В первом полугодии экспорт сладостей вырос на 20%

В первом полугодии 2019 года экспорт российской кондитерской продукции вырос на 20% к аналогичному прошлогоднему периоду в абсолютном выражении и на 15% в денежном, сообщила Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд». По ее оценке, кондитерские компании поставили за рубеж 264 тыс. т продукции на $558 млн.



В январе-мае экспорт кондитерских изделий из России составил 225 тыс. т стоимостью $474 млн, следует из данных ФТС. Таким образом, за пять месяцев рост к аналогичному периоду 2018-го в тоннах достиг почти 25%, а в денежном выражении превысил 18%. Однако по итогам полугодия темп роста отгрузок за рубеж несколько снизится. «Незначительный спад в динамике экспорта кондитерских изделий объясняется сезонностью спроса», — отмечает исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин. Тем не менее по темпам роста экспорта кондитерская промышленность остается одним из лидеров как среди предприятий АПК, так и в целом среди производителей продукции с высокой добавленной стоимостью, подчеркнул он.



По объему экспорта кондитерские изделия занимают четвертое место среди товаров российского АПК. Кондитерская отрасль ежегодно потребляет порядка 1,5 млн т сахара или 33% его производства в России, а также более 1 млн т муки. В рамках задачи по удвоению экспорта продукции АПК к 2024 году продажи кондитерских изделий за рубеж должны вырасти до 1 млн т, а в денежном выражении — до $2,2 млрд. Почти 49% российского экспорта реализуется за пределами стран ЕАЭС.



По данным Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), в течение 2016-2017 годов Россия последовательно устанавливала рекорды по объемам поставок сладостей на экспорт в натуральном выражении. В 2018-м рекорд был обновлен: экспортные отгрузки выросли на 11% до 479 тыс. т на сумму $1,1 млрд. Согласно оценке ЦИКР, наибольшая доля в продажах на внешние рынки приходится на шоколадные кондитерские изделия — около 50%. В целом на экспорт поставляется около четверти всех шоколадных кондитерских изделий, произведенных в России.



Всего в 2018 году объем производства кондитерских изделий в стране увеличился на 3,6% до 3,8 млн т. Как отмечает ЦИКР, такой динамике способствовал как рост вывоза, так и увеличившиеся траты на сладости внутри страны. Кроме того, на достаточно низких уровнях находились цены на многие виды основного кондитерского сырья, что позитивно влияло на себестоимость производства. Среднедушевое потребление кондитерских изделий в 2018 году было на уровне 24,6 кг в год на человека — самом высоком показателе за всю историю наблюдений.



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