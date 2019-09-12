Минсельхоз признал успешной работу «Меркурия»

В этом году не зафиксировано резких колебаний цен на сырое молоко, доложил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным. «Обычно у нас с марта по август идут колебания, и они достаточно серьезные, в некоторых регионах достигают 25%, цены на молоко снижаются», — напомнил Патрушев. Однако в этом году, по его словам, за счет регулирования рынка и за счет внедрения системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» удалось избежать скачков цен на молоко.



На сегодняшний день средняя цена на молоко составляет чуть более 24 руб./кг, сообщил министр. «Это в принципе цена, которая устраивает и производителей молока, и переработчиков. То есть можно отметить, что система «Меркурий» работает достаточно успешно и позволяет нам регулировать цены на молоко», — заключил Патрушев. По оценке аграрного ведомства, с начала года в России произведено 18,5 млн т сырого молока, а по итогам года валовой надой составит около 31 млн т против 30,6 млн т в 2018-м.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 29 августа сырое молоко в среднем продавалось аграриями по 24,02 руб./кг против 24,7 руб./кг на конец февраля и 24,58 руб./кг на конец декабря 2018-го. Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов объяснял такую стабильность рядом факторов, в том числе снижением сезонности производства молока, а также активной позицией государства в борьбе с фальсифицированной молочной продукцией (массовые проверки, отделение на полке продукции с заменителями молочного жира, изменения в техрегламенте). Одним из механизмов по борьбе с фальсификатом Минсельхоз называл и систему обязательной ветсертификации в «Меркурии». С 1 июля 2018-го она работает для мясной и рыбной продукции, с июля 2019-го в нее были включены сгущенное молоко, сливочное масло и сыры, а с 1 ноября под действие системы попадет весь остальной ассортимент готовой молочной продукции, в том числе кисломолочная продукция и питьевое молоко. По оценке «Союзмолока», серьезных проблем у крупного и среднего бизнеса в работе с «Меркурием» пока нет.



На встрече с президентом Патрушев также рассказал о ходе уборочной кампании в стране, которая, по его словам, проходит в штатном режиме. «Уже практически 95 млн т зерна у нас собрано, и урожайность у нас в этом году чуть лучше, чем по прошлому году — 29 ц/га», — сказал Патрушев, напомнив, что общий валовой сбор зерна Минсельхоз прогнозирует на уровне 118 млн т — «чуть лучше» 2018-го. Озимый сев, сообщил министр, планируется провести на площади 17,5 млн га. При этом цены на удобрения находятся на приемлемом уровне, заверил глава министерства. «Аграрии спокойно справляются с теми ценами, которые есть. Если цены как-то колеблются более чем в нормальном режиме, то мы проводим соответствующие переговоры с производителями минеральных удобрений, сельхозтоваропроизводителями, и находим какой-то баланс, чтобы устраивал и тех, и других», — заверил Патрушев.



Как следует из оперативных данных аграрного ведомства, к 11 сентября зерновых было намолочено 96 млн т в бункерном весе, при этом средняя урожайность не достигала 29 ц/га и находилась на уровне 28,3 ц/га (в 2018-м на эту дату — 27,6 ц/га). В том числе пшеницы собрано 66,9 млн т при средней урожайности 31,1 ц/га, ячменя — 19,2 млн т, кукурузы — 1,1 млн т. Сев озимых проведен на 7,9 млн га или на 45% к прогнозной площади. Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский не исключал, что итоговая площадь озимого сева может превзойти прогноз Минсельхоза на 100-200 тыс. га.

