Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
64.655
eur
72.207
moex
2609.78
brent
68.52
пшеница
503.6
сахар
11.66

Рынки
В январе-марте импорт молочной продукции вырос на треть
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
28 мая 2019
Поставки сухого молока стали рекордными
Росту импорта молочной продукции способствовали высокие закупочные цены и укрепление рубля
Фото: Минсельхоз

В первом квартале 2019 года Россия импортировала 1,9 млн т молочной продукции (в пересчете на молоко), что на 33% больше аналогичного периода прошлого года. Как следует из отчета аналитического центра Milknews, рост обусловлен как поставками из стран дальнего зарубежья, так и из Беларуси. Доля последней в структуре импорта составила 74% (1,4 млн т). В топ-5 стран-поставщиков также вошли Новая Зеландия (8%), Уругвай (6%), Аргентина (5%) и Казахстан (1%).

Рост объемов наблюдался по большинству категорий, кроме питьевого молока и сливок, кефира, сырных продуктов и молочной сыворотки. Так, ежемесячные поставки сухого цельного молока оказались исторически рекордными для начала года (13,9 тыс. т), а сливочного масла и сыров — максимальными с 2015-го (29 тыс. т и 84,9 тыс. т соответственно). «Росту импорта молочной продукции в первом квартале 2019 года способствовало сохранение высокого уровня закупочных цен на сырое молоко на внутреннем рынке, укрепление рубля, а также приход партий сливочного масла и сухого молока из стран дальнего зарубежья, в том числе из Новой Зеландии, отправленных в конце 2018-го — начале 2019 года, когда уровень закупочных цен был достаточно низким», — отмечают аналитики центра. В то же время сохранение ограничений на поставки молочной продукции из Беларуси, повышение мировых цен на молочную продукцию и умеренный внутренний спрос будут способствовать сокращению импорта во втором полугодии, прогнозируют эксперты.

В 2018 году, по данным «Союзмолоко», объем ввоза молочной продукции оказался минимальным за последние 15 лет. В результате доля импорта в общих ресурсах в прошлом году, согласно предварительным данным, составила 5,7%, в то время как в прошлом году она находилась на уровне 7,1%, а пять лет назад достигала 9,4%. Никаких кардинальных изменений на рынке в начале 2019 года не произошло, уверен гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. Так, в отношении Беларуси, несмотря на отмену секторальных санкций, сохраняются ограничения по целому ряду производителей, а Беларусь является основным импортером в Россию, напомнил он. «Мы предполагаем, что по одной из позиций импорта, а именно по сырам, была статистическая ошибка: в один из месяцев первого квартала зафиксирован почти двукратный рост ввоза. Я думаю, что в ближайший месяц-два эти цифры будут скорректированы», — сказал «Агроинвестору» Белов. По итогам 2019 года «Союзмолоко» прогнозирует, что объем чистого импорта (импорт минус экспорт) останется примерно на уровне 2018 года.
 
С 2013 по 2018 год объем поставок из-за рубежа сократился на 3,8 млн т до 5,7 млн т в пересчете на молоко. Частично этот объем был компенсирован ростом производства товарного молока, увеличившимся за последние пять лет на 2,6 млн т до 21,5 млн т. «Однако реального импортозамещения не происходит. Рост производства сырого молока не успевает замещать выпадающий импорт», — следует из презентации Белова на VII Летнем молочном саммите в Санкт-Петербурге.

Импортозамещению в молочной отрасли в последние годы в значительной мере способствовало снижение спроса, в свою очередь замечает гендиректор Petrova Five Consulting Марина Петрова. Так, по ее словам, емкость российского молочного рынка в стоимостном выражении снизилась c $19,8 млн в 2013 году до $15,7 млн в 2018-м. Тем не менее Россия до сих пор остается одним из крупнейших импортеров молочной продукции и по ряду направлений сохраняет высокую зависимость от ввоза. В сегменте сыров она составляет 30%, в сегменте сухой сыворотки — 22%, сливочного масла — 21%, а в сегменте сухого молока достигает наибольшего значения — 43%.

Показать еще

Статьи по теме
Импорт молочной продукции достиг 15-летнего минимума
Минсельхоз: в 2018 году потребление молока снизилось на 2,5%
Россия отменит запрет на импорт белорусского молока
Россельхознадзор запретил поставки продукции с белорусского филиала Danone
Последние пять лет продажи молочной продукции остаются на одном уровне

Читайте такжеВторая зеленая революция начинается с «Силы корней»Партнерский материал. Фитогеники: настоящее и будущее

Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 20 по 26 мая
Фото
Крупнейшие латифундисты России – 2019
СПЕЦПРОЕКТ
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
СПЕЦПРОЕКТ
Вторая зеленая революция начинается с «Силы корней»
СПЕЦПРОЕКТ
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
СПЕЦПРОЕКТ
Онлайн-каталог запчастей Väderstad
СПЕЦПРОЕКТ
Новый стандарт обработки семян кукурузы
Журнал
«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №05, май 2019
Рынок ждет перемен
Что изменилось в АПК при Дмитрии Патрушеве
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект "Защита семян"
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией