В первом полугодии молочный импорт вырос на 15%

В январе-июне 2019 года импорт молочной продукции в Россию увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 3,3 млн т в пересчете на молоко. Как сообщает аналитический центр Milknews, динамику обусловил рост поставок как из стран дальнего зарубежья, так и из Беларуси. Стоимость ввезенной продукции превысила $1,3 млрд — на 18% больше января-июня 2018-го.



В 2019 году доля импорта из стран вне ЕАЭС выросла с 12% до 23% в физическом объеме и с 17% до 23% в стоимостном выражении. Перераспределение произошло за счет снижения доли Беларуси, тем не менее она остается основным поставщиком молочной продукции в Россию (2,4 млн т, 73% всего объема импорта). По итогам 2018-го на соседнюю страну приходился 81% поставок молочной продукции. На второе место среди поставщиков поднялась Новая Зеландия (7%) из-за увеличения ввоза в Россию сухого цельного молока и сливочного масла. Также в топ-5 импортеров вошли Уругвай (6%), Аргентина (4%) и Казахстан (2%).



Как отмечают аналитики, объемы ввоза увеличились по большинству категорий, кроме питьевых молока и сливок, сырных продуктов и молочной сыворотки. Почти 40% поставок пришлось на сыры и творог ($520 млн), 22% — на сливочное масло, молочные жиры и пасты ($294 млн), 16% — на сгущенные молоко и сливки ($206 млн). Доля сырной продукции в стоимостном объеме импорта сократилась по итогам первого полугодия до 4,7% против 7,4% по предварительным итогам 2018-го.



По итогам первого квартала ФТС сообщала о росте импорта молочной продукции на 33%. Однако в июне таможенная служба уточнила в сторону снижения информацию по объемам ввоза ряда категорий. В частности, были скорректированы данные по импорту сыров (в первую очередь из Беларуси), по которому в январе 2019-го был первоначально зафиксирован почти двукратный рост.



В 2018 году, по данным «Союзмолоко», поставки импортной молочной продукции в нашу страну снизились до минимума за последние 15 лет. Это стало одним из факторов сокращения общих ресурсов молока и молокопродуктов на 1,1 млн т (в пересчете на молоко) или на 2,8%, следует из Национального доклада о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. Кроме того, укрепление рубля в начале текущего года способствовало повышению конкурентоспособности импортной продукции на внутреннем рынке, рассказывал «Агроинвестору» гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. Также увеличился ввоз зарубежных сыров при стагнации импорта сырных продуктов, в связи с чем в пересчете на молочный эквивалент объем поставок увеличился.



Однако во второй половине года действие этих факторов будет снижаться. «В первой половине года импортом мы фактически компенсировали резко снизившийся объем запасов, который образовался в прошлом году из-за закрытия поставок из Беларуси. Кроме того, рубль сейчас слабеет, что будет дополнительным фактором, снижающим конкурентоспособность импорта», — отметил Белов. В результате по итогам года «Союзмолоко» по-прежнему не ожидает значительного роста импорта молочной продукции. «Мы видим устойчивый прирост производства товарного молока внутри страны, повышается производство и ключевых молокоемких категорий — прежде всего это сливочное масло и сыры», — напоминает Белов.



По итогам 2018 года самообеспеченность внутреннего рынка по молоку и молокопродуктам составила 84,2%. Потребление молока на душу населения в прошлом году сохранилось на уровне предыдущего года и составило 225,2 кг при рекомендованной Минздравом норме 325 кг. В Нацдокладе Минсельхоз объясняет отставание «как сохранением уровня общих ресурсов молока и молокопродуктов, так и удорожанием молочной продукции в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения». Тем не менее агроведомство прогнозирует продолжение роста производства сырого молока в стране, которое по итогам года должно составить 31,1 млн т против 30,6 млн т в 2018-м. По оценке ведомства, сохранение позитивной динамики в молочном секторе позволит достичь планового показателя продовольственной безопасности в течение ближайших семи-восьми лет.

