну (FOB глубоководные порты). При этом внутренние цены на зерно показывали нехарактерный для начала сезона рост, что привело к уменьшению спроса на пшеницу в портах со стороны трейдеров. Однако на прошедшей неделе внутренние цены пошли вниз: как следует из мониторинга «СовЭкона», пшеница 3-го и 4-го классов подешевела на 75 руб. до 10450 руб./т и 10200 руб./т соответственно. «Цены подстраиваются под снижающийся FOB. Сначала стали уменьшаться цены на Юге, сейчас в других регионах также закончился рост, а на Юге продолжается постепенное сокращение», — пояснил «Агроинвестору» Сизов. Тем не менее ситуация для экспортеров остается непростой, во многих случаях рентабельность по-прежнему отрицательна.

ВТБ рассчитывает создать объединенный зерновой холдинг и стать зернотрейдером международного уровня. В начале сентября замруководителя департамента клиентских отношений ВТБ по регионам Виталий Сергейчук рассказывал, что целью зернового проекта ВТБ является завоевание значительной доли рынка в России и за рубежом. В частности, ВТБ планирует выйти на рынки зерна в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Кроме «Мирогрупп» ВТБ владеет Новороссийским зерновым терминалом (НЗТ), долей 33,7% в Новороссийском комбинате хлебопродуктов (НКХП), 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», а также контролирует крупнейшего в стране оператора зерновозов «Русагротранс».

Следствием создания банком ВТБ объединенного зернового холдинга может стать снижение конкуренции на рынке зерна, опасается Российский зерновой союз. «Главный риск в этом проекте — это снижение внутренней конкуренции. Ведь объединение инфраструктурных объектов снижает этот уровень», — заявил президент союза Аркадий Злочевский на прошлой неделе в ходе конференции «Причерноморское зерно 2019/20». Если раньше два главных зерновых терминала — НКХП и НЗТ «имели абсолютно автономную, самостоятельную политику, в том числе и ценовую», то «сейчас конкуренции между ними не наблюдается», цитирует Злочевского «Интерфакс». Он привел в пример неактивный старт экспорта в начале этого сезона. «Обычно август — это наращивание объемов, а тут снизили. И это не случайность. Зерна в этом сезоне больше, чем в прошлом, но грузим не очень активно, потому что не пролезаем по цене», — отметил он. По мнению Злочевского, проект ВТБ должен привлечь внимание Федеральной антимонопольной службы.

В конце августа газета «Коммерсантъ» писала, что компания «Мирогрупп ресурсы» заключила контракты на экспорт крупных партий пшеницы и активно скупает ее на внутреннем рынке по ценам выше рыночных на $2-10 за тонну. Источники издания на зерновом рынке утверждали, что это стало одной из причин роста внутренних цен на пшеницу в стране. «Мирогрупп» данную связь отрицала: по словам Долуды, компания не является лидирующим экспортером и не может влиять на внутренние цены.

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