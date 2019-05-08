В апреле продукты питания подорожали на 0,4%

В апреле темп продовольственной инфляции в России продолжил снижаться, составив 0,4%, следует из данных Росстата. В марте цены на продовольственные товары росли на 0,5%, в феврале — на 0,8%, в январе — на 1,3%.



Таким образом, за первые четыре месяца продукты питания подорожали на 3,1%, а в годовом выражении — на 5,9%, что является повышенным уровнем, говорится в обзоре Минэкономразвития. Тем не менее там акцентируется, что «в апреле наблюдалось снижение темпов роста цен как на продовольственные товары за исключением плодоовощной продукции, так и на плодоовощную продукцию».



Как и в предыдущие месяцы 2019 года, в апреле значительное влияние на динамику оказала плодоовощная продукция. За месяц цены на нее увеличились на 1,8%, а в годовом выражении — на 6,1%. Так, морковь и томаты за месяц подорожали на 11%, свекла — на 8%, репчатый лук — на 5%. В то же время цены на огурцы, начавшие снижаться в марте, в апреле опустились еще на 19%. Как поясняла «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова, уменьшение цен всегда наблюдается в этот период и связано с увеличением предложения тепличной продукции за счет запуска весенних теплиц.



Наибольшую динамику среди овощей и фруктов продемонстрировала белокочанная капуста, которая за месяц поднялась в цене на 24%, а по сравнению с концом декабря подорожала более чем вдвое. По оценке «Руспродсоюза», это связано с низкими ценами предыдущих лет. «В результате хозяйства, недополучившие доход, сократили площади выращивания данного вида сельхозпродукции, что сказалось на закладке товарных объемов на хранение», — сказал RNS представитель «Руспродсоюза». Кроме того, по данным ассоциации, рост цен на капусту обусловлен сезонным фактором: цены в период с января по апрель/май традиционно повышаются с учетом затрат на хранение.



Также в апреле продолжился рост цен на все наблюдаемые виды крупяных изделий. Лидером в этой категории остается пшено, прибавившее в стоимости еще почти 6% из-за сокращения урожая проса в последние два года. По состоянию на 29 апреля, как сообщает Росстат, пшено в рознице стоило уже 73,95 руб./кг, что более чем вдвое выше показателя на аналогичную дату 2018-го.



Молоко и молочная продукция, а также сливочное масло за месяц подорожали на 0,6%. По данным официальной статистики, объем промышленного производства молока (кроме сырого) в январе-марте 2019 года снизился на 1,9% до 1,3 млн т, кисломолочных продуктов (кроме творога) — на 1,7% до 694 тыс. т, сливочного масла — на 10,9% до 55 тыс. т, сухих молока и сливок — на 7% до 24 тыс. т. В то же время выпуск сыров в России за первые три месяца 2019-го увеличился на 10,5% до 116 тыс. т. «В настоящее время отмечается рост объемов производства различных видов сыров, творога, йогуртов и иных видов продукции, чему способствует постепенное изменение потребительских предпочтений», — поясняет Минсельхоз.



При этом мясо и птица в минувшем месяце подешевели на 0,3%. Согласно информации Росстата, при росте цен на баранину на 3,9% охлажденные и мороженые куры стали дешевле на 2%. Таким образом, к концу апреля курица в российских магазинах стоила в среднем 143,85 руб./кг — на 5% ниже уровня конца декабря. Цены на свинину в апреле несущественно увеличились — до 272,83 руб./кг, что по сравнению с концом 2018-го ниже на 0,9%. Также отрицательная динамика зафиксирована по подсолнечному маслу (-0,3%), куриным яйцам (-0,3%), сахару-песку (-1,1%).



Инфляция в целом в России в апреле составила 0,3%, с начала года потребительские цены выросли на 2,1%. Такой рост цен и прогнозировало Минэкономразвития, отмечая, что в марте инфляция прошла пиковые значения и с апреля будет замедляться. В годовом выражении потребительские цены в апреле повысились на 5,2%. Согласно ожиданиям Минэкономразвития, при стабильном курсе рубля к концу года темпы инфляции опустятся до 4,3%.

