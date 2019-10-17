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Экспорт российской пшеницы во Вьетнам приостановлен
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
17 октября 2019
По неофициальным данным, меры связаны с обнаружением семян чертополоха
В сезоне-2018/19 Вьетнам занял десятое место среди импортеров российского зерна
Фото: А. Гордеев

Россельхознадзор заявил о приостановке выдачи фитосанитарных сертификатов на экспорт пшеницы во Вьетнам. Как сообщила «Агроинвестору» представитель службы Юлия Мелано, такое решение принято по просьбе Вьетнама. «В Россельхознадзор от вьетнамской стороны поступило официальное письмо с просьбой о временной приостановке выдачи фитосанитарных сертификатов экспортерам пшеницы», — сказала Мелано.

Она отметила, что сейчас совместно с представителями вьетнамского контроля «прорабатываются вопросы, связанные с возобновлением выдачи сертификатов на экспорт». Кроме того, 20-22 октября делегация Россельхознадзора будет присутствовать на разгрузке российского зерна во Вьетнаме. По словам Мелано, там же будут проведены переговоры по этому вопросу.

С чем связаны претензии вьетнамской стороны, Россельхознадзор не уточняет. Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванного крупного экспортера, меры введены после выявления в партии российской пшеницы семян чертополоха.

В сезоне-2017/18 Вьетнам входил в топ-5 стран-импортеров российского зерна (2,1 млн т). Однако в октябре 2018-го министерство сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама направило Россельхознадзору жалобу из-за обнаружения в российской пшенице бодяка полевого. После этого закупки прекратились. В результате, по данным аналитического центра «Русагротранса», по итогам сезона-2018/19 Вьетнам опустился на десятое место среди импортеров зерна c 1,2 млн т пшеницы.

Поставки возобновились лишь с начала этого сезона: согласно данным ФТС, в июле в эту страну было отгружено 137 тыс. т российской пшеницы, в августе — 91 тыс. т. Всего, как сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна, с 1 июля по 8 октября из России во Вьетнам было экспортировано 611 тыс. т зерновой продукции. Согласно прогнозу Минсельхоза США, в этом сезоне Вьетнам закупит за рубежом 3,7 млн т пшеницы.

Вьетнам является важным для России покупателем, и что означает «просьба о временной приостановке» с его стороны, пока неясно, отмечает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Обычно, если у импортера есть претензии к качеству, он отказывается от приемки конкретного судна либо заявляет нотификацию, которая официально публикуется. Никаких официальных документов от вьетнамской стороны никто не видел», — сказал «Агроинвестору» Злочевский. Эксперт также напомнил, что следовые количества семян сорных растений в партиях присутствуют практически всегда, поэтому обычно объявляются допустимые нормы их содержания. Он не исключил, что данная ситуация может стать поводом для введения дополнительных мер контроля за отгружаемыми партиями.

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