В январе-марте импорт молочной продукции вырос на треть

В первом квартале 2019 года Россия импортировала 1,9 млн т молочной продукции (в пересчете на молоко), что на 33% больше аналогичного периода прошлого года. Как следует из отчета аналитического центра Milknews, рост обусловлен как поставками из стран дальнего зарубежья, так и из Беларуси. Доля последней в структуре импорта составила 74% (1,4 млн т). В топ-5 стран-поставщиков также вошли Новая Зеландия (8%), Уругвай (6%), Аргентина (5%) и Казахстан (1%).

Рост объемов наблюдался по большинству категорий, кроме питьевого молока и сливок, кефира, сырных продуктов и молочной сыворотки. Так, ежемесячные поставки сухого цельного молока оказались исторически рекордными для начала года (13,9 тыс. т), а сливочного масла и сыров — максимальными с 2015-го (29 тыс. т и 84,9 тыс. т соответственно). «Росту импорта молочной продукции в первом квартале 2019 года способствовало сохранение высокого уровня закупочных цен на сырое молоко на внутреннем рынке, укрепление рубля, а также приход партий сливочного масла и сухого молока из стран дальнего зарубежья, в том числе из Новой Зеландии, отправленных в конце 2018-го — начале 2019 года, когда уровень закупочных цен был достаточно низким», — отмечают аналитики центра. В то же время сохранение ограничений на поставки молочной продукции из Беларуси, повышение мировых цен на молочную продукцию и умеренный внутренний спрос будут способствовать сокращению импорта во втором полугодии, прогнозируют эксперты.

В 2018 году, по данным «Союзмолоко», объем ввоза молочной продукции оказался минимальным за последние 15 лет. В результате доля импорта в общих ресурсах в прошлом году, согласно предварительным данным, составила 5,7%, в то время как в прошлом году она находилась на уровне 7,1%, а пять лет назад достигала 9,4%. Никаких кардинальных изменений на рынке в начале 2019 года не произошло, уверен гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. Так, в отношении Беларуси, несмотря на отмену секторальных санкций, сохраняются ограничения по целому ряду производителей, а Беларусь является основным импортером в Россию, напомнил он. «Мы предполагаем, что по одной из позиций импорта, а именно по сырам, была статистическая ошибка: в один из месяцев первого квартала зафиксирован почти двукратный рост ввоза. Я думаю, что в ближайший месяц-два эти цифры будут скорректированы», — сказал «Агроинвестору» Белов. По итогам 2019 года «Союзмолоко» прогнозирует, что объем чистого импорта (импорт минус экспорт) останется примерно на уровне 2018 года.



С 2013 по 2018 год объем поставок из-за рубежа сократился на 3,8 млн т до 5,7 млн т в пересчете на молоко. Частично этот объем был компенсирован ростом производства товарного молока, увеличившимся за последние пять лет на 2,6 млн т до 21,5 млн т. «Однако реального импортозамещения не происходит. Рост производства сырого молока не успевает замещать выпадающий импорт», — следует из презентации Белова на VII Летнем молочном саммите в Санкт-Петербурге.

Импортозамещению в молочной отрасли в последние годы в значительной мере способствовало снижение спроса, в свою очередь замечает гендиректор Petrova Five Consulting Марина Петрова. Так, по ее словам, емкость российского молочного рынка в стоимостном выражении снизилась c $19,8 млн в 2013 году до $15,7 млн в 2018-м. Тем не менее Россия до сих пор остается одним из крупнейших импортеров молочной продукции и по ряду направлений сохраняет высокую зависимость от ввоза. В сегменте сыров она составляет 30%, в сегменте сухой сыворотки — 22%, сливочного масла — 21%, а в сегменте сухого молока достигает наибольшего значения — 43%.