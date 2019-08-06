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Технологии
Молочные компании просят смягчить требования к содержанию лекарств в продукции
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
6 августа 2019
Россельхознадзор заявляет, что руководствуется техрегламентами ЕАЭС
В госреестре зарегистрировано более 550 лекарств для ветеринарного применения
Фото: Pixabay

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко», входят «ЭкоНива», PepsiCo, Danone, Valio, «Агропромкомплектация», «Красный Восток» и др.) уведомил вице-премьера Алексея Гордеева о проблеме избыточного контроля в отношении остаточного количества лекарственных препаратов в молоке и молочной продукции. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма, в техрегламентах ЕАЭС установлены максимально допустимые уровни (МДУ) четырех групп антибиотиков для молока и молочной продукции. Примерно для 70 других препаратов МДУ не установлены, из-за чего Россельхознадзор считает любое выявление остаточных количеств этих лекарств нарушением регламентов. В результате предприятиям грозят ограничения экспортных операций и штрафы до 600 тыс. руб.

В августе 2018 года вступило в силу решение коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) № 28 о предельно допустимых остатках ветеринарных лекарств в непереработанной продукции животного происхождения. Документом устанавливается перечень из 72 веществ и их максимально возможное содержание в сырье, в том числе сыром молоке. Но, указывает «Союзмолоко», Россельхознадзор продолжает применять подход «нулевой толерантности» в отношении препаратов, а к санкциям приводит любое выявление остатков, даже на уровне погрешности. По оценке союза, такая практика наносит существенный ущерб как экспортному потенциалу страны, так и создает барьеры для бизнеса.

Россельхознадзор заявляет, что руководствуется требованиями техрегламентов ЕАЭС, а решение коллегии ЕЭК незаконно и противоречит требованиям договорно-правовой базе ЕАЭС. «Статьей 53 договора о Евразийском экономическом союзе, подписанном в Астане 29 мая 2014 года, установлено, что продукция, в том числе молочная, проходит необходимые процедуры оценки в соответствии с требованиями технических регламентов ЕАЭС. Техническими регламентами установлено, что наличие остатков ветеринарных лекарственных препаратов в животноводческой продукции, на этапе обращения, не допускается», — сказала «Агроинвестору» представитель Россельхознадзора.

При этом ведомство утверждает, что речи о «нулевой толерантности» не идет: госконтроль осуществляется исходя из норматива «не допускается в пределах чувствительности метода контроля», а чувствительность приборов имеет диапазон, отличный от нуля. «Аналогичная норма установлена для антибиотиков, указанных в техрегламенте Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»: левомицетин (хлорамфеникол) не допускается (менее 0,0003), тетрациклиновая группа не допускается (менее 0,01), пенициллин не допускается (менее 0,004)», — напомнила представитель службы.

Представитель «Союзмолоко» подтвердила факт наличия письма. По ее словам, оно было отправлено еще 8 июля. Однако позднее ЕЭК опубликовала проект решения об изменении техрегламента ЕАЭС, которые будут касаться в том числе допустимого содержания антибиотиков и иметь четкую отсылку к решению №28. Таким образом, отметила «Агроинвестору» представитель «Союзмолоко», будут четко установлены максимально допустимые нормы остаточных следов для подавляющего большинства применяемых ветеринарных лекарственных препаратов. Пресс-служба ЕЭК на запрос «Агроинвестора» пока не ответила.

Летом прошлого года отраслевые союзы, в том числе «Союзмолоко», просили отложить вступление в силу решение ЕЭК, мотивируя это тем, что новые правила создадут для переработчиков трудности с контролем. Тогда Россельхознадзор поддержал призыв отсрочить новые нормы на основании того, что решение «не до конца проработанное» и содержит ошибки. В то же время саму идею расширения перечня контролируемых ветпрепаратов ведомство одобрило. По данным Россельхознадзора, всего в России в госреестр лекарственных средств для ветеринарного применения включено свыше 550 различных препаратов.

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