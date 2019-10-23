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Регионы
Владимир Путин назвал Африку перспективным направлением экспорта продовольствия
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
23 октября 2019
За девять месяцев Россия поставила на континент агропродукции на $2,3 млрд
Сельхозпродукция является главной статьей российского экспорта в страны Африки
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает возможным увеличение товарооборота с африканскими странами в два раза в ближайшие четыре-пять лет, в том числе за счет поставок российских продовольственных товаров. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания форума «Россия — Африка» в Сочи. Россия входит в десятку крупнейших поставщиков продовольствия на рынки африканских стран, а в целом экспортирует в третьи страны больше сельхозпродукции, чем продовольствия, напомнил Путин. «Оружия на $15 млрд, а с сельхозпродукцией уже вышли на рубеж, по-моему, 25. Поэтому у нас и здесь хороший очень потенциал развития, здесь есть о чем поговорить», — указал он (цитата по стенограмме выступления).

Как сообщил на полях форума министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, за девять месяцев текущего года Россия экспортировала в Африку сельхозпродукции на сумму $2,26 млрд, сообщает RNS. Основными экспортными товарами являются пшеница, подсолнечное и соевое масло. При этом континент рассматривается в качестве одного из наиболее перспективных направлений для решения задачи по достижению к 2024 экспорта продукции в объеме $45 млрд, указал министр. «Рынок продовольствия в этом регионе к 2030 достигнет $1 трлн (по прогнозу Всемирного банка), при этом практически треть всего потребления обеспечивается за счет импорта. Наша страна готова удовлетворить растущие потребности континента», — добавил Патрушев. По оценке аграрного ведомства, существенный потенциал есть в поставках зерна (пшеницы и ячменя), подсолнечного масла, мяса птицы, кондитерских изделий и безалкогольных напитков. Также есть возможность наращивать экспорт из России мороженой рыбы, в частности скумбрии и путассу.

Крупнейшим импортером российской агропродукции среди африканских стран является Египет. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, за девять месяцев этого года товарооборот продукции АПК между двумя странами составил порядка $1,3 млрд. По итогам 2018-го на торговлю сельхозпродукцией пришлось более 30% товарооборота России и Египта. «Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в арабскую республику, и отечественные аграрии работают над увеличением поставок данного вида продукции», — сообщает аграрное ведомство. При этом двусторонняя торговля может вырасти за счет расширения номенклатуры поставляемых товаров, в том числе российские предприятия заинтересованы в экспорте животноводческой продукции на египетский рынок, указывает Минсельхоз.

Кроме того, Россия планирует подписать контракт на поставку 1 млн т пшеницы в Ливию. Как сообщил «Коммерсанту» руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов, контракт предположительно сроком на год может быть подписан в течение месяца. Начало его исполнения ожидается в нынешнем году.

По данным Минэкономразвития, в 2018 году сельхозпродукция стала главной статьей российского экспорта в страны Африки. На нее пришлось почти 27% от общего объема поставок. За прошлый год агроэкспорт на континент вырос на 28% до $4,6 млрд. На продовольственные товары и сельхозсырье приходится и основная часть импорта России из стран Африки — 60% всех поставок. Главными импортируемыми из африканских стран товарами являются цитрусовые плоды, какао и продукты из него.

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