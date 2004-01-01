Белгородская компания «Промагро», один из крупных промышленных производителей свинины в стране, в мае начнет реализацию собственной ягнятины. Новое подразделение в структуре холдинга — «Белгородская овцеводческая компания» — создано в конце 2016 года. В хозяйстве уже более 6 тыс. овец куйбышевской породы, выйти на полную производственную мощность — 300 т ягнятины в живом весе в год — планируется через два года. Инвестиции в проект оцениваются в 400 млн руб.



Животных для комплекса компания закупила у племенного хозяйства «Дружба» (Самарская область). Это историческая родина куйбышевской породы, где ее вывели в 1940−50-е годы, и сейчас развивают. Порода скороспелая, крупная. Животные в пять месяцев достигают убойной живой массы в 50 кг, выход мяса составляет 50%. На 100 овцематок приходится до 130 ягнят в год. «Куйбышевская порода выбрана потому, что ее мясо не имеет специфического запаха и вкуса вне зависимости от пола и возраста животного. Также оно мягкое, с выраженной мраморностью, что делает его весьма востребованным на рынке», — рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор АПК «Промагро» Александр Гринев. Также планируется реализовывать шерсть овец — это тоже источник дохода, говорит топ-менеджер. «Да, это не мериносная овца, но спрос на ее шерсть есть, люди уходят от синтетики к натуральным материалам», — комментирует он.



По мнению Гринева, рынок баранины еще не стабилизировался, но тенденция увеличения потребления уже просматривается. Так, из-за роста мусульманского населения смещается спрос со свинины к говядине и баранине. «Это подтверждает и опыт европейских коллег. Также наблюдается заметное расслоение населения, те, кто может позволить себе продукты подороже, охотно выбирают баранину», — добавляет он.



Корм для животных компания производит сама, но большую часть времени овцы находятся на выпасе, что в первую очередь важно для их здоровья: животные должны проходить определенные расстояния в день. Даже при содержании в помещениях кормушки и поилки разносят в разные углы, чтобы овцам приходилось больше двигаться. На выпасе они находятся с мая по октябрь. «При более интенсивном кормлении и постоянном стойловом содержании можно получить больший привес, но пострадает качество мяса, — отмечает Гринев. — Стойловое содержание примерно в 2,5−3 раза дороже выпасного, оно требует больших трудозатрат».



Также «Промагро» занимается генетикой овец. Специалисты компании стараются сместить циклы осеменения, чтобы получать потомство круглогодично. Планируемый выход — 180 ягнят на 100 овцематок. Вскоре холдинг рассчитывает получить статус племпродуктора, что даст производству дополнительные субсидии и доход с продажи племенных животных, стоимость которых на порядок выше, чем товарных овец в живом весе.



По данным консалтинговой группы «НЭО Центр», сейчас в общем объеме потребления мяса на баранину приходится 3%, или 1,14 кг/чел. В течение 2011−2014 годов объем потребления рос в среднем на 3,7% в год. «Согласно последним утвержденным рекомендациям Министерства здравоохранения и социального развития, были пересмотрены нормы потребления баранины с 1 кг до 3 кг в год, — знает старший консультант компании Ксения Безшлях. — В нашей стране слабо развита культура потребления этого вида мяса, в основном ее предпочитает мусульманское население». Сейчас Россия находится на 26-м месте по потреблению баранины в мире.



«Промагро» — вертикально интегрированная компания, специализирующаяся на свиноводстве, овцеводстве, мясопереработке, растениеводстве и переработке зерна. В структуру холдинга входят три свинокомплекса «Оскольский бекон» с общим поголовьем более 300 тыс. животных и мощностью свыше 60 тыс. т в живом весе в год; комплекс по производству и переработке мяса и комбикормовое предприятие. По данным Национального союза свиноводов, в 2016 году объем реализации свинины компанией составил почти 40 тыс. т в живом весе.

