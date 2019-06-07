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Технологии
Минсельхоз: отсрочки по включению молочной продукции в «Меркурий» не будет
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
7 июня 2019
Ведомство рассчитывает, что обязательная сертификация сделает рынок более чистым
С 1 июля оформление ветсертификатов будет обязательным для сухих молочных продуктов, сыров, сливочного масла и молочной консервации
Фото: Т. Кулистикова

Предпосылок для отсрочки включения готовой молочной продукции в систему электронной ветсертификации «Меркурий» нет, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в кулуарах Петербургского международного экономического форума, сообщает «Интерфакс». «Часть продукции, в том числе непакетированная — молоко, кисломолочная продукция, войдет [в «Меркурий»] с 1 июля, оставшаяся часть продукции войдет с 1 ноября», — напомнил он.

По словам Патрушева, система «Меркурий» уже подтвердила свою эффективность. «Мы выявляем и фальсификат, и контрафакт в рамках работы этой системы, — отметил он. — Я надеюсь, что за счет введения готовой молочной продукции мы определенным образом почистим рынок, наша продукция станет более качественной».

В мае ряд крупных компаний в очередной раз высказали опасения по поводу возможных проблем с отгрузкой готовой молочной продукции после ее включения в «Меркурий». Только на отработку корректного формата взаимодействия с торговыми сетями в рамках новых требований необходимо не менее восьми месяцев, а подготовка к внедрению ЭВС для новых категорий потребует минимум год, оценивал президент Nestle в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан.

Система ЭВС действует в России с 1 июля 2018 года. Первоначально в нее предполагалось включить и готовую молочную продукцию, на которую до этого ветеринарные сертификаты не оформлялись. Однако в последний момент по просьбе ряда производителей она была исключена из «Меркурия». Минпромторг заявлял, что альтернативой ветсертификации может стать система маркировки — Data Matrix или QR-код. Не исключено, что в итоге «Меркурий» будет интегрирован с системой маркировки для обмена данными по молочной продукции. В марте «Ведомости» писали, что премьер-министр Дмитрий Медведев дал соответствующее устное поручение.

Минсельхоз утвердил включение готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих обязательной ЭВС в системе «Меркурий», 29 апреля. В соответствии с приказами аграрного ведомства, с 1 июля оформление ветсертификатов будет обязательным для сухих молочных продуктов, сыров, сливочного масла и молочной консервации, с 1 ноября — для питьевого молока, кисломолочной продукции и мороженого.

По данным Россельхознадзора, в мае в «Меркурии» было оформлено почти 154 млн электронных сертификата против 151 млн в апреле. В том числе на готовую молочную продукцию оформили 4,48 млн сертификатов, что в 1,26 раза больше, чем в апреле. Хотя пока это не обязательно, готовую молочную продукцию сертифицировали 13,6 тыс. участников рынка, в том числе 6,4 тыс. переработчиков молока.

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