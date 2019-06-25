Мораторий на штрафы в «Меркурии» продлен на год

Правительство России по предложению Минсельхоза еще на один год, до 1 июля 2020-го, продлило мораторий на применение штрафов за нарушения, связанные с оформлением ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). Как сообщает Россельхознадзор, такое решение принято в связи с расширением списка товаров, подлежащих ветеринарной сертификации.



Обязательная электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) заработала в России с 1 июля 2018 года, при этом до 1 июля этого года действует мораторий на применение штрафных санкций, предусмотренных за правонарушения при перемещении подконтрольных товаров. Однако новый мораторий будет отличаться от предыдущего, предупреждает Россельхознадзор.



Так, мораторий будет действовать только в отношении правонарушений, предусмотренных КоАП, но не будет применяться в отношении нарушений, указанных в пунктах 18 и 20 «Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме». Эти пункты предусматривают аннулирование регистрации пользователя системы в случае внесения им в оформляемые ВСД заведомо ложных данных и приостановку регистрации на срок до трех месяцев в случае пяти и более некритических ошибок при оформлении ВСД. Таким образом, предупреждает Россельхознадзор, санкции за систематические нарушения порядка оформления сертификатов с 1 июля будут применяться в полном объеме. Кроме того, мораторий будет действовать лишь для подконтрольных товаров, которые связаны с низким уровнем риска.



Сейчас сертификации в информационной системе «Меркурий» подлежит продукция животного происхождения, за исключением готовой молочной. С 1 июля в ЭВС добавятся сыры, сливочное масло и молочная консервация, а с 1 ноября — остальные готовые молочные продукты. В связи с расширением перечня подконтрольной продукции Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) ранее попросила вице-премьера Дмитрия Козака ввести годовой мораторий на штрафы за нарушения правил ЭВС. Глава ассоциации Сергей Беляков оценивал, что для полного перехода на ЭВС потребуется 12 месяцев, сообщала газета «Ведомости». В этот период могут возникать риски невыполнения взаимных обязательств и «снижения доступности указанных товаров на полках торговых сетей».



Введение моратория обсуждалось довольно давно, и предложение о его введении исходило со стороны бизнеса, комментирует представитель «Союзмолоко». «Однако говорить о том, как будет применяться данный подход Россельхознадзора, пока трудно — покажет правоприменительная практика», — отметила она «Агроинвестору». При этом в «Союзмолоко» подчеркивают, что мораторий на штрафы на молочную продукцию будет действовать, если со стороны предприятия были попытки оформить ВСД.



В мае в России было оформлено 154 млн электронных ВСД, что на 2% выше показателя апреля и в 3,1 раза больше уровня мая 2018-го. По состоянию на конец мая в системе «Меркурий» для электронной сертификации было зарегистрировано 345 тыс. юридических лиц, 417 тыс. индивидуальных предпринимателей и КФХ и 1,6 млн физических лиц. Как ранее рассказывала представитель Россельхознадзора, сейчас ведомство не применяет санкции за ошибки в документах, хотя компании несут полную ответственность за перевозку без документов.

