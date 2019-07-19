Обязательная маркировка молочных продуктов может начаться с марта 2020 года

Обязательная маркировка молочной продукции должна начаться в России с марта следующего года, сообщил ТАСС источник в отрасли. «Распоряжение правительства о внесении молока в список товаров, обязательных для маркировки, подписано», — сказал он. Источник добавил, что маркироваться будет та же продукция, что и в пилотном проекте.



Эксперимент по маркировке молочной продукции стартовал 15 июля и продлится до 29 февраля. В этот период в производители и импортеры смогут добровольно маркировать молоко и сливки, сгущенное молоко, йогурт, кефир, сливочное масло, мороженое, сыры, творог. На товары предлагается наносить цифровой двухмерный код Data Matrix, который призван обезопасить потребителей от покупки просроченной продукции и дать возможность проверять легальность товара с помощью мобильного телефона.



«Союзмолоко» назвал введение второй обязательной системы прослеживаемости недопустимым. «С 1 июля предприятия молочной отрасли активно вступили в стадию внедрения ФГИС «Меркурий», таким образом государством было принято решение реализовывать систему прослеживаемости «от поля до прилавка» на базе системы Россельхознадзора», — говорится в заявлении союза. При этом интеграционные решения между двумя системами в данные момент «не реализованы и не прошли апробацию», поэтому принятие решений об обязательности введения дополнительной маркировки преждевременно. Кроме того, напоминает «Союзмолоко», решение должно выноситься только по завершении эксперимента и полной оценки ее влияния на бизнес.



Не поддерживает введение обязательной маркировки и Молочный союз России. Как указано на сайте организации, союз «не видит оснований совместного применения двух систем, которая может лечь обременением на плечи хрупкой отрасли». «Союзмолоко» оценивает дополнительные затраты на внедрение системы маркировки более чем в 25 млрд руб. инвестиционных расходов и свыше 20 млрд руб. ежегодных операционных расходов. «С учетом продолжающегося на протяжении пяти лет снижения доходов населения и понесенных бизнесом затрат на внедрение системы «Меркурий» введение дополнительной дублирующей системы неизбежно приведет к существенному росту себестоимости продукции и массовому уходу с рынка небольших региональных игроков, балансирующих на грани рентабельности», — говорится в заявлении «Союзмолоко».



Ранее Центр развития перспективных технологий (оператор проекта по маркировке, ЦРПТ) заявлял, что планируется осуществить интеграцию двух систем прослеживаемости, чтобы исключить дублирование функций. В то же время механизмы взаимодействия «Меркурия» и маркировки не будут определены до тех пор, пока не завершится эксперимент, заявил замглавы Россельхознадзора Николай Власов. При этом Власов, как сообщает Milknews, «почти не сомневается» в переносе сроков завершения пилота ЦРПТ.



Одно из главных преимуществ системы маркировки — это широкие возможности для продвижения товара, такие как возможность оперативного внедрения промо-акций, отмечает гендиректор консалтинговой компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова. «То есть в случае снижения объема продаж по согласованию с сетевым оператором производитель может уменьшить цену на партию с истекающим сроком годности. Это удобно для торговых сетей в связи с отсутствием возвратов, а также для производителей в связи с увеличением объема продаж и отсутствием претензий торговой сети по товарообороту с единицы площади», — сказала «Агроинвестору» Петрова. В то же время маркировка не сможет позволить прослеживать весь путь «от коровы до упаковки»: по существу, закодированная в QR-коде информация повторяет информацию на этикетке, обращает внимание Петрова. Кроме того, система является дорогостоящей, поэтому ее введение в обязательном порядке — это не своевременная мера из-за снижения реальных доходов населения, а также управленческих сложностей и затрат, которые сопровождают введение «Меркурия», полагает эксперт. По ее оценке, маркировка приведет к повышению стоимости молочной продукции на 2-3% и потребует от компаний дополнительных инвестиций для интеграции с системой «Меркурий» и внутренними системами предприятия.

