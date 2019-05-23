«Дамате» купила элеватор у «Русагро»

Группа «Дамате» приобрела Колышлейский элеватор у группы «Русагро». Как сообщил крупнейший в России производитель индейки, сумма сделки составила около 480 млн руб. О продаже элеватора «Русагро» уведомляла 13 мая, однако покупатель тогда не назывался. По данным kartoteka.ru, смена собственника произошла 15 мая.



Колышлейский элеватор расположен в Пензенской области, где находятся мощности «Дамате» по производству индейки. Паспортная мощность элеватора составляет 88 тыс. т единовременного хранения. Представитель «Русагро» сообщил «Агроинвестору», что решение о продаже было принято после получения предложения, «сумма которого превышает ценность для "Русагро"».



Покупка элеватора обусловлена реализацией проекта «Дамате» по увеличению производства индейки до 155 тыс. т: объект удачно расположен по отношению к производственным активам «Дамате», а наличие железнодорожных путей позволяет элеватору принимать и отгружать сырье с различных видов транспорта, поясняют в «Дамате». В результате сделки суммарная мощность зернохранилищ группы увеличилась до 210 тыс. т. «Расширение мощностей для хранения позволит повысить рентабельность проекта за счет сглаживания ценовых колебаний на рынке зерна. Кроме того, предприятие имеет экспортный потенциал, что позволит получить дополнительный синергетический эффект», — прокомментировал сделку замгендиректора УК «Дамате» по экономике и финансам Станислав Варич.



По данным kartoteka.ru, «Русагро» владела Колышлейским элеватором с 2016 года, когда он был приобретен у ООО «Продовольственные инвестиции». Тогда ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов называл покупку нелогичной для «Русагро», так как никакой синергии с другими ее активами не просматривалось. Выручка ООО «Колышлейский элеватор» в 2017 году составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 39 млн руб.



«Дамате», основанная Наумом Бабаевым, работает в Пензенской области с 2012 года. Согласно рейтингу Agrifood Strategies, в 2018-м группа была крупнейшим производителем мяса индейки в стране с долей рынка 34%. В прошлом году «Дамате» произвела 88 тыс. т мяса индейки, к 2020 году компания рассчитывает увеличить производственные мощности до 155 тыс. т в убойном весе. Проект расширения предусматривает строительство дополнительных площадок подращивания и откорма индейки, запуск птицеперерабатывающего завода, увеличение производительности комбикормового завода и элеваторных мощностей, а также строительство завода по глубокой переработке мяса индейки. Кроме производства индейки компания занимается молочным животноводством, переработкой молока и выпуском молочной продукции.



Группа «Русагро» основана Вадимом Мошковичем в 1995 году, основные направления деятельности — производство сахара, свиноводство, растениеводство и масложировой бизнес. Ключевые активы расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Самарской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Согласно составленному «Агроинвестором» рейтингу, группа является 12-м в стране производителем мяса по итогам 2018 года (160 тыс. т в убойном весе). По данным BEFL на май 2019 года, земельный банк холдинга достигал 650 тыс. га — это третье место среди крупнейших российских землевладельцев.

