Стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции

В России 15 июля стартовал эксперимент по маркировке готовой молочной продукции. В соответствии с постановлением правительства N836 от 29 июня, он продлится до 29 февраля 2020 года. Оператором проекта выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — совместный проект USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого.



Согласно постановлению, маркировать предполагается молоко и сливки, сгущенное молоко, йогурт, кефир, сливочное масло, мороженое, сыры, творог. На эти товары производители или импортеры смогут наносить цифровой двухмерный код Data Matrix. Его можно будет просканировать при проверке товара, приеме на склад и продаже в магазине, также система «Честный знак» будет интегрирована с кассами в рознице. Маркировка призвана обезопасить потребителей от покупки просроченной продукции и дать возможность проверять легальность товара с помощью мобильного телефона. Обеспечивать проведение эксперимента уполномочены Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязь, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС, ФСБ России.



Эксперимент по маркировке молочной продукции предполагалось начать еще 1 сентября 2018 года, однако срок неоднократно откладывался. Сейчас в рабочую группу на площадке ЦРПТ входит более 30 компаний, в том Unilever, «Вакинское Агро», «Галактика», «Шахунское молоко», экологическое хозяйство «Спартак», розничные сети «Лента», «Магнит», X5 Retail Group и интернет-магазин «Озон». Таким образом, сформирован костяк «пионеров» маркировки, совместно с ними будут подготовлены методические рекомендации и начнется тестирование нанесения кодов на товары, рассказал «Агроинвестору» представитель ЦРПТ. «Как правило, в рамках пилота маркируется ограниченное количество продукции, и она массово не поступает в торговые сети. Тем не менее до конца года в отдельных розничных точках можно будет встретить продукцию с цифровыми кодами Data Matrix», — пообещал он.



ЦРПТ заявляет, что работа в рамках пилотного проекта по маркировке будет построена таким образом, чтобы исключить дублирование функций систем ветсертификации «Меркурий» и «Честного знака». «Для этого будет осуществлена интеграция двух систем. «Меркурий» будет контролировать сырье до завода, а «Честный знак» прослеживать каждую единицу готовой продукции до продажи на кассе», — поясняет представитель центра.



Маркировка и система «Меркурий» решают одну и ту же задачу — обеспечивать прослеживаемость от поля до прилавка, в свою очередь отмечает гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. «При этом система «Меркурий» уже внедряется — первый этап начался 1 июля, а с 1 ноября вся молочная продукция будет погружена в «Меркурий». Поэтому мы считаем, что сейчас нужно сосредоточиться на внедрении той системы, решение по которой уже принято, — это «Меркурий», — сказал «Агроинвестору» Белов. Он предположил, что, вероятно, найдутся отдельные производители, которые захотят принять участие в эксперименте по маркировке. «Но надо понимать, что, во-первых, это дублирующая система, во-вторых, это довольно затратное мероприятие — как с точки зрения первоначальных инвестиций, так и затрат на операционной стадии. И даже с точки зрения «регуляторной гильотины», о которой сегодня говорят, было бы разумно, чтобы система была одна», — добавил Белов.



В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве с ЦРПТ подписала компания «Галактика». По словам учредителя компании Игоря Дю, в код маркировки включена важная информация о продукте, благодаря чему торговая сеть может автоматически контролировать не только подлинность товара, но и исключить возможность реализации просроченного товара. В то же время на вопрос «Агроинвестора», когда «Галактика» намерена подключиться к системе маркировки, ее представитель не ответил.



Ранее готовность участвовать в эксперименте по маркировке также выражала компания Danone, однако сейчас внедрение данной системы производитель не рассматривает. «Компания Danone Россия готова была участвовать в пилотном проекте по маркировке и поддерживала это решение, когда молочная продукция была исключена из-под действия системы «Меркурий». Сейчас мы не видим возможности для одновременной прослеживаемости продукции компании в двух системах», — ранее говорила представитель компании. На данном этапе не собирается участвовать в эксперименте по маркировке и PepsiCo. «Сейчас все ресурсы компании сконцентрированы на работе по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, решению возникающих в связи с внедрением «Меркурия» трудностей и подготовке к 1 ноября, когда перечень подконтрольной продукции будет существенно расширен», — пояснял представитель PepsiCo.



Как следует из постановления правительства, Минпромторг и Минсельхоз совместно с уполномоченными органами должны провести оценку результатов эксперимента и представить соответствующие доклады в правительство до 1 декабря 2019 года и до 16 марта 2020-го.

