«Союзмолоко» просит не приравнивать продукцию с растительными жирами к молочной

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой вывести продукты с заменителем молочного жира (сырные продукты, спреды, маргарины и т. д. ) из технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции». Как говорится в обращении гендиректора союза Артема Белова (есть в распоряжении «Агроинвестора»), в прошлом году уже вступили в силу изменения к техрегламенту, в рамках которых для продуктов с заменой молочного жира менее 50% введены специальные требования по маркировке. Однако категория продуктов с заменой молочного жира более 50% по-прежнему не урегулирована.

При этом указанное деление условно, отмечает Белов. «Технология производства молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира (до 50%), произведенной по технологии молока и (или) молочных продуктов, и продукция с заменой молочного жира (более 50%) едина, и установить точное количество заменителя молочного жира не представляется возможным ввиду отсутствия методов контроля», — говорится в письме. С точки зрения потребителя решающим является лишь наличие либо отсутствие заменителя молочного жира, уверены в «Союзмолоке», Таким образом организация выступает за включение всей продукции с заменой молочного жира в техрегламент «О безопасности пищевой продукции», с соответствующими правилами наименования, требованиями по маркировке и обращению на рынке.

Предложение «Союзмолоко» направлено в первую очередь на то, чтобы потребитель осознал существенную разницу между натуральными молочными продуктами и молокосодержащими, комментирует гендиректор консалтинговой компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова. «Все меры, внедренные ранее, не привели к кардинальному изменению ситуации», — признает она.

В то же время выведение молокосодержащих продуктов из «молочного» техрегламента означает лишение их всех льгот, в том числе права на льготный НДС в размере 10%. «Важно понимать, что это коснется и спредов, и сливочно-растительных масел, и мороженого с заменителями молочного жира. Всем этим продуктам необходимо присвоить новые термины и обложить НДС в размере 20%. Кроме того, важно включить в технический регламент и продукты на растительной основе», — сказала «Агроинвестору» Петрова. Как сообщил «Коммерсанту» источник в крупной пищевой компании, исключение молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира из техрегламента «О безопасности молока» приведет либо к росту цен и снижению потребления аналогов, либо вынудит выпускающие их компании переключиться на закупку натурального молочного сырья.

С января вступили в силу новые требования по маркировке молокосодержащих продуктов: производители должны использоваться надпись «молокосодержащие с заменителем молочного жира», а также указывать информацию о наличии растительных масел. Кроме того, с 1 июля действуют правила о разделении на полке продукции с заменителями и без заменителей молочного жира. В начале августа Роспотребнадзор заявил, что две трети магазинов не соблюдают новые правила выкладки.