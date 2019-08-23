«Дамате» увеличит производство молока на 33%

В этом году холдинг «Дамате» планирует увеличить производство молока на комплексе в Тюменской области («Тюменские молочные фермы») на 33% до 43 тыс. т. Об этом «Агроинвестору» рассказал заместитель гендиректора УК «Дамате» Андрей Григоращенко. За январь-июль 2019-го рост валового надоя составил 167% к аналогичному периоду прошлого года, предприятие произвело 25,1 тыс. т молока-сырья высшего сорта, уточнил он.

По словам Григоращенко, увеличение объемов производства обусловлено как плановым расширением общего стада на комплексе с 7578 до 8562 голов КРС на конец июля 2019-го, так и повышением продуктивности животных. Так, по итогам семи месяцев прошлого года среднесуточный удой на одну корову составлял 30,6 кг, а за аналогичный период 2019-го — 33 кг, сравнивает топ-менеджер. «Рост продуктивности коров обусловлен рядом факторов, в частности оптимизацией рационов и контролем потребления животными сухого вещества, — поясняет он. — Также свою роль сыграло изменение структуры дойного стада в сторону увеличения числа животных со второй и третьей лактацией». Кроме того, позитивно сказалась работа с компанией Cogent (официальный представитель ST Genetics в России), которая была направлена на максимальное использование генетического потенциала животных за счет геномной оценки и индивидуального подбора семени быков, добавляет Григоращенко.

Сейчас «Дамате» реализует проект расширения комплекса с 4,6 тыс. до 6 тыс. коров, в результате чего объем производимого молока составит 55 тыс. т в год. Чтобы ускорить выход предприятия на заявленную мощность, компания завозит скот параллельно со строительством третьей очереди и в общей сложности до конца 2019-го поставит 1250 нетелей из Дании, Голландии и Германии. Первая партия — 427 животных — прибыла в июне, еще 430 нетелей — в августе, последняя поставка запланирована на декабрь, делится планами Григоращенко.

Цены на сырое молоко после традиционного весенне-летнего снижения постепенно возвращаются к комфортному уровню, компания ждет осеннего повышения, продолжает он. «Главными факторами, которые оказывают негативное влияние на ценообразование в молочном животноводстве, по-прежнему остаются ввоз сухого молока и серые поставки импортной продукции. Если эти факторы будут устранены, а борьба с фальсификатом продолжится, то ценовая ситуация станет более сбалансированной», — уверен Григоращенко. Сейчас волатильная система ценообразования является одной из проблем, сдерживающих развитие отрасли, добавляет он.

По данным Минсельхоза, к 15 августа средняя цена на сырое молоко в Тюменской области составляла 22,19 руб./кг — на 1% меньше, чем в начале года. В целом по России молоко стоило 23,92 руб./кг — на 2,3% дешевле, чем в январе. Для сравнения, в середине августа 2018-го стоимость молока была на уровне 23,5 руб./кг, что было на 15% ниже показателя в начале года. Ранее гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов рассказывал «Агроинвестору», что в этом году выраженной сезонности цен на молоко почти нет: хотя в некоторых регионах были колебания, но в целом цены оставались устойчивыми. Он объяснял это тем, что объемы надоев в течение года стали более стабильными, также позитивно влияет борьба с фальсифицированной продукцией, что способствует повышению спроса на молоко-сырье.

В секторе производства молока-сырья в прошлые годы не было такого бешеного ажиотажа как в свиноводстве или птицеводстве, обращает внимание директор департамента стратегического маркетинга компании «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. Сейчас продолжают успешно финансироваться фермы на 1,4-2,8 тыс. голов КРС в самых разных регионах, причем источниками финансирования выступают самые разные банки и институты развития, комментирует она. По ее мнению, молоко-сырье привлекательно для инвестирования благодаря широким возможностям для переработки — потенциал разнообразия потребительской продукции огромен. Кроме того, Россия остается импортером молочной продукции: в частности, нам нужна молочная сыворотка, мы продолжаем завозить сухое молоко. «Интерес потенциальных инвесторов подогревают и громкие события на рынке: сделка сингапурской Olam с «Русмолко», новые проекты «ЭкоНивы». Те, кто еще не в этом рынке, видят, что крупные инвесторы проявляют активность, и начинают присматриваться к сектору», — рассуждает Шалихманова.

По мнению Григоращенко, одно из главных условий привлекательности молочного животноводства для инвесторов — сохранение господдержки отрасли на нынешнем уровне. Он также рассчитывает, что государство продолжит стимулировать спрос на молоко и молочные продукты путем реализации социальных программ.

По итогам 2018 года самообеспеченность внутреннего рынка по молоку и молокопродуктам составила 84,2%. Потребление молока на душу населения в прошлом году сохранилось на уровне предыдущего года и составило 225,2 кг при рекомендованной Минздравом норме 325 кг, оценивает Минсельхоз. Ведомство объясняет это как сохранением уровня общих ресурсов молока и молокопродуктов, так и удорожанием молочной продукции в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения. Росстат на основе обследования домохозяйств подсчитал, что потребление молока и молочных продуктов уменьшилось с 390 кг в 1980 году до 266 кг в прошлом.

Группа «Дамате» основана Наумом Бабаевым в 2011 году. Молочно-товарный комплекс компании на 4,6 тыс. голов КРС в Тюменской области был построен при участии Danone и открыт в 2017 году. Сейчас Danone выкупает весь объем молока-сырья, производимого предприятием. В апреле 2018 года компания объявила о начале строительства третьей очереди комплекса. Кроме производства молока «Дамате» является крупнейшим в стране производителем индейки, а также реализует проект производства баранины в Ставропольском крае.