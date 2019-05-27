Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
64.414
eur
72.084
moex
2632.95
brent
68.68
пшеница
490.2
сахар
11.66

Рынки
Сезонное снижение цен на молоко началось позже обычного
Елена Максимова
Агроинвестор
27 мая 2019
В этом году средняя стоимость может приблизиться к пиковым значениям 2017-го
Мировые цены на молоко выше прошлогодних
Фото: Е. Егоров

По данным Минсельхоза, цена на сырое молоко к третьей декаде мая уменьшилась на 1,8% относительно начала года, составив в среднем 24,13 руб./кг. Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорит, что это сезонное падение, причем незначительное. «В этом году молоко подешевело гораздо позже обычного: традиционно первую отрицательную динамику мы видим в феврале — начале марта, когда начинается сезон «большого молока». В 2019-м снижение произошло только в конце апреля — начале мая», — рассказал он «Агроинвестору». По словам Белова, в некоторых традиционно молокоемких регионах с высокой сезонностью — в Поволжье, на Алтае — динамика уменьшения цены серьезно отстает от той, которая наблюдалась в предыдущие годы. «В ряде же регионов мы вообще не замечаем серьезной корректировки цены, в том числе, в Сибири и ЦФО», — добавляет Белов.

На ценовую ситуацию влияет ряд факторов: стоимость продукции на мировом рынке, ограничения поставок из Белоруссии, ситуация со слабым рублем, ограничивающая поставки на внешние рынки, перечисляет Белов. Он напоминает, что в прошлом году на рынке молока был очень серьезный ценовой провал в летний период — его стоимость в среднем по стране упала тогда до 21 руб. за литр с 24-24,5 руб./л в начале года. «Хотя во второй половине года был резкий взлет цены, поэтому с предыдущим годом ценовую динамику текущего сравнивать не совсем корректно, но думаю, что в 2019-м просадка по цене в летний период произойдет в среднем на 1,5 руб./л», — думает Белов.

Сами производители молока также отмечают снижение стоимости своей продукции. Так, по словам гендиректора СП «Вязово» (Тульская область) Вадима Леплера, цена на молоко высшего сорта в базисных величинах жира и белка в регионе сейчас составляет 26 руб./кг с НДС — на рубль меньше, чем в начале года. При такой стоимости молока производителям сложно чувствовать себя комфортно, так как растут цены на горючее, удобрения и т. д., комментирует он. Леплер полагает, что в перспективе стоимость молока будет расти, особенно после введения сертификации молочной продукции в системе «Меркурий», поскольку фальсификаторы после начала действия электронного документооборота уже не смогут демпинговать. «Хотелось бы, чтобы молоко хотя бы сравнялось в цене с дизельным топливом, литр которого сейчас стоит 44-45 руб.», — добавляет Леплер.

Коммерческий директор холдинга «ЭкоНива», крупнейшего в России производителя молока, Сергей Ляшко отмечает, что нынешнее сезонное снижение цены не такое значительное, как было в 2018-м. Он считает, что это связано с уровнем цен на мировом рынке, который имеет тенденцию к росту и в этом году значительно выше, чем в прошлом, а также с объективными факторами внутреннего рынка: уровнем самообеспечения и динамикой развития молочной отрасли в целом. «Мы предполагаем, что уже начиная со второй половины лета цены на молоко будут расти», — говорит он. По словам Ляшко, для проектов, которые прошли инвестиционную фазу развития, приемлемый уровень цен на молоко высшего сорта с содержанием 3,7% жира и 3,2% белка составляет около 29 руб./л без НДС. Однако для того, чтобы производители молока могли наращивать объемы, и отрасль характеризовалась высокой инвестиционной привлекательностью, стоимость продукции должна быть выше — 30-31 руб./л без НДС, тогда как сейчас она составляет 27,5 руб./л.

Гендиректор группы «Деревенский молочный завод» (Кемеровская область) Александр Сухинин отмечает, что предприятие не зависит ни от внешних, ни от внутренних цен на молоко. «Мы сами производим сырье и осуществляем его переработку», — поясняет он. Сухинин уверен, что когда у компании есть одновременно сырье и мощности для его переработки, то производитель в любом случае будет в плюсе. «Например, в дефицитные годы, когда молока не хватает, решающим фактором является наличие собственного сырья для переработки», — добавляет он. Однако руководитель добавляет, что сейчас действительно идет снижение цен на молоко, так как на него падает спрос: в теплое время года люди предпочитают молоку другие напитка, в частности, квас.

По прогнозам «Союзмолока», в этом году сезонное снижение стоимости молока не будет столь существенным, как в 2018-м при условии, что не произойдет никаких серьезных изменений на мировом рынке. По словам Белова, сейчас средний уровень цен на молоко выше, чем в прошлом году. «Полагаю, что в этом году средняя цена для производителей может приблизиться к уровню 2017 года, когда она находилась на пике, и в среднем по году, по данным Росстата, составила 24,5 руб./л, однако вряд ли его превзойдет», — заключает эксперт.

Показать еще

Статьи по теме
Минсельхоз: в 2018 году потребление молока снизилось на 2,5%
Молочные компании заявили о неготовности к электронной сертификации
Последние пять лет продажи молочной продукции остаются на одном уровне
Россия отменит запрет на импорт белорусского молока
Рейтинг производителей молока возглавили «ЭкоНива» и «Агрокомплекс»

Читайте такжеВторая зеленая революция начинается с «Силы корней»Партнерский материал. Фитогеники: настоящее и будущее

Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 20 по 26 мая
Фото
Крупнейшие латифундисты России – 2019
СПЕЦПРОЕКТ
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
СПЕЦПРОЕКТ
Вторая зеленая революция начинается с «Силы корней»
СПЕЦПРОЕКТ
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
СПЕЦПРОЕКТ
Онлайн-каталог запчастей Väderstad
СПЕЦПРОЕКТ
Новый стандарт обработки семян кукурузы
Журнал
«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №05, май 2019
Рынок ждет перемен
Что изменилось в АПК при Дмитрии Патрушеве
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект "Защита семян"
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией