25 лидеров рынка выпускают половину всего мяса в стране

В ходе конференции Russian Meat & Feed Industry — 2019 «Агроинвестор» представил четвертый ежегодный рейтинг крупнейших производителей мяса по итогам прошлого года (предварительные данные). Лидеры рынка в сумме произвели 5 млн т мяса (здесь и далее — в убойном весе). Это примерно на 200 тыс. т больше, чем выпустили участники рейтинга по итогам 2017 года, и составляет около 50% от общего объема производства в стране и 60% — от показателя сельхозорганизаций, согласно данным Росстата. При этом если в целом в прошлом году производство скота и птицы на убой увеличилось на 2,6%, то средний темп роста в топ-25 составил около 9%. Позитивную динамику продемонстрировали 17 компаний из списка.



Участники рейтинга в 2018 году в сумме произвели 2,9 млн т мяса бройлера — примерно на 100 тыс. т меньше, чем в 2017-м, но, тем не менее, это 62% от общероссийского объема по всем хозяйствам и около 68% от совокупного выпуска в сельхозорганизациях. Также компании из топ-25 произвели 1,88 млн т свинины (+0,18 млн т к 2017 году) — 51% от общего показателя по стране и 60% — в сельхозорганизациях. Кроме того, участники рейтинга выпустили, оценочно, свыше 70 тыс. т говядины и около 126 тыс. т индейки. Если по говядине доля компаний из списка лидеров составляет около 13% в общем производстве сельхозорганизаций, то по индейке — 49%. Причем этот объем пришелся всего на двух игроков — «Дамате» и «Черкизово».







«Дамате» стала новым участником рейтинга, с объемом производства индейки свыше 88 тыс. т компания заняла 20-е место. В 2017-м она выпустила 62 тыс. т при «входном билете» на уровне 67 тыс. т. При этом «Евродон», который в прошлом списке лидеров был на 21-й позиции, покинул рейтинг — из-за финансовых и эпизоотических проблем производство в компании уменьшилось. Самый значительный органический рост среди участников топ-25 продемонстрировала компания «Агроэко». Компания реализует проект увеличения производства свинины и за прошлый год прибавила 43 тыс. т или 52%, что позволило ей подняться с 19-го на 16-е место.



Однако безоговорочным лидером по приросту в натуральном выражении стала группа «Ресурс». За прошлый год она увеличила производство мяса бройлера на 121 тыс. т до 461 тыс. т. Такая динамика в том числе стала результатом проведенной ранее сделки — покупки у холдинга «Приосколье» Инжавинской птицефабрики в Тамбовской области. В результате «Ресурс» занял третье место в рейтинге, а «Приосколье», прежде стабильно входившее в топ-3, переместилось на четвертую строчку. В прошлом году «Приосколье» произвело около 380 тыс. т мяса бройлера — на 108 тыс. т меньше, чем по итогам 2017-г.



Второе место занял «Мираторг» - крупнейший в России производитель говядины и свинины. Также холдинг выпускает мясо птицы и в этом году начал поставлять на рынок ягнятину. В 2018-м компания произвела в сумме около 511 тыс. т мяса — на 24 тыс. т больше, чем годом ранее (результат 2017-г был пересчитан, поскольку была обнаружена неточность в предоставленных компанией данных), и, согласно планам развития, продолжит наращивать объемы.



Первое место четвертый раз подряд заняла группа «Черкизово». За прошлый год она нарастила производство мяса более чем на 47 тыс. т до 702 тыс. т. Кроме повышения эффективности и выхода на проектную мощность существующих площадок она запускала новые свинокомплексы, а также приобрела у «Приосколья» птицефабрику «Алтайский бройлер». Результаты работы предприятия в декабре 2018-го учтены в объеме производства «Черкизово». В этом году группа планирует увеличить выпуск до более чем 1 млн т в живом весе.



Рейтинг не претендует на безоговорочную полноту и допускает, что на рынке есть и другие крупные игроки, по тем или иным причинам не попавшие в анализ. Представленный на конференции список является предварительным, при публикации в журнале («Агроинвестор» №6, июнь 2019) возможны корректировки. Если компания не ответила на запрос или отказалась раскрыть цифры, то объемы ее производства оценивал пул экспертов. Данные в таблице с пометкой «оценка» - среднее арифметическое показателей, озвученных экспертами. В случае уточнения компаниями информации по объемам производства при публикации рейтинга в журнале оценки, а также данные, предоставленные отраслевыми союзами, будут заменены на данные компаний. Если компании предоставляли данные по производству в живом весе, то «Агроинвестор» пересчитывал их в убойный согласно коэффициентам, которые использует Росстат для сельхозорганизаций: 0,75 для птицы (для индейки — 0,82), 0,78 для свиней и 0,58 для КРС.

