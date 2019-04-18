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Компании
«Дамате» начала строительство третьей очереди молочного проекта
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
18 апреля 2019
Группа увеличит дойное стадо до 6 тысяч коров
Весь выпускаемый «Дамате» объем молока-сырья покупает компания Danone
Фото: М. Стулов

Группа «Дамате» начала строительство третьей очереди «Тюменских молочных ферм», одного из крупнейших молочных комплексов за пределами европейской части России. В результате реализации проекта поголовье коров увеличится с 4,6 тыс. до 6 тыс. животных, а валовое производство молока в группе достигнет 150 т в сутки или 55 тыс. т в год, сообщает пресс-служба компании.

Инвестиции в расширение проекта составят 1 млрд руб., финансирование будет вестись из собственных средств компании и за счет кредита Россельхозбанка. Общая стоимость проекта «Тюменских молочных ферм» достигнет 6 млрд руб. «В рамках проекта расширения «Дамате» планирует построить два коровника на 750 и 500 мест, продлить скотопрогонную галерею, расширить мощности по утилизации навоза. Объекты планируется укомплектовать оборудованием от ведущих российских и западных поставщиков», — отмечает компания.

Группа получила разрешение на строительство, ведутся подготовительные работы. «Чтобы ускорить выход комплекса на проектную мощность компания до конца 2019 года завезет 1250 телок и нетелей голштино-фризской породы из Голландии, Дании и Германии. Завоз будет проходить в три этапа, поставки запланировали на июнь, август и декабрь», — уточнила компания.

Молочный комплекс «Дамате» в Тюменской области открыт в декабре 2017 года. Весь выпускаемый объем молока-сырья выкупает компания Danone. В прошлом году «Тюменские молочные фермы» произвели 32,3 тыс. т молока-сырья, выручка от его реализации составила 1 млрд руб., ранее сообщала группа. В целом с 2012 по 2018 год объем молока, произведенного в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Тюменской области, увеличился на 16% до 361 тыс т. Тем не менее товарного молока в регионе по-прежнему недостаточно: уровень производства молочных продуктов составляет около 100 кг/чел., что ниже медицинской нормы в 3,3 раза, говорила «Агроинвестору» гендиректор Petrova Five Consulting Марина Петрова.

После нескольких малодоходных лет производство сырого молока становится достаточно прибыльным и перспективным бизнесом, ранее комментировала «Агроинвестору» аналитик отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина. С учетом текущих тенденций по совершенствованию системы сертификации молочной продукции спрос на качественное сырье будет расти. Привлекательность молочного сектора также формирует устойчивый рост объема господдержки в последние годы и принятие решений, повлиявших на количество импорта данной категории продуктов, добавлял исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. В декабре прошлого года комиссия Минсельхоза одобрила «Тюменским молочным фермам» субсидию в 283 млн руб. на компенсацию части капитальных затрат, следует из материалов ведомства.

Группа «Дамате» основана Наумом Бабаевым в 2011 году и является крупнейшим производителем мяса индейки в стране с долей рынка 34% (ТМ «Индилайт»). В структуру группы также входит молочный комбинат «Пензенский», по итогам прошлого года он выпустил 44,5 тыс. т молочной продукции. В 2018 году компания объявила о начале реализации проекта по производству баранины в Ставропольском крае.

 

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