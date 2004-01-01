По итогам 2016 года объем российского рынка ветеринарных препаратов вырос на 1,5 млрд руб. и достиг 36,5 млрд руб. (без учета препаратов для мелких домашних животных и КРС мясного направления), рассказал исполнительный директор Российской ветеринарной ассоциации Сергей Лахтюков в ходе Первого Саммита по свиноводству, где присутствовал корреспондент «Агроинвестора».



По словам эксперта, рынок напрямую зависит от динамики развития животноводческого сектора, а поскольку в прошлом году его драйвером стало свиноводство, то и продажи ветпрепартов для свиней выросли больше, чем для птицы и КРС — с 10,1 млрд руб. в 2015 году до 11,5 млрд руб. в 2016-м. Объем рынка препаратов для птицы увеличился с 15,8 млрд руб. до 16 млрд руб., для молочного КРС — уменьшился с 9,1 млрд руб. до 9 млрд руб. из-за сокращения стада скота.







Структура рынка препаратов по видам аналогична той, что существует в ЕС и США, отметил Лахтюков: 39% приходится на вакцины, 34% — на антибиотики, 10% — на витамины и кормовые добавки, 9% — на гигиенические и дезинфицирующие средства, 8% — на прочие препараты. При этом по некоторым видам продукции отечественные компании уже как минимум не уступают зарубежным, подчеркнул эксперт. Так, например, их доля на рынке инъекционных и оральных растворов антибиотиков составила 50%; антипаразитарных инъекционных растворов — 60%, оральных порошков — 65%; инъекционных растворов витаминов, микро- и макроэлементов — 55%.



Правда, по многим видам зависимость от импорта остается высокой. Из-за рубежа ввозится 90% противомаститных гелей, доля импортных оральных противовоспалительных средств достигает 80%, антибиотиков и антипаразитарных препаратов в форме таблеток — 75%. Тем не менее, по мнению Лахтюкова, конкурентоспособность российских производителей растет, и они будут увеличивать свое присутствие на рынке. Сейчас в среднем доля отечественных препаратов оценивается в 39%, следует из презентации ассоциации.







При этом растет экспорт российских ветпрепаратов, причем они поставляются не только в страны СНГ и ЕАЭС, акцентировал эксперт. В прошлом году Россия продавала ветеринарную продукцию в Германию, Нидерланды, Румынию, Латвию, Болгарию, Египет, Саудовскую Аравию и др. Правда, в целом экспорт пока не превышает 10% от объема внутреннего рынка, уточнил Лахтюков, добавив, что этот показатель повышается.



Еще один позитивный тренд ветеринарной отрасли — постепенное очищение рынка от фальсифицированной продукции. «Но, к сожалению, «серый» сектор еще остался, — признал Лахтюков. — Российская ветеринарная ассоциация совместно с Минсельхозом продолжает бороться с контрафактом, теневым производством и импортом».

