«Мираторг» (третье место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса по итогам 2015 года) в этом году намерен приступить к реализации крупного проекта в промышленном овцеводстве. Об этом сообщил президент агрохолдинга Виктор Линник на встрече с губернатором Курской области Александром Михайловым, сообщает пресс-служба региональной администрации. Первая овцеводческая ферма будет построена в Фатежском районе Курской области. Как уточнил «Агроинвестору» официальный представитель «Мираторга», она будет рассчитана на 30 тыс. овцематок.



«Первое поголовье ожидаем из Австралии осенью этого года», — рассказал Линник. В случае успешной реализации пилотного проекта позднее будет построено еще 10 ферм, общий объем инвестиций составит около 20 млрд руб. По словам президента «Мираторга», проект, который готовился к реализации два года, станет уникальным для России по масштабу. Овцеводческие предприятия «Мираторга» будут заниматься и мясопереработкой, выпуская продукцию, ориентированную на экспорт, добавил Линник. Минимальная мощность линии, как предполагается, составит 1,5 млн голов/год.



«Полтора миллиона голов в год — это около 50−60 тыс. т в живом весе, — подсчитал ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько — Такие планы, конечно, амбициозные, учитывая, что у нас столько не производит весь российский сектор сельхозпредприятий». По данным Росстата, в 2016 году все хозяйства произвели 466 тыс. т овец и коз на убой в живом весе, в том числе лишь 36 тыс. т пришлось на долю сельхозорганизаций. По словам Хотько, в случае реализации проекта «Мираторг» сможет дать потребителю качественный товар, который можно будет ежедневно приобрести в магазине, в удобной упаковке, в широком ассортименте — примерно так, как компания реализует говядину. «Сейчас такого практически нет: какая-то баранина в потребительской упаковке на прилавках, конечно, присутствует, но в основном она реализуется через фермерские продажи, например, на рынках. Поэтому если «Мираторг» сможет с бараниной активно выйти в розницу, я думаю, эта продукция найдет своего покупателя», — сказал «Агроинвестору» Хотько. В то же время, отметил он, главный вопрос — это цена. «Сейчас говядина «Мираторга» в рознице стоит недешево, а баранина находится в еще более высоком ценовом сегменте. Да, «Мираторг» популярен в сегменте HoReCa, и, наверное, баранина также может быть востребована в этом сегменте, однако не в тех объемах, что говядина. Поэтому здесь нужно будет приучать население, потому что культура потребления баранины не так развита. В мусульманских же регионах баранина индустриального производства вряд ли будет интересна», — отметил Хотько. Наиболее правильно реализовывать подобный проект поэтапно, чтобы была возможность оценить спрос на предложенные объемы и сократить риск слабой востребованности нового продукта, добавил эксперт.



«Такого масштаба проектов в России до настоящего времени не было, равно как и в Европе», — подтвердил «Агроинвестору» гендиректор Национального союза овцеводов Михаил Егоров. По его словам, «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева рассматривал возможность реализации проекта на 100 тыс. овцематок, однако позднее предполагаемая мощность была сокращена до 30 тыс. голов. Сейчас этот проект находится в стадии проработки. В то же время, заметил Егоров, при реализации проекта такого масштаба у «Мираторга» могут возникнуть проблемы с закупкой овец. «Они собираются использовать породу дорпер. Она была выведена в Африке, практически бесшерстная и имеет хорошие результаты, однако большого опыта использования дорперов в мире пока нет. Нет в Австралии и такого количества овец, которое хочет закупить «Мираторг»: там есть небольшое количество дорперов, которые используются в скрещивании для получения ягнятины, не более того. В Европе такого количества скота тоже нет», — сказал Егоров.



О том, что «Мираторг» рассматривает возможности дальнейшей диверсификации бизнеса помимо развития мясного скотоводства, свино- и птицеводства, вице-президент по финансам «Мираторга» Вадим Котенко говорил «Агроинвестору» еще в сентябре прошлого года. «Изначально мы хотели обеспечить своих клиентов линейкой трех основных видов мяса, сейчас планируем еще немного ее расширить. Один из потенциальных проектов, который находится в стадии проработки — производство ягнятины», — говорил Котенко. В конце 2016 года овцеводческое подразделение создала группа «Промагро», по данным пресс-службы холдинга, в настоящее время в хозяйстве в Белгородской области содержится 6 тыс. овец. Ежемесячно «Промагро» намерено поставлять до 80 т ягнятины в живом весе, первая реализация животных намечена на май 2017 года.



По данным Росстата, в 2016 году в России поголовье овец и коз снизилось на 0,3% до 24,8 млн т. Из общего количества лишь около 17% или 4,2 млн животных приходились на сельхозорганизации, основная же часть содержалась в хозяйствах населения (11,6 млн) и крестьянских (фермерских) хозяйствах (9 млн). Регионами-лидерами по производству баранины и козлятины являются Дагестан (60,4 тыс. т в живом весе во всех хозяйствах), Калмыкия (52,3 тыс. т) и Ставропольский край (38,3 тыс. т). Курская область находится на 50-м месте с объемом выпуска 1,4 тыс. т. По словам Егорова, в России самообеспеченность бараниной на сегодняшний день составляет 93−94%.



АПХ «Мираторг» основан в 1995 году, владельцы — братья Виктор и Александр Линники. По данным группы, продажи компании в 2016 году составили 683 тыс. т, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 17%. Входящий в структуру «Мираторга» «Брянский бройлер» по итогам 2016 года увеличил выпуск мяса цыплят-бройлеров на 37% до 102,2 тыс. т. Производство свинины в живом весе на убой выросло в 2016 году на 6,2% до 409 тыс. т, говядины — почти в полтора раза до 62,1 тыс. т. В 2017 году «Мираторг» планирует произвести 75 тыс. т говядины и 119 тыс. т курятины. Выпуск мясных полуфабрикатов и готовых блюд в прошлом году увеличился на 27% до 43 тыс. т.



В конце февраля «Мираторг» открыл в Курской области специализированный комплекс по откорму шлейфа молочного скота и производству «розовой телятины». По данным администрации Курской области, сметная стоимость проекта — около 3 млрд руб. В планах компании — строительство до 2020 года еще двух аналогичных площадок, совокупная производственная мощность объекта составит 90 тыс. голов молодняка, ежегодное производство скота на убой — 26 тыс. т, а общий объем инвестиций — около 9 млрд руб. На возведение первого комплекса «Мираторгу» из бюджета уже одобрена субсидия в 708 млн руб. по возмещению части капитальных затрат. Компенсация 30% капзатрат «Мираторгу» будет выделена из бюджетных денег, предусмотренных на развитие молочного животноводства. Как отмечал ранее «Агроинвестору» председатель правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко, субсидия «Мираторгу» составила примерно 20% от общей суммы проектов молочной отрасли, одобренных комиссией Минсельхоза в этом году.

