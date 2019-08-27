Опрос: как растет производство молока

К 2025 году объемы производства молока в России должны достигнуть примерно 34 млн т, сказал «Интерфаксу» директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Харон Амерханов. Таким образом, сократив дефицит молока, мы приблизимся к выполнению параметров Доктрины продовольственной безопасности, отметил он. По прогнозу агроведомства, в этом году производство молока может увеличиться на 1,5-1,6% до 31,1 млн т. По итогам первых семи месяцев валовой надой во всех хозяйствах составил 9,96 млн т, что на 3,1% выше показателя за аналогичный период 2018-го. Средний надой в расчете на одну корову в сельхозорганизациях за этот период вырос на 5,4% до 4068 кг. «Агроинвестор» спросил участников рынка, планируют ли они увеличивать производство, а также что способствует и мешает развитию их молочного бизнеса.



Директор компании «Бутурлинское зерно» (Нижегородская область) Леонид Мудров:

- У нас за семь месяцев текущего года относительно аналогичного периода 2018-го производство молока выросло на 10-15%. В первую очередь благодаря тому, что корма, заготовленные в прошлом году, по показателям протеина и клетчатки были лучше, чем заготовленные в 2017-м. Кроме того, мы ежегодно улучшаем генетику молочного стада. Наше предприятие имеет статус племзавода, и если в прошлом году мы получали надой в среднем 10,1 т с коровы, то в этом показатель увеличился до 10,5 т. В целом планируем, что общее производство молока у нас в этом году вырастет на 15-17% — как за счет расширения стада, так и повышения продуктивности. С одной коровы надеемся получить на 0,5-0,7 т больше молока, чем в прошлом году и приблизиться к 11 т. Кроме того, дойное стадо у нас увеличилось на 15%.



Средняя цена на наше молоко в этом году сопоставима с ценой 2018-го и составляет около 25 руб./кг без НДС с места. Для нас это приемлемая стоимость.



Сегодня проблема молочной отрасли — это нехватка кадров: ветеринаров и зоотехников среднего звена, сторожей, скотников. Последним, кстати, приходится платить столько же, как специалистам среднего звена — никто не готов работать за низкую зарплату на этой вакансии.



Гендиректор СХП «Вощажниково» (Ярославская область) Сергей Негляд:

- За семь месяцев текущего года в нашем хозяйстве производство молока выросло на 5% по сравнению с прошлым годом за счет увеличения продуктивности. Если в прошлом году продуктивность одной коровы составляла 10,57 т молока, то в этом планируем выйти на показатель 10,8 т. Цены на молоко у нас стабильны, так как мы заключили контракты на поставки нашей продукции по определенной стоимости еще в прошлом году. Факторов, мешающих развитию отрасли, я не вижу: для того, чтобы добиваться результатов, необходимо работать.



Гендиректор ГК «Кабош» (Псковская область) Дмитрий Матвеев:

- У нас производство молока за семь месяцев текущего года увеличилось прежде всего за счет повышения продуктивности животных. Однако этот рост говорит о скоординированной работе в предыдущие годы. Улучшить генетику невозможно за год или два, мы этим планомерно занимаемся в течение пяти лет. Прошлый год мы закончили с надоем более 11,5 т на фуражную голову. Сейчас прирост к этому показателю составляет около 2-3%.



Сейчас цены на молоко позволяют нам работать с нормальной рентабельностью. Думаю, что они сложились на оптимальном уровне: нельзя их постоянно повышать, иначе продукция не будет востребована. При этом, по моему мнению, когда себестоимость производства молока увеличивается, государство должно повышать и субсидию для производителей, чтобы они могли и сами получать прибыль, и поставлять сырье переработчикам по приемлемым ценам.



При этом субсидии на молоко не должны быть одинаковыми для всех регионов — такая практика существует в Европе и США. Ведь заниматься молочным животноводством, к примеру, в Курской или Белгородской областях гораздо комфортнее, чем в Псковской или Новгородской. В регионах с более теплым климатом больше возможностей для закладки более качественных кормов, что в итоге снижает себестоимость молока для производителей.



Заместитель гендиректора УК «Дамате» Андрей Григоращенко:

- Группа компаний «Дамате» продолжает наращивать объемы производства молочно-товарного комплекса в Тюменской области. За семь месяцев 2019 года рост валового надоя составил 167% к аналогичному периоду прошлого года. За этот период комплекс произвел 25,1 тыс. т молока-сырья высшего сорта.



Рост объемов производства обусловлен как плановым увеличением общего стада комплекса с 7578 до 8562 голов на конец июля 2019-го, так и увеличением показателей продуктивности животных. Так, по итогам семи месяцев 2018-го, среднесуточный удой на одну корову составлял 30,6 кг, а за аналогичный период текущего года — 33 кг. Рост продуктивности коров обусловлен рядом факторов, в частности оптимизацией рационов и контролем потребления животными сухого вещества. Свою роль сыграло и изменение структуры дойного стада в сторону увеличения числа животных со второй и третьей лактацией. По итогам года «Дамате» планирует получить на комплексе в Тюмени 43 тыс. т молока, что на 33% больше, чем в 2018-м.



Среди проблем, сдерживающих развитие отрасли, — слабая обеспеченность льготными оборотными кредитами, нехватка квалифицированных кадров и волатильная система ценообразования. Цены на сырое молоко после традиционного весенне-летнего снижения постепенно возвращаются к комфортному для нас уровню, мы ожидаем традиционного осеннего повышения. Главными факторами, оказывающими негативное влияние на ценообразование в молочном животноводстве, по-прежнему остаются ввоз сухого молока и серые поставки продукции по импорту. Если эти факторы будут устранены, а борьба с фальсификатом продолжится, то ценовая ситуация станет более сбалансированной.





