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Рынки
Россельхознадзор отменяет экспортные ветсертификаты
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
4 октября 2019
Оформляться будут только формы, требуемые страной-импортером
К 2024 году продажи за рубеж мясной и молочной продукции должны вырасти в 4,7 раза до $2,8 млрд
Фото: А. Гордеев

Россельхознадзор разработал ряд предложений по упрощению процедур, связанных с оформлением ветеринарных сертификатов при экспорте продукции. Как говорится в сообщении службы, инициативы разработаны по поручению главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и направлены в министерство.

В частности, речь идет об отмене на законодательном уровне оформления экспортных ветеринарных сертификатов и ветеринарных сертификатов форм №5, если страна-импортер товара не требует этого, говорится в сообщении Россельхознадзора. Как следует из материалов ведомства, таким образом предлагается отменить ветсертификаты на фуражное зерно и другие растительные продукты для животноводства, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, племенной материал, сырье животного происхождения, рыбу и морепродукты, яйцо птицы, продукты пчеловодства.

В случае если страна-импортер требует оформление ветсертификатов, то Россельхознадзор предлагает отказаться от использования всех форм №5 и сопровождать грузы ветсертификатами по форме, согласованной с данной страной. В обоих случаях подконтрольный ветеринарному надзору товар будет перемещаться до места полного таможенного оформления в сопровождении тех форм электронных ветеринарных сопроводительных документов, которые оформляются при внутрироссийских перевозках», — указано в сообщении.

Также Россельхознадзор предложил скорректировать ветеринарные правила с тем, чтобы законодательно подтвердить право сотрудников службы оформлять ветеринарные документы при внутрироссийских перемещениях подконтрольных товаров, в том числе — до таможни для последующего экспорта. «Участие сотрудников Россельхознадзора в процессе сертификации ускорит оформление сертификатов и приведет к радикальному уменьшению расходов, связанных с сертификацией», — говорится в сообщении.

Согласно указу президента, подписанному в мае 2018-го, к 2024 году экспорт российской продукции АПК должен увеличиться до $45 млрд с $20,7 млрд в 2017-м. В том числе продажи за рубеж мясной и молочной продукции предполагается нарастить в 4,7 раза до $2,8 млрд, зерновых — в 1,5 раза до $11,4 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — в 2,5 раза до $8,6 млрд. В 2018-м экспорт продукции АПК увеличился на 24% до $25,7 млрд.

На этот год плановый показатель по агроэкспорту составляет $24 млрд и, как заявил на прошлой неделе в Госдуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Минсельхоз рассчитывает, что он будет достигнут. Пока же с начала года по 22 сентября Россия экспортировала продукции на $16,5 млрд, следует из материалов министерства. По итогам текущего года аналитики аграрного рынка прогнозируют сокращение объема экспорта в стоимостном выражении на 2-7%.

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