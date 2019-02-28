«Дамате» увеличила выручку на 17%

Группа «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, в 2018 году увеличила выручку на 17% до 17,8 млрд руб. «В течение последних пяти лет среднегодовой темп роста (CAGR) выручки группы держится на уровне выше 42%, что позволило «Дамате» нарастить выручку более чем в четыре раза за пять лет», — говорится в сообщении компании. Чистая прибыль по группе после уплаты налогов в 2018 году составила 593 млн руб.



Группа развивает три направления — производство индейки (ТМ «Индилайт»), молочное животноводство и переработку молока (ТМ «Молком», «Мамалыш»). Выручка по первому направлению, согласно собственным данным, увеличилась на 23%. Это произошло благодаря росту объемов производства индейки на 33% до 88 тыс. т в год в убойном весе и несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру в первом полугодии, отмечает компания. К 2020 году выпуск должен достигнуть 155 тыс. т.



«В 2019 году рост продолжится, мы планируем вплотную приблизиться к проектному показателю и произвести более 140 тыс. т мяса индейки. Большое внимание мы уделяем развитию ассортимента, и делаем ставку на производство порционной продукции с фиксированным весом», — прокомментировал председатель совета директоров «Дамате» Наум Бабаев. По данным консалтинговой компании Agrifood Strategies, в последние 10 лет Россия стала самым быстроразвивающимся производителем мяса индейки с рекордно высоким CAGR в мире (25%). Кроме России прирост объема производства индейки отмечен только в Польше, Чили и Испании, в то время, как в таких традиционных странах-производителях как США, Бразилия, Германия, Великобритания, Франции и Италия отрасль либо стагнирует, либо сокращается.



Также в течение прошлого года в пять раз до 32,3 тыс. т вырос объем производства молока-сырья на фоне выхода на проектную мощность тюменского молочного комплекса «Дамате». Это позволило увеличить выручку по направлению молочного животноводства вчетверо до 1 млрд руб. В планах на этот год — рост валового надоя до 42 тыс. т.



Выручка «Дамате» в сегменте переработки молока в 2018-м увеличилась на 13%, что компания объясняет значительным расширением ассортимента молочного комбината «Пензенский» и запуском в начале 2018 года новой линии по производству детского питания. По итогам прошлого года «Пензенский» произвел 44,5 тыс. т молочной продукции. В текущем году компания запланировала наращивание объема до 50 тыс. т.



Кроме того, «Дамате» развивает растениеводческое направление в Пензенской и Тюменской областях. В 2018-м группа произвела 35,6 тыс. т продукции растениеводства, в 2019-м планируется увеличить этот показатель вдвое. Общий земельный банк в управлении компании по итогам 2018 года составило 46 тыс. га, в планах компании дополнительно приобрести 8 тыс. га в этом году.



«Дамате» работает в Пензенской области с 2012 года. Согласно рейтингу Agrifood Strategies, в 2018 году группа стала крупнейшим производителем мяса индейки в стране с долей рынка 34%. В декабре 2017-го «Дамате» открыла крупнейший в Сибири молочно-товарный комплекс в Тюменской области на 4,6 тыс. голов КРС, компания намерена довести поголовье до 6 тысяч. С 2012 года группа также владеет молочным комбинатом «Пензенский», как указано на его сайте, мощность переработки составляет до 500 т молока в сутки. В конце прошлого года «Дамате» объявила о планах вложить 2 млрд руб. в производство баранины на территории Ставропольского края.

