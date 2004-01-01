За последние пять лет (с 2011 по 2016 годы) производство баранины в хозяйствах всех категорий увеличилось на 11% и составило 209,7 тыс. т, выпуск шерсти — на 4,8% до 55,8 тыс. т. Об этом на XVIII российской выставке племенных овец и коз в Астраханской области сообщил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Он отметил положительные тенденции в отрасли и добавил, что на 1 апреля 2017 года общее стадо овец и коз в России в хозяйствах всех категорий составило 25,8 млн голов, из которых более 1,5 млн содержится в Астраханской области. В регионе также разводится самое большое количество верблюдов в стране — здесь насчитывается более 4 тыс. голов.







В России сформирована и развивается племенная база овцеводства и козоводства, создается высокопродуктивное поголовье. Потребности сельхозтоваропроизводителей в высококлассном отечественном племенном молодняке овец и коз уже сегодня обеспечиваются на 100%. Государственный племенной регистр селекционных достижений насчитывает 43 породы и 21 тип овец. «Племенное овцеводство и козоводство входят в число сложных, трудоемких и в то же время наиболее социальных значимых подотраслей животноводства, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни многих народов нашей страны, — отметил Хатуов. — Перед нами стоит задача сделать продукцию российских овцеводов и козоводов, как мяса, так и шерсти, высококонкурентоспособной не только на российском, но и на зарубежных рынках».



Мясное овцеводство перспективно для производства белка животного происхождения, говорит директор Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства (ВНИИОК), профессор Марина Селионова. Численность овец в мире уже достигла 1,2−1,3 млрд и сопоставима с уровнем 1990 года, когда был зафиксирован самый высокий показатель за предыдущий 25-летний период. «Глобальные тенденции развития овцеводства говорят о том, что и у России, имеющей глубокие исторические корни ведения отрасли и долгие годы являющейся лидером в этом секторе среди других стран, безусловно, есть все предпосылки для того, чтобы занять свою нишу на мировом рынке», — уверена она. При этом перспективы производства ягнятины и молодой баранины обязательно должны рассматриваться одновременно в двух направлениях: удовлетворение потребности внутреннего рынка, а также вывоз за рубеж крупных объемов. Экспорт перспективен и диктуется более выгодным географическим положением России по сравнению с лидерами мировых поставок баранины — Австралией и Новой Зеландией — к странам Ближнего Востока и Западной Европы, где потребление баранины является традиционным, говорит Селионова.



Если же ориентироваться исключительно на российский рынок, то ожидать существенного роста или прорыва в этом сегменте мясной индустрии в ближайшее время не приходится, считает эксперт. На протяжении последних 20−25 лет потребление баранины в стране остается стабильным (1−1,2 кг/чел. в год), а положительного сдвига в отрасли можно ожидать лишь когда будет сформирован устойчивый потребительский спрос. Однако это возможно только при условии постоянного присутствия в торговых сетях высококачественной молодой баранины глубокой разделки в современной привлекательной упаковке, узнаваемой по «раскрученным» брендам, то есть подобно тому, как сегодня преподносится потребителям мясо птицы, свинина и говядина.

