«Дамате» открыла крупнейший в Европе завод по переработке индейки

«Дамате» ввела в эксплуатацию в Пензенской области новый завод, ставший крупнейшим предприятием по переработке индейки в Европе. Мощность завода составляет 155 тыс. т в год, инвестиции в проект превысили 11 млрд руб. Часть из них составили собственные средства компании, часть — кредит Россельхозбанка.



Строительство предприятия, которое располагается в непосредственной близости от птицеводческих площадок «Дамате», заняло полтора года. «Новое предприятие не имеет аналогов в России по уровню технической оснащенности и количеству инновационных решений», — говорится в сообщении «Дамате». Мощность производственных линий составляет 6 тыс. голов в час. Заявленное производителем время от начала разделки птицы до отправки продукции потребителю сокращено до восьми часов, предприятие способно выпускать до 37 позиций продукции одновременно, сроки годности составят до 20 суток в охлажденном виде. «Это позволяет удлинить плечо логистики, покрыть федеральную географию сетевого ритейла, а также экспортировать продукт в охлажденном виде», — отмечает компания. На заводе работают 2 тыс. человек.



В данный момент у предприятия есть разрешения на поставки продукции из мяса индейки в 17 стан мира, что важно в контексте поставленной президентом задачи по наращиванию экспорта продукции АПК, отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. В сообщении Россельхозбанка уточняется, что «Дамате» планирует реализовывать продукцию во всех федеральных округах, а также отправлять в более 20 стран мира, включая Европу, Азию и Ближний Восток. «Сейчас индейка является одним из самых динамично растущих сегментов продовольственного рынка. За последние 10 лет объем потребления этого вида птицы вырос практически в четыре раза и у него еще очень большой потенциал», — заметила на церемонии открытия первый зампредседателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.



Завод возведен в рамках инвестпроекта по расширению производственных мощностей компании до 155 тыс. т в убойном весе к 2020 году. По его итогам общая сумма инвестиций «Дамате» в индейководческий проект достигнет 50 млрд руб. В ноябре прошлого года группа начала строительство завода по глубокой переработке мяса индейки стоимостью 5,7 млрд руб. «Дамате» развивает индейководческий проект с 2012 года и на сегодняшний день компания является лидером рынка. По итогам прошлого года ее доля в индейководческом сегменте составляла 34% (88,3 тыс. т в убойном весе), согласно данным Agrifood Strategies. Второе место занимал «Евродон» с долей 17%, третье — проект «Тамбовская индейка» группы «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes (15%).



Согласно прогнозу Agrifood Strategies, в ближайшие пять лет рынок мяса индейки в России будет последовательно развиваться, как в направлении горизонтальной интеграции — географической экспансии и создания новых проектов, так и вертикальной интеграции — углубления комплексности производств и увеличения доли продукции с добавленной стоимостью. В 2019 году Agrifood Strategies ожидает роста производства до 330-340 тыс. т против 260 тыс. т в 2018-м. В том числе за счет проекта «Дамате», а также расширения производства «Тамбовской индейки», роста объемов выпуска продукции «Краснобора», «Агро-Плюс» и ряда других компаний.



В России растет спрос на здоровые, диетические продукты питания, как следствие чего производство индейки в России выросло в 2,5 раза за последние пять лет, подтверждает менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков Ernst & Young Максим Никиточкин. «Огромный современный технологический завод позволит выигрывать в себестоимости у конкурентов как за счет эффекта масштаба, так и за счет большей автоматизации», — сказал «Агроинвестору» Никиточкин. Важным фактором также он назвал заявленный срок годности — 20 дней против текущего показателя по рынку в 14 дней. «Это очень существенная разница для федеральных сетей и для возможностей поставок продукции с максимальным географическим охватом», — указывает Никиточкин.



В то же время проект «Дамате» предполагает увеличение объемов производства мяса индейки практически вдвое к уровню 2018-го, что может стать вызовом для игроков этого сегмента. «Нельзя однозначно сказать, что настоящее время благоприятно для расширения производства индейки вследствие двух разнонаправленных тенденций: рост спроса на здоровый образ жизни против длительного снижения реально располагаемых доходов населения, в таких условиях предпочитающего более дешевую курицу индейке», — добавил Никиточкин.

