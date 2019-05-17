Минсельхоз: в 2018 году потребление молока снизилось на 2,5%

Потребление молока на душу населения в 2018 году составило 225,2 кг при рекомендованной Минздравом норме 325 кг, подсчитал Минсельхоз. Таким образом, этот показатель сохранился на уровне 2018-го, что связано как с сохранением уровня общих ресурсов молока и молокопродуктов, так и удорожанием молочной продукции в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения, говорится в проекте Национального доклада о результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. В то же время исходя из скорректированных данных аграрного ведомства, в 2017-м среднедушевое потребление молока составило 230,9 кг/чел.



По данным Росстата, в прошлом году производство молока в стране выросло на 1,5% до 30,6 млн т. Одновременно импорт молока и молокопродуктов за год упал на 20,2% до 5,7 млн т (в пересчете на молоко). «Существенное снижение импорта молока и молокопродуктов и запасов на начало года привело к снижению общих ресурсов на 1,1 млн т, или на 2,8%», — говорится в проекте. Как ранее пояснял «Агроинвестору» директор аналитического департамента «Союзмолоко» Алексей Воронин, в первую очередь значительно сократились объемы поставок из республики Беларусь — по предварительным данным, с 7,1 млн т в 2017-м до 5,7-6,4 млн т в 2018-м. В результате сокращения ресурсной базы молочного рынка на фоне снижения реальных доходов населения объем потребления товарной молочной продукции в физическом выражении снизился на 2,6% до 27,3 млн т, а среднедушевое потребление — до 225 кг, подтверждал он.



«В 2018 году на фоне негативного медийного фона вокруг молочной отрасли, связанного с фальсификациями молочных продуктов, и снижением реально располагаемых доходов население стало меньше потреблять сложных продуктов, требующих большого количества молока и потому более дорогих, прежде всего, сливочного масла, больше переключившись на более дешевую цельномолочную продукцию, с сыра — на сырные продукты», — пояснил «Агроинвестору» менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков Ernst & Young Максим Никиточкин. Этот тренд прослеживается с 2014 года, однако в 2019-м он может развернуться в другую сторону, хотя и незначительно, предполагает он. «Потребление будет находиться на уровне 2017 года или чуть ниже: 227-229 кг/чел, прирост к 2018 году составит около 1-1,5%», — прогнозирует Никиточкин.



Также значительно ниже рекомендованной нормы остается потребление овощей и бахчевых. Как следует из материалов аграрного ведомства, потребление овощей и бахчевых в прошлом году составило 105,6 кг/чел. при рекомендованной норме 140 кг/чел. В 2017-м Минсельхоз оценивал среднедушевое потребление в 111,9 кг, однако в проекте Нацдоклада-2018 объем личного потребления скорректирован в сторону понижения, из которого следует, что среднедушевой показатель составлял 103,4 кг/чел. в 2017-м. «Увеличение запасов на начало года и рост валового сбора в 2018 году обеспечили рост общих ресурсов овощей и бахчевых культур на 450,4 тыс. т, или на 1,6%», — указано в проекте.



Исходя из скорректированных показателей Минсельхоза, рост потребления овощей в 2018 стал самым высоким уровнем за последние пять лет, отмечает Никиточкин. «Это объясняется как снижением цен на томаты и огурцы, так и высоким уровнем личного производства овощей (58% по открытому грунту в 2018 году), что важно в периоды продолжительного снижения реально располагаемых доходов населения», — полагает он. В 2019-м Никиточкин не исключает дальнейшего роста потребления овощей, которое по результатам года может составить 106-107 кг/чел. Основным фактором, который будет оказывать влияние — это динамика реальных доходов населения, подчеркивает он.



Потребление мяса и мясопродуктов в прошлом году составило 75,1 кг/чел., оценивает Минсельхоз. По данным Росстата, в 2017 году показатель составлял в среднем 75 кг/чел, в Нацдокладе-2017 говорилось о 75,7 кг. Норма, рекомендованная Минздравом, — 73 кг. Как ранее отмечал руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в настоящее время потребление мяса в стране находится на высоком уровне и вряд ли в ближайшее время будет сильно расти. «В богатых государствах, по данным ООН, в среднем потребляется 82-83 кг», — пояснял Юшин «Агроинвестору», отмечая, что Россию вряд ли можно отнести к богатым странам с высоким уровнем доходов населения.



Потребление хлебных продуктов (в пересчете на муку) в расчете на душу населения в 2018 году, по предварительным данным, составило 118,3 кг (норма — 96/кг). Таким образом, показатель остается неизменным на протяжении последних лет, констатирует Минсельхоз. Потребление сахара каждым жителем страны в прошлом году оценивается в 39,4 кг (норма — 24 кг), растительного масла — 13,9 кг (12 кг), яиц — 307 шт. (260 шт.) Потребление картофеля в 2018 году составило 91 кг при рекомендованных Минздравом 90 кг. «Таким образом, внутренний спрос на картофель остается стабильным и обеспечивается в полном объеме», — отмечается в проекте Нацдоклада.

