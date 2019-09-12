Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
65.107
eur
71.801
moex
2813.32
brent
61.13
пшеница
479.2
сахар
10.81
Рынки
Минсельхоз признал успешной работу «Меркурия»
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
12 сентября 2019
Сезон «большого молока» прошел без резких колебаний цен
С начала года цена на сырое молоко снизилась на 2,3%
Фото: М. Стулов

В этом году не зафиксировано резких колебаний цен на сырое молоко, доложил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным. «Обычно у нас с марта по август идут колебания, и они достаточно серьезные, в некоторых регионах достигают 25%, цены на молоко снижаются», — напомнил Патрушев. Однако в этом году, по его словам, за счет регулирования рынка и за счет внедрения системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» удалось избежать скачков цен на молоко.

На сегодняшний день средняя цена на молоко составляет чуть более 24 руб./кг, сообщил министр. «Это в принципе цена, которая устраивает и производителей молока, и переработчиков. То есть можно отметить, что система «Меркурий» работает достаточно успешно и позволяет нам регулировать цены на молоко», — заключил Патрушев. По оценке аграрного ведомства, с начала года в России произведено 18,5 млн т сырого молока, а по итогам года валовой надой составит около 31 млн т против 30,6 млн т в 2018-м.

Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 29 августа сырое молоко в среднем продавалось аграриями по 24,02 руб./кг против 24,7 руб./кг на конец февраля и 24,58 руб./кг на конец декабря 2018-го. Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов объяснял такую стабильность рядом факторов, в том числе снижением сезонности производства молока, а также активной позицией государства в борьбе с фальсифицированной молочной продукцией (массовые проверки, отделение на полке продукции с заменителями молочного жира, изменения в техрегламенте). Одним из механизмов по борьбе с фальсификатом Минсельхоз называл и систему обязательной ветсертификации в «Меркурии». С 1 июля 2018-го она работает для мясной и рыбной продукции, с июля 2019-го в нее были включены сгущенное молоко, сливочное масло и сыры, а с 1 ноября под действие системы попадет весь остальной ассортимент готовой молочной продукции, в том числе кисломолочная продукция и питьевое молоко. По оценке «Союзмолока», серьезных проблем у крупного и среднего бизнеса в работе с «Меркурием» пока нет.

На встрече с президентом Патрушев также рассказал о ходе уборочной кампании в стране, которая, по его словам, проходит в штатном режиме. «Уже практически 95 млн т зерна у нас собрано, и урожайность у нас в этом году чуть лучше, чем по прошлому году — 29 ц/га», — сказал Патрушев, напомнив, что общий валовой сбор зерна Минсельхоз прогнозирует на уровне 118 млн т — «чуть лучше» 2018-го. Озимый сев, сообщил министр, планируется провести на площади 17,5 млн га. При этом цены на удобрения находятся на приемлемом уровне, заверил глава министерства. «Аграрии спокойно справляются с теми ценами, которые есть. Если цены как-то колеблются более чем в нормальном режиме, то мы проводим соответствующие переговоры с производителями минеральных удобрений, сельхозтоваропроизводителями, и находим какой-то баланс, чтобы устраивал и тех, и других», — заверил Патрушев.

Как следует из оперативных данных аграрного ведомства, к 11 сентября зерновых было намолочено 96 млн т в бункерном весе, при этом средняя урожайность не достигала 29 ц/га и находилась на уровне 28,3 ц/га (в 2018-м на эту дату — 27,6 ц/га). В том числе пшеницы собрано 66,9 млн т при средней урожайности 31,1 ц/га, ячменя — 19,2 млн т, кукурузы — 1,1 млн т. Сев озимых проведен на 7,9 млн га или на 45% к прогнозной площади. Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский не исключал, что итоговая площадь озимого сева может превзойти прогноз Минсельхоза на 100-200 тыс. га.

Показать еще

Статьи по теме
Артем Белов, «Союзмолоко»: «Ситуация на рынке останется стабильной»
«Союзмолоко» просит не приравнивать продукцию с растительными жирами к молочной
Обязательная маркировка молочных продуктов может начаться с марта 2020 года
«Союзмолоко»: по итогам года импорт молочной продукции будет на уровне 2018-го
Роспотребнадзор: 60% магазинов не соблюдают правила выкладки молочных продуктов

Читайте такжеПартнерский материал. Качество продукции НПФ ВИК подтверждает знак Made in RussiaПартнерский материал. Иммуномодуляция как фактор успешного бизнесаПартнерский материал. Рынок агрострахования будет расти
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное со 2 по 8 сентября
Рейтинг
«Мираторг» вновь возглавил рейтинг агрохолдингов по выручке
Cover Story
Погода становится нервной. Как глобальные изменения климата влияют на сельское хозяйство
«Агротехника и технологии»
Сила в малом. Универсальные погрузчики в мини-версии
Конференция
RUSSIAN CROP PRODUCTION — 2019/20
Журнал
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2019
Журнал
«Агроинвестор» №09, сентябрь 2019
Интервью
Сергей Юшин: «Экспорт мяса в Бразилию имеет важное политическое значение»
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Russian Crop Production-2019/20
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией