«Дамате» вложит 2 млрд рублей в производство баранины

Группа «Дамате» Наума Бабаева намерена реализовать в Ставропольском крае проект по производству баранины мощностью до 15 тыс. т в убойном весе в год. Как сообщила пресс-служба правительства региона, соответствующее соглашение подписали гендиректор управляющей компании «Дамате» Рашид Хайров и губернатор Владимир Владимиров. Продукцию группа предполагает сертифицировать по стандартам халяль и кошер и поставлять на российский рынок, а также на экспорт в Израиль, в страны Ближнего Востока и Северной Африки.



Как отметил на встрече Бабаев, производство баранины — новое направление работы для компании. Стоимость проекта — 2 млрд руб. «Это достаточно большое производство, подобного нет в России. Ставрополье выбрано для реализации проекта не случайно — край знаменит своим опытом в сфере овцеводства, значительной численностью поголовья овец», — сказал он. Владимиров, в свою очередь, сообщил, что реализация проекта станет системообразующей для российского рынка баранины, и заверил во всестороннем содействии со стороны региональных властей.



Срок реализации проекта составит полтора года, сообщает пресс-служба «Дамате». Группа планирует построить в Кировском городском округе завод по убою и переработке мяса мелкого рогатого скота мощностью убойной линии 300 голов в час. Разрешение на первый этап строительство завода получено. Также компания приобрела площадку для откорма ягнят в Нефтекумском городском округе края, рассчитанную на 32 тыс. голов. Кроме того, проектом предусмотрено создание производства по переработке баранины мощностью 96 т/сутки. «Сырьевой базой для проекта станут хозяйства Ставропольского края. Оператором проекта стало ООО "Ставропольский фермер"», — отмечается в сообщении группы.



О том, что в Ставропольском крае реализуется проект по производству баранины, замгендиректора «Ставропольского фермера» Александр Калиничев рассказывал «Агроинвестору» еще в январе. Запустить завод, рассчитанный на убой 200 голов мелкого рогатого скота в час с возможностью увеличения этих мощностей до 400 голов, «Ставропольский фермер» планировал еще в сентябре. Под него компания завела небольшое собственное стадо — около 2 тыс. овец «в экспериментальном порядке». Тогда же Минсельхоз Ставропольского края сообщал о намерении возвести в регионе целый кластер по производству баранины совокупной стоимостью 3,6 млрд руб. Позднее Минсельхоз региона уточнил, что инвестиции составят 3,2 млрд руб. Изначально «Ставропольский фермер» действительно планировал развивать собственный проект, однако сейчас является оператором проекта «Дамате», подтвердил в среду «Агроинвестору» Калиничев, отказавшись от дальнейших комментариев.



По данным Росстата, производство овец и коз в Ставропольском крае составляет 19,8 тыс. т в убойном весе в год, численность поголовья овец — около 2 млн голов. По оценке администрации региона, реализация проекта «Дамате» позволит увеличить его до 3 млн голов. Как ранее говорила «Агроинвестору» замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства Галина Бобрышова, сырьевая база для выхода проекта на полную мощность будет, только если работать со всеми видами поставщиков — как с фермерскими, так и подсобными хозяйствами. «Вопрос в цене — что предложат производителям? Достойная цена легко наполнит предприятие, — выражала уверенность эксперт. — Конечно, в крае есть и другие переработчики, но работающих с МРС не так много».



После того, как рынок стал насыщаться разными видами мяса, возник вопрос о незанятых нишах, в том числе в сегменте баранины. «Сразу несколько компаний стартовали с этими проектами в разных регионах. Это говорит о том, что в ближайшие три-пять лет мы сможем создать как минимум индустриальную отрасль производства баранины, которая будет включать в себя как промышленный откорм, так и убой», — рассказал «Агроинвестору» президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Пока же, по данным Росстата, в 2017-м году из 222 тыс. т овец и коз на убой лишь 7% (15,5 тыс. т в убойном весе) было произведено в сельхозорганизациях и 23% (51,6 тыс. т) в фермерских хозяйствах. Около 73% объема выпуска в сельхозорганизациях и КФХ приходится на Северо-Кавказский и Южный федеральные округа.

