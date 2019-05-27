Сезонное снижение цен на молоко началось позже обычного

По данным Минсельхоза, цена на сырое молоко к третьей декаде мая уменьшилась на 1,8% относительно начала года, составив в среднем 24,13 руб./кг. Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорит, что это сезонное падение, причем незначительное. «В этом году молоко подешевело гораздо позже обычного: традиционно первую отрицательную динамику мы видим в феврале — начале марта, когда начинается сезон «большого молока». В 2019-м снижение произошло только в конце апреля — начале мая», — рассказал он «Агроинвестору». По словам Белова, в некоторых традиционно молокоемких регионах с высокой сезонностью — в Поволжье, на Алтае — динамика уменьшения цены серьезно отстает от той, которая наблюдалась в предыдущие годы. «В ряде же регионов мы вообще не замечаем серьезной корректировки цены, в том числе, в Сибири и ЦФО», — добавляет Белов.



На ценовую ситуацию влияет ряд факторов: стоимость продукции на мировом рынке, ограничения поставок из Белоруссии, ситуация со слабым рублем, ограничивающая поставки на внешние рынки, перечисляет Белов. Он напоминает, что в прошлом году на рынке молока был очень серьезный ценовой провал в летний период — его стоимость в среднем по стране упала тогда до 21 руб. за литр с 24-24,5 руб./л в начале года. «Хотя во второй половине года был резкий взлет цены, поэтому с предыдущим годом ценовую динамику текущего сравнивать не совсем корректно, но думаю, что в 2019-м просадка по цене в летний период произойдет в среднем на 1,5 руб./л», — думает Белов.



Сами производители молока также отмечают снижение стоимости своей продукции. Так, по словам гендиректора СП «Вязово» (Тульская область) Вадима Леплера, цена на молоко высшего сорта в базисных величинах жира и белка в регионе сейчас составляет 26 руб./кг с НДС — на рубль меньше, чем в начале года. При такой стоимости молока производителям сложно чувствовать себя комфортно, так как растут цены на горючее, удобрения и т. д. , комментирует он. Леплер полагает, что в перспективе стоимость молока будет расти, особенно после введения сертификации молочной продукции в системе «Меркурий», поскольку фальсификаторы после начала действия электронного документооборота уже не смогут демпинговать. «Хотелось бы, чтобы молоко хотя бы сравнялось в цене с дизельным топливом, литр которого сейчас стоит 44-45 руб.», — добавляет Леплер.



Коммерческий директор холдинга «ЭкоНива», крупнейшего в России производителя молока, Сергей Ляшко отмечает, что нынешнее сезонное снижение цены не такое значительное, как было в 2018-м. Он считает, что это связано с уровнем цен на мировом рынке, который имеет тенденцию к росту и в этом году значительно выше, чем в прошлом, а также с объективными факторами внутреннего рынка: уровнем самообеспечения и динамикой развития молочной отрасли в целом. «Мы предполагаем, что уже начиная со второй половины лета цены на молоко будут расти», — говорит он. По словам Ляшко, для проектов, которые прошли инвестиционную фазу развития, приемлемый уровень цен на молоко высшего сорта с содержанием 3,7% жира и 3,2% белка составляет около 29 руб./л без НДС. Однако для того, чтобы производители молока могли наращивать объемы, и отрасль характеризовалась высокой инвестиционной привлекательностью, стоимость продукции должна быть выше — 30-31 руб./л без НДС, тогда как сейчас она составляет 27,5 руб./л.



Гендиректор группы «Деревенский молочный завод» (Кемеровская область) Александр Сухинин отмечает, что предприятие не зависит ни от внешних, ни от внутренних цен на молоко. «Мы сами производим сырье и осуществляем его переработку», — поясняет он. Сухинин уверен, что когда у компании есть одновременно сырье и мощности для его переработки, то производитель в любом случае будет в плюсе. «Например, в дефицитные годы, когда молока не хватает, решающим фактором является наличие собственного сырья для переработки», — добавляет он. Однако руководитель добавляет, что сейчас действительно идет снижение цен на молоко, так как на него падает спрос: в теплое время года люди предпочитают молоку другие напитка, в частности, квас.



По прогнозам «Союзмолока», в этом году сезонное снижение стоимости молока не будет столь существенным, как в 2018-м при условии, что не произойдет никаких серьезных изменений на мировом рынке. По словам Белова, сейчас средний уровень цен на молоко выше, чем в прошлом году. «Полагаю, что в этом году средняя цена для производителей может приблизиться к уровню 2017 года, когда она находилась на пике, и в среднем по году, по данным Росстата, составила 24,5 руб./л, однако вряд ли его превзойдет», — заключает эксперт.

